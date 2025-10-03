冷凍食品市場規模、2032年までに4,573億4,000万米ドルに到達 | 2025-2032年の年間平均成長率（CAGR）5.00%

冷凍食品市場レポートで取り上げられている主要企業は、ゼネラルミルズ社、ネスレ社、コナグラ・ブランズ社、ケロッグ社、ユニリーバ社などです。

TOKYO, JAPAN, October 3, 2025 / EINPresswire.com / -- 世界の 冷凍食品市場 は、2024年に3,107億7,000万米ドルと評価され、2025年の3,250億9,000万米ドルから2032年までに約4,573億4,000万米ドルへと拡大し、予測期間中に5.00%の安定したCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。2024年には、冷凍調理食品や便利商品の消費者採用率の高さに支えられ、欧州が39%のシェアで市場をリードした。米国市場は、保存期間の長い食品への需要増加を背景に、2032年までに1,102億3,000万米ドルに達すると予測されている。本セクターの製品ポートフォリオには、冷凍調理済み食品、魚介類・肉類、スナック・ベーカリー製品、果物、野菜が含まれ、主にスーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、専門店、電子商取引プラットフォームを通じて流通している。米国、ドイツ、中国、フランス、スペインなどの主要市場に加え、欧州およびアジア太平洋地域の複数の国々が世界需要の大きな割合を占めています。特にアジア太平洋地域と南米では、急速な都市化と消費者のライフスタイル変化を背景に、冷凍レトルト食品の人気が急上昇すると予想されます。COVID-19パンデミックは市場販売を加速させる決定的な役割を果たしました。ロックダウン期間中の買い占め現象により、消費者が長期保存可能な製品を求める中で冷凍食品の購入が急増した。米国冷凍食品協会（AFFI）およびFMI（食品産業協会）のデータによると、2020年の冷凍食品の小売売上高は651億米ドルに達し、2019年比21％増を記録。2021年も引き続き堅調な伸びを示している。フォーチュン・ビジネス・インサイト™は、包括的な調査レポート「冷凍食品市場規模、シェア、成長、予測レポート 2025-2032」においてこれらの知見を提供しています。➤ 無料サンプルリサーチPDFを入手： https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/問い合わせ/リクエスト-サンプル-pdf/冷凍食品市場-104138 ➤ レポートの範囲とセグメンテーション：♦︎ 2025年の市場規模（金額）：3,250億9,000万米ドル♦︎ 2032年の市場規模（金額）： 4,573億4,000万米ドル♦︎ 成長率：CAGR 5.00%（2025-2032）♦︎ 基準年：2024年♦︎ 過去データ：2019-2023年♦︎ 調査対象期間： 2019-2032♦︎ レポートページ数: 162♦︎ 𝗦𝗲𝗴𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗖𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲𝗱: 種類別（冷凍レトルト食品、冷凍水産物・肉製品、冷凍スナック・ベーカリー製品、その他）、流通チャネル別（スーパーマーケット/ハイパーマーケット、専門店、コンビニエンスストア、オンライン小売）♦︎ 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗦𝗰𝗼𝗽𝗲: 北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ 南アメリカ、中東・アフリカ♦︎ 𝗚𝗿𝗼𝘄𝘁𝗵 𝗗𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀: オンライン小売に対する消費者の認知度向上による業界成長の促進 | 女性就業率の増加による市場成長の牽引➤ 主要冷凍食品企業一覧:ゼネラルミルズ社 (米国)ネスレ社 (スイス)コナグラ・ブランズ社 (米国)ケロッグ・カンパニー（米国）グルーポ・ビンボ S.A.B. DE C.V.（メキシコ）ラントメン・ユニベイク・インターナショナル（デンマーク）クラフト・ハインツ・カンパニー（米国）ユニリーバ・ピーエルシー（英国）ワウォナ・フローズン・フーズ（米国）タイソン・フーズ（米国）➤ セグメント分析：市場は様々なカテゴリーに区分されており、冷凍果物・野菜、レディミール、肉・魚介類、ジャガイモが主要セグメントである。このうち冷凍果物・野菜は、健康意識の高まりを背景に成長が加速している。消費者は、個別急速冷凍（IQF）などの現代的な冷凍技術が栄養素を効果的に保持し、冷凍食品が季節外れの新鮮な農産物に代わる現実的で、しばしば優れた選択肢となることをますます認識しています。冷凍ピザ、スナック、ディナーを含む即席食品セグメントは、究極の利便性と多様な風味プロファイルへの需要を活かし、引き続き大きな市場シェアを占めています。➤ 目次付き調査レポート詳細概要を閲覧：➤ 地域別インサイト：地理的に見ると、北米は現在、高い消費者受容性、確立されたコールドチェーン、主要業界プレイヤーの強力な存在感に支えられ、冷凍食品市場を支配しています。しかし、今後数年間で最も高いCAGR（年平均成長率）を記録すると予測されるのはアジア太平洋地域である。この爆発的な成長は、急速な都市化、可処分所得の増加、中国やインドなどの国々における西洋型食習慣の影響力拡大に起因している。組織化された小売業の拡大とコールドチェーンインフラへの投資は、この地域の膨大な潜在力を解き放つ上で極めて重要である。➤ 業界の主な動向2024年2月 – 冷凍食品分野の主要ブランドであるStouffer’sは、最新製品「Stouffer’s シングルサーブ ホワイトチェダー マック＆チーズ」を発表した。この新製品は調理の利便性を高めるため、5つの調理方法（袋ごと茹でる、電子レンジ、ピザオーブン/インピンジャー、急速調理オーブン、蒸し器）を提供し、消費者と外食産業双方のニーズに対応する柔軟性を備えている。📝 よくある質問（FAQ）Q1) 冷凍食品市場の現在の規模は？👉 世界の冷凍食品市場規模は2024年に3,107億7,000万米ドルと評価され、2025年には3,250億9,000万米ドルに達すると予測されています。Q2) 冷凍食品市場の予測成長率は？👉 2025年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.00%で成長し、2032年までに4,573億4,000万米ドルに達すると予測されています。Q3) 冷凍食品市場を支配している地域はどこですか？👉 2024年時点で欧州が最大の市場シェア（約39%）を占めており、高い購買力、食嗜好の変化、強固なコールドチェーンネットワークがこれを支えています。Q4) 市場成長の主な推進要因は何ですか？👉 主な推進要因には、コンビニエンスフードへの需要増加、オンライン小売チャネルの成長、都市化、コールドチェーンインフラの拡充が含まれます。Q5) 冷凍食品市場の主要製品カテゴリーは何ですか？👉 市場は冷凍レディミール、冷凍シーフード・肉製品、冷凍スナック・ベーカリー製品、その他（冷凍果物・野菜を含む）に区分されます。➤ 関連インサイトを読む： 食品酵素市場 規模、シェア、成長、レポート、2032年まで 外食産業市場 規模、シェア、成長、予測、2032年

