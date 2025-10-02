Bre-B arranca con aprendizajes del Pix como referente global

Javier Navarro, Country Manager de Dock en Colombia

Inspirado en el Pix, el Bre-B cuenta con el apoyo de empresa brasileña de tecnología que aporta infraestructura y experiencia en pagos inmediatos.

BOGOTá, COLOMBIA, October 2, 2025 / EINPresswire.com / -- Con el lanzamiento masivo del Bre-B el próximo 6 de octubre, Colombia sigue el camino abierto por el Pix en Brasil, referente mundial en pagos inmediatos. El nuevo sistema recoge aprendizajes de resiliencia y escalabilidad que hoy permiten a millones de personas transferir dinero en segundos.Entre las compañías que apoyan la implementación en Colombia está Dock, firma brasileña responsable de la tecnología de una de las seis licencias para operar el nuevo sistema en alianza con una entidad financiera local. Su experiencia con el Pix en Brasil - donde participa desde su implementación en 2020 y procesó más de 1,3 mil millones de transacciones entre agosto de 2024 y agosto de 2025 - fue determinante para su papel en el proyecto.“Colombia tiene la oportunidad de dar un salto histórico en inclusión financiera con Bre-B. En Dock ponemos a disposición nuestra experiencia regional y local para que los pagos inmediatos se conviertan en una herramienta de competitividad e innovación, reduciendo el uso de efectivo y ampliando el acceso a servicios financieros digitales en el país”, afirmó Javier Navarro, Country Manager de Dock en Colombia.La experiencia acumulada le da a Dock una ventaja diferenciada para impulsar la inclusión financiera y la innovación en la región, apoyando a las empresas a avanzar más rápido y anticipando retos ya vividos en Brasil. Con más de dos décadas de trayectoria, la compañía es experta en operar a gran escala, con altos niveles de seguridad y prevención de fraudes.Retos y oportunidades para el ecosistema colombianoHoy, cerca del 35% de las transacciones en Colombia aún se realizan en efectivo, lo que representa un desafío para la digitalización de la economía. Al mismo tiempo, solo el 8% de los adultos permanece por fuera del sistema financiero formal (cifra 2023), una base que abre enormes oportunidades para que bancos y fintechs desarrollen productos innovadores a partir de Bre-B.La experiencia de Brasil demuestra que, una vez los ciudadanos entran al ecosistema de pagos digitales, el acceso a crédito y otros servicios se amplía de manera significativa. En el caso brasileño, más del 2,5% del crédito ya es otorgado por fintechs, lo que diversifica la oferta y democratiza el acceso.Dock One: tecnología lista para el futuroLa plataforma Dock One es el motor tecnológico detrás de la expansión de Dock. Construida con arquitectura modular 100% cloud native, ofrece escalabilidad, seguridad y personalización avanzada.Gracias a Dock One, componentes como tarifas, saldos, reglas y límites funcionan de manera desacoplada, otorgando libertad para combinaciones y personalizaciones avanzadas. Su stack tecnológico fue diseñado desde el inicio para operar globalmente, con APIs que permiten una rápida adaptación a las especificidades de cada negocio o país. Por eso, es una plataforma escalable, lista para evolucionar con el negocio del cliente.Además, la plataforma está preparada para cumplir con las regulaciones de Open Finance en Colombia, facilitando la interoperabilidad a través de APIs que simplifican la conexión de las instituciones financieras con el ecosistema regulatorio.En Colombia, Dock One ya permite a empresas de todos los tamaños lanzar productos financieros de forma ágil: desde emisión y procesamiento de tarjetas (como BIN Sponsor Partner), adquirencia y antifraude, hasta soluciones innovadoras de crédito.Como BIN Sponsor Partner, Dock ya tiene la conexión con las marcas de tarjeta y otorga BINs (Banking Identification Number) a sus clientes, simplificando el proceso para los negocios que buscan un go-to-market más ágil y con menores costos. Este modelo es especialmente relevante para empresas que están dando sus primeros pasos o que atienden a un mercado potencial más reducido, lo que permite llegar a nichos antes no alcanzados a través de sectores no tradicionalmente financieros.Sobre DockDock ya cuenta con operación y clientes activos en Colombia, además de estar presente en 11 países latinoamericanos. En total, la compañía administra 71 millones de cuentas activas y procesa más de 7,5 mil millones de transacciones al año, consolidándose como un socio tecnológico clave para bancos, fintechs y adquirentes.Contactos – Asesoría de prensa Dockprensa@dock.tech

