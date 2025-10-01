Ein Leitfaden für den Genuss des New York City Ballet in dieser Weihnachtszeit

The Nutcracker

NEW YORK, NY, UNITED STATES, October 1, 2025 / EINPresswire.com / -- Im Vorfeld der Feiertage präsentiert das New York City Ballet ein vielseitiges Programm, das neugierige Reisende ebenso anspricht wie erfahrene Kulturinteressierte. Besucher können kurze Einblicke genießen oder den klassischen Nussknacker von George Balanchine zur Weihnachtszeit erleben. Ergänzt wird das Angebot durch Aufführungen, die speziell auf Menschen mit sensorischen Empfindlichkeiten abgestimmt sind und dadurch ein inklusives Erlebnis ermöglichen.Als Teil der Broadway Collection , einer Auswahl der beliebtesten Theater für Besucher aus aller Welt, befindet sich das New York City Ballet in günstiger Lage. Nördlich des Times Square im bekannten Lincoln Center gelegen, genießen Gäste die zentrale Umgebung und gleichzeitig etwas Abstand von den größten Menschenmengen.Im Dezember wechseln die Programme täglich. Auf dem Programm stehen innovative Stücke und Klassiker in gekürzter Fassung, sodass auch langjährige Ballettbesucher neue Choreografien zu sehen bekommen.Als besonderes Highlight bringt das NYCB Justin Pecks "Heatscape" (2015) erstmals auf die Bühne. Peck gewann 2025 den Tony Awardfür Buena Vista Social Club , das ebenfalls zur Broadway Collection gehört. it dieser Premiere bringt Peck als leitender Choreograf des NYCB sein 26. Werk heraus und feiert sein zehnjähriges Jubiläum mit der Kompanie.Das Repertoire der Saison umfasst pro Aufführung vier Werke. Jedes dauert etwa 25 Minuten und zeigt unterschiedliche Epochen des Balletts.Ab der Weihnachtszeit bis in den Januar hinein verzaubert George Balanchines " Der Nussknacker " das Publikum im festlich geschmückten David H. Koch Theater. Von der Galerie genießen Besucher den Anblick roter Samtsitze, goldener Ornamente und schillernder Kronleuchter.Ihre Platzwahl entscheidet, wie intensiv Sie das NYCB erleben, wobei jede Sitzreihe ihren besonderen Reiz hat. Mit einem Sitz auf Orchesterniveau sind Sie ganz nah am Geschehen, auf den Balkonringen sehen Sie das Bühnenbild in seiner ganzen Pracht.Direkt beim Lincoln Center und dem David H. Koch Theater laden P.J. Clarke’s und The Smith zu entspanntem amerikanischem Essen ein. Bei Maman genießen Sie Gebäck, Kaffee oder Brunch, bevor Sie in wenigen Minuten durch den Central Park spazieren.Mit einer frühzeitigen Buchung sichern Sie sich die besten Plätze für das NYCB. Nutzen Sie dafür The Broadway Collection unter www.broadwaycollection.com mit direkten Links zu allen Shows.Über die Broadway-KollektionDie Broadway-Kollektion stellt Ihnen eine kuratierte Auswahl der beliebtesten Theatererlebnisse in New York City bereit. Sie unterstützt Sie dabei, die einladendsten und aufregendsten Shows zu finden – ganz gleich, wie oft Sie schon am Broadway waren.Dank der Broadway Collection entdecken Sie die herausragendsten Shows in New York City. Dazu gehören neben Broadway- und Off-Broadway-Produktionen auch weltbekannte Häuser wie die Metropolitan Opera und das New York City Ballet.Broadway Collection listet verfügbare Produktionen nach Datum und Uhrzeit. Der Kauf wird ausschließlich über lizenzierte Verkaufsplattformen abgewickelt.Broadway Collection ist die erste Adresse für Gruppenbuchungen ab zehn Personen wie auch für Einzel- oder Familientickets. Kein Besuch in New York ist vollständig ohne eine Broadway-Aufführung, und Broadway Collection macht es Ihnen einfach.Besuchen Sie www.broadwaycollection.com für Neuigkeiten und Details! Folgen Sie Broadway Collection auf Facebook, Instagram, TikTok und YouTube für Fotos, Videos und exklusive Eindrücke. #MakeItBway

