OVHcloud et ST Digital s'allient pour un cloud souverain en Côte d'Ivoire

ABIDJAN, IVORY COAST, October 2, 2025 / EINPresswire.com / -- OVHcloud, acteur mondial et leader européen du cloud, et ST Digital Côte d’Ivoire, entreprise panafricaine spécialisée dans la transformation digitale, annoncent aujourd’hui leur partenariat dans le cadre de l’inauguration d’un datacenter souverain en Côte d’Ivoire. Cette collaboration marque une étape décisive pour le développement d’une infrastructure cloud souveraine, sécurisée et performante au service des organisations publiques et privées en Afrique de l’Ouest.Développé selon les standards Tier III, opéré localement et inauguré sous le parrainage du Ministère ivoirien de la Transition Numérique et de la Digitalisation, ce datacenter a été conçu pour répondre aux enjeux de transformation numérique des entreprises et organisations ivoiriennes. Il a pour objectif d’offrir à ses clients les garanties de résilience, de disponibilité et de sécurité indispensables au traitement et à la protection de données, notamment critiques.Cette nouvelle infrastructure, portée par ST Digital Côte d’Ivoire, s’appuie sur la technologie et le savoir-faire éprouvé d’OVHcloud, confirmé par 25 ans d’expérience. Elle incarne les principes de souveraineté et d’indépendance numériques, dans un contexte où la protection des données et la volonté de garder la maitrise sur ses services de cloud et d’IA devient une préoccupation majeure. Elle assurera aux organisations publiques comme privées que l’ensemble des données qui y seront hébergées resteront strictement sur le territoire ivoirien et ne seront pas soumises aux lois extraterritoriales.Ce projet s’inscrit pleinement dans la dynamique portée par les autorités ivoiriennes qui ont fait du développement d’infrastructures numériques nationales souveraines et robustes une priorité stratégique. Il illustre pleinement l’engagement d’OVHcloud en faveur de la souveraineté numérique, un pilier central de sa proposition de valeur. À travers des solutions ouvertes, fiables et sécurisées, le groupe affirme sa volonté d’accompagner durablement ses partenaires en leur garantissant liberté de choix, indépendance technologique et maîtrise de leurs données.Sylvie Houlière Mayca, Directrice générale France, Belux, Afrique & Moyen Orient d’OVHcloud, a déclaré : « La souveraineté numérique se définit par la maîtrise de son destin numérique. Nous sommes heureux de nous associer à ST Digital, dont le projet répond à notre conviction commune – celle de la nécessité du cloud souverain, sans compromis sur la qualité, la sécurité ou la performance. »Anthony Same, Directeur Général de ST Digital, a déclaré : « L’inauguration de notre datacenter 100% africain à Abidjan marque une étape décisive pour l’avenir numérique de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique de l’Ouest. Notre alliance avec OVHcloud nous permet de bénéficier de l'expertise d'un leader mondial tout en préservant notre indépendance stratégique, avec l’ambition de proposer des solutions adaptées où la sécurité, la performance et la souveraineté sont non négociables. »Ressources• En apprendre davantage sur OVHcloud• Suivre OVHcloud sur X• Suivre OVHcloud sur LinkedInÀ propos d’OVHcloudOVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 450 000 serveurs dans 44 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un Cloud de confiance et pionnier d'un Cloud durable au meilleur ratio performance-prix, le Groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d’un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.ContactRelations médiasmedia.france@ovhcloud.com

