Mariachi Alegría amplía su presencia en España y Europa con más de dos décadas de trayectoria artística
Géneros tradicionales de la música mexicana tales como huapangos, sones, corridos, rancheras, boleros y baladas, ofreciendo un abanico musical.
El grupo está integrado por un número flexible de músicos, que puede variar entre 3 y 14 integrantes, sin límite establecido. Entre los instrumentos que forman parte de las actuaciones se incluyen la vihuela, la guitarra, el guitarrón y la trompeta, todos ellos auténticos y fabricados en México. A petición del cliente, el repertorio puede enriquecerse con violín, arpa, requinto o una segunda trompeta.
Mariachi Alegría realiza presentaciones en todo el territorio nacional e internacional, con actuaciones destacadas en ciudades como Bilbao, Barcelona, Asturias, Valencia, Castellón, Murcia, Alicante, Málaga, Sevilla, Benidorm y Madrid. La agrupación se especializa en acompañar eventos sociales y culturales como aniversarios, bodas, serenatas y cumpleaños.
El repertorio incluye géneros tradicionales de la música mexicana tales como huapangos, sones, corridos, rancheras, boleros y baladas, ofreciendo un abanico musical que abarca tanto piezas antiguas como temas actuales.
Los comentarios de clientes reflejan la experiencia del público:
- Ariela López "Sin ninguna duda, los mejores mariachis en España, altamente recomendados".
- Nicole Moya "He pasado uno de mis mejores cumpleaños, excelentes músicos, las mejores canciones!"
- José Montes "Siempre llamamos a Mariachi Alegría para celebrar nuestros eventos, son muy profesionales. Saludos desde Alicante".
- Daniela Mella "Madrid se viste de Mexico con Mariachi Alegría, las mejores presentaciones, no dudéis en llamarlos!".
Datos de contacto:
Mariachi Alegría
Teléfono: 672 058 339
Correo electrónico: miguelmariachialegria@gmail.com
Página web: https://www.mariachisalegria.com/
MARIACHI ALEGRÍA
Mariachi Alegría - Los mejores Mariachis en España
+34 672 05 83 39
miguelmariachialegria@gmail.com
Visit us on social media:
Instagram
Facebook
YouTube
Maríachi Alegría acompañando a Majo Aguilar en los premios Latín Grammy 2023 “Quiero un Amor “
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.