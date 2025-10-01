Oregon Students Unite in Statewide Oregon Crunch at Once
Governor Tina Kotek has proclaimed October to be Farm to School Month in Oregon. To mark the occasion, the Oregon Department of Agriculture (ODA), the Oregon Department of Education (ODE), Oregon State University, and the Oregon Farm to Network are announcing the Oregon Crunch at Once. The state-wide event is scheduled for Thursday, October 23rd, 2025.
The Oregon Crunch at Once invites preK-12 students, farmers, parents, food and nutrition services, and school partners across the state to participate in a synchronous bite into Oregon’s produce, creating a collective celebration of the state’s agricultural bounty and the importance of healthy school meals.
"When we crunch together, we’re not just eating an apple—we’re supporting Oregon farmers, caring for our planet, and building stronger communities,” says Rosie Lanenga, Oregon’s Kid Governor.
The Oregon Crunch at Once, a cornerstone of National Farm to School Month, aims to educate students about the importance of local farm communities and encourage healthy eating habits. To date, Oregon’s Farm to School Program has invested more than $40 million to help nearly 600 farmers and agricultural businesses sell local food to more than 300 PreK to12 sites and provides funding to support education and activities in 800 school gardens across the state.
“Crunch at Once is a great activity that builds excitement about delicious local produce while educating students on how these foods are grown," said ODA Director Lisa Charpilloz Hanson. "When the food grown in our fields and orchards ends up on our children's trays at school, it represents more than just a meal—it shares the story of Oregon agriculture, and the way we care for one another and support our local communities".
Los estudiantes de Oregón se unen en el evento estatal "Oregon Crunch at Once"
1 de octubre de 2025. La gobernadora Tina Kotek ha proclamado octubre como el Mes de la Granja a la Escuela en Oregón. Para conmemorar la ocasión, el Departamento de Agricultura de Oregón (ODA), el Departamento de Educación de Oregón (ODE), la Universidad Estatal de Oregón y la red Oregon Farm to Network anuncian el evento «Oregon Crunch at Once». El evento estatal está programado para el jueves 23 de octubre de 2025.
La iniciativa «Oregon Crunch at Once» invita a estudiantes de preescolar a secundaria, agricultores, padres, servicios de alimentación y nutrición y socios escolares de todo el estado a participar en una degustación sincronizada de productos agrícolas de Oregón, creando una celebración colectiva de la abundancia agrícola del estado y la importancia de las comidas escolares saludables.
“Cuando comemos juntos, no solo estamos comiendo una manzana, sino que estamos apoyando a los agricultores de Oregón, cuidando nuestro planeta y construyendo comunidades más Fuertes”, afirma Rosie Lanenga, gobernadora infantil de Oregón.
El Oregon Crunch at Once, piedra angular del Mes Nacional de la Granja a la Escuela, tiene como objetivo educar a los estudiantes sobre la importancia de las comunidades agrícolas locales y fomentar hábitos alimenticios saludables. Hasta la fecha, el programa Farm to School de Oregón ha invertido más de 40 millones de dólares para ayudar a casi 600 agricultores y empresas agrícolas a vender alimentos locales a más de 300 centros de educación preescolar y primaria, y proporciona fondos para apoyar la educación y las actividades en 800 huertos escolares de todo el estado.
«Crunch at Once es una actividad estupenda que despierta el interés por los deliciosos productos locales al tiempo que enseña a los estudiantes cómo se cultivan estos alimentos», afirma Lisa Charpilloz Hanson, directora de la ODA. «Cuando los alimentos cultivados en nuestros campos y huertos llegan a las bandejas de nuestros hijos en la escuela, representan algo más que una simple comida: comparten la historia de la agricultura de Oregón y la forma en que nos cuidamos unos a otros y apoyamos a nuestras comunidades locales».
El año pasado, más de 40 000 estudiantes de preescolar a secundaria participaron en el programa Oregon Crunch at Once en todo el estado. Para obtener más información, visite: www.oregonfarmtoschool.org/crunch
Oregon Crunch Contacto:
Melina Barker
Directora
Oregon Farm to School & School Garden Network (Red de Granjas a Escuelas y Huertos Escolares de Oregón)
541-890-7004
Contacto para los medios de comunicación:
Amy Gilroy
Gerente de Desarrollo Comercial
Departamento de Agricultura de Oregón
503-709-5360
