Submit Release
News Search

There were 1,470 press releases posted in the last 24 hours and 425,559 in the last 365 days.

Mariachi Alegría amplía su presencia en España y Europa con más de dos décadas de trayectoria artística

Trabajamos para brindar el mejor servicio y amenizar eventos de todos los tamaños.

EVENTOS INTERNACIONALES - Reconocidos en eventos alrededor del mundo.

Los instrumentos son todos auténticos y fabricados en México así como: la vihuela, la guitarra, el guitarrón, trompeta… aunque en muchas ocasiones se le añada a la música el violín, un arpa, un requinto o una doble trompeta (segunda voz).

Géneros tradicionales de la música mexicana tales como huapangos, sones, corridos, rancheras, boleros y baladas, ofreciendo un abanico musical.

Los mejores Mariachis en España”
— Mariachi Alegría
ALICANTE, SPAIN, October 2, 2025 /EINPresswire.com/ -- Mariachi Alegría, agrupación musical con sede en España, continúa consolidándose como una referencia en el ámbito de la música tradicional mexicana. Con más de veinte años de experiencia, la formación ha ofrecido presentaciones en múltiples ciudades españolas y europeas, llevando consigo el repertorio clásico y contemporáneo del mariachi.

El grupo está integrado por un número flexible de músicos, que puede variar entre 3 y 14 integrantes, sin límite establecido. Entre los instrumentos que forman parte de las actuaciones se incluyen la vihuela, la guitarra, el guitarrón y la trompeta, todos ellos auténticos y fabricados en México. A petición del cliente, el repertorio puede enriquecerse con violín, arpa, requinto o una segunda trompeta.

Mariachi Alegría realiza presentaciones en todo el territorio nacional e internacional, con actuaciones destacadas en ciudades como Bilbao, Barcelona, Asturias, Valencia, Castellón, Murcia, Alicante, Málaga, Sevilla, Benidorm y Madrid. La agrupación se especializa en acompañar eventos sociales y culturales como aniversarios, bodas, serenatas y cumpleaños.

El repertorio incluye géneros tradicionales de la música mexicana tales como huapangos, sones, corridos, rancheras, boleros y baladas, ofreciendo un abanico musical que abarca tanto piezas antiguas como temas actuales.

Los comentarios de clientes reflejan la experiencia del público:
- Ariela López "Sin ninguna duda, los mejores mariachis en España, altamente recomendados".
- Nicole Moya "He pasado uno de mis mejores cumpleaños, excelentes músicos, las mejores canciones!"
- José Montes "Siempre llamamos a Mariachi Alegría para celebrar nuestros eventos, son muy profesionales. Saludos desde Alicante".
- Daniela Mella "Madrid se viste de Mexico con Mariachi Alegría, las mejores presentaciones, no dudéis en llamarlos!".

Datos de contacto:
Mariachi Alegría
Teléfono: 672 058 339
Correo electrónico: miguelmariachialegria@gmail.com
Página web: https://www.mariachisalegria.com/

MARIACHI ALEGRÍA
Mariachi Alegría - Los mejores Mariachis en España
+34 672 05 83 39
miguelmariachialegria@gmail.com
Visit us on social media:
Instagram
Facebook
YouTube

Maríachi Alegría acompañando a Majo Aguilar en los premios Latín Grammy 2023 “Quiero un Amor “

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

Mariachi Alegría amplía su presencia en España y Europa con más de dos décadas de trayectoria artística

Distribution channels: Companies, Culture, Society & Lifestyle, Gifts, Games & Hobbies, Travel & Tourism Industry, World & Regional


EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.

By continuing to use this site, you agree to our Terms & Conditions, last updated on September 30, 2025.

We use cookies to enhance your experience. Learn more