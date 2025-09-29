Muralto Madrid Princesa convierte cada viaje en una experiencia responsable y comprometida con el planeta

Muralto inteligente, turismo responsable y sostenible

El alojamiento demuestra que apostar por la economía circular, el reciclaje textil y la innovación social es una opción cada vez más respaldada por los clientes

MADRID, SPAIN, September 29, 2025 /EINPresswire.com/ -- Viajar ya no significa lo mismo que hace una década, ya que el impacto de la emergencia climática y la creciente concienciación ciudadana han llevado a que cada vez más personas se pregunten no solo cuánto cuesta un desplazamiento sino también qué huella de carbono deja.

En el contexto actual, la Organización Mundial del Turismo (OMT) advierte de que la sostenibilidad se ha convertido en uno de los principales factores de decisión para el viajero pospandemia, que busca experiencias responsables con el medio ambiente y la comunidad local.

Según un estudio publicado en Nature Climate Change, el turismo es responsable de cerca del 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Esta cifra incluye tanto las emisiones directas, como las del transporte, como las derivadas del alojamiento, la alimentación o las actividades recreativas.

Del mismo modo, se calcula que un turista internacional genera entre 0,5 y 2 toneladas de CO2 por viaje, dependiendo del destino, el medio de transporte y el tipo de alojamiento elegido. Además, este estudio indica que el uso de electricidad y recursos en alojamientos representan aproximadamente el 34% de las emisiones.

Es aquí cuando, precisamente, se valoran de manera muy positiva iniciativas como la del alojamiento Muralto Madrid Princesa, que a través del programa ChangetheCitybyMuralto ha reafirmado su apuesta por la economía circular, el reciclaje textil y la innovación social. Su compromiso, en este sentido, responde a la demanda creciente de los clientes, que no solo desean hospedarse, sino también contribuir a un modelo turístico más justo y respetuoso con el planeta.

Uno de los proyectos más singulares de Muralto Madrid Princesa es su colaboración con Deleite Wear, una empresa de upcycling que transforma prendas en desuso en nuevos productos útiles. En lugar de acabar en un vertedero, las sábanas, las fundas de colchón y las fundas nórdicas del hotel se convierten en camisas, uniformes, delantales o bolsas. “De una sábana de algodón 100% y 300 hilos se pueden hacer camisas impresionantes, y con una funda de colchón de gran gramaje, delantales o incluso uniformes de cocina”, explica Nuria Cavia, cofundadora de Deleite Wear. Además, la empresa integra en sus talleres a mujeres en riesgo de exclusión y a personas inmigrantes, añadiendo así una dimensión social a su apuesta medioambiental.

Para José Luis Alonso Martínez, director de Muralto, esta estrategia no solo responde a un compromiso ético, sino que también genera beneficios tangibles: “El coste a largo plazo de la ropa que confecciona Deleite es más económico porque dura más”.

En un mundo donde cada año en España acaban 700.000 prendas de ropa en vertederos, experiencias como la de Muralto Madrid Princesa ejemplifican que otra forma de consumir es posible. Esto es secundado en otras partes de Europa, como Berlín o Copenhague, donde los turistas reciben incentivos por desplazarse de manera sostenible, elegir comidas basadas en plantas o prolongar su estancia.

Esto demuestra que recompensar buenas prácticas, como la de Muralto, puede transformar la experiencia turística y generar un impacto positivo real en los huéspedes, que aprenden, de manera activa, sobre la importancia de reducir su huella de carbono.

El proyecto enlaza la nueva web oficial muraltomadridprincesa.com con la plataforma changethecity.es. Allí, huéspedes y ciudadanos pueden descubrir cómo se traduce en la práctica la filosofía de ‘Muralto Inteligente’, donde la innovación se encuentra con la responsabilidad”.

En Muralto Madrid Princesa vamos más allá: medimos con precisión para transformar cada estancia en una decisión responsable. Nuestro Gemelo Digital es una herramienta viva que nos permite crecer con criterios de innovación y sostenibilidad alineados con los objetivos medioambientales de nuestra ciudad y respetando el confort de las personas que nos visitan.

Sobre Muralto Madrid Princesa

Con más de cinco décadas de trayectoria, Muralto Madrid Princesa es un establecimiento de Apartamentos Turísticos con servicios de hotel, situado a pocos metros de Plaza de España. Su propuesta combina hospitalidad, confort y cercanía con una firme apuesta por la innovación y la sostenibilidad www.muraltomadridprincesa.com . A través de proyectos como el Gemelo Digital y la plataforma 🔗 www.changethecity.es se consolida como pionero en turismo urbano responsable, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

