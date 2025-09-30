The Palm se prepara como referente de restaurantes de carnes CDMX para la Copa Mundial 2026
The Palm, restaurante de carnes CDMX, ofrece cuarto privado con proyector ideal para vivir la Copa Mundial 2026 en Polanco.MEXICO CITY , MEXICO, September 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- The Palm, reconocido entre los restaurantes de carnes CDMX, pone a disposición de sus clientes un exclusivo cuarto privado con proyector, ideal para seguir la Copa Mundial 2026 en un entorno cómodo y sofisticado.
Ubicado en Polanco, The Palm ha sido durante más de cuatro décadas un referente en cortes de carne en Polanco y experiencias gastronómicas de alto nivel. Con esta sala privada, grupos de amigos, familias o equipos de trabajo podrán disfrutar de los partidos sin distracciones, con servicio personalizado y acceso a la carta completa del restaurante.
Este espacio se suma a la propuesta que posiciona a The Palm como uno de los restaurantes de carnes CDMX que combinan tradición culinaria con ambientes diseñados para diferentes ocasiones. Desde reuniones sociales hasta eventos corporativos, el restaurante ofrece alternativas que integran sabor, privacidad y tecnología.
Para quienes buscan dónde comer en Polanco durante el torneo, la posibilidad de reservar un cuarto con proyector convierte a The Palm en una opción única que integra entretenimiento deportivo con la excelencia gastronómica que lo caracteriza.
La disponibilidad del espacio estará sujeta a reservación anticipada, garantizando una experiencia premium en la Copa Mundial 2026.
José Adrián Zermeño Garduño
Mizuna S.A de C.V
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.