SYN VISION·텐센트 클라우드, 세계 최초 단편 드라마 텔레그램 미니 앱 서울 공식 론칭

SYN VISION x Korea SYN VISION TV

SYN VISION이 텐센트 클라우드와 협력해 세계 최초 단편 드라마 텔레그램 미니 앱을 서울에서 공식 출시하며 디지털 엔터테인먼트의 새 장을 연다.

SYN VISION은 시청자와 엔터테인먼트의 관계를 새롭게 정의하고 있으며, 단편 드라마 스토리텔링과 블록체인 메커니즘을 결합해 혁신적인 글로벌 플랫폼을 구축했습니다.” — SYN VISION 회사 대변인

KUALA LUMPUR, MALAYSIA, September 27, 2025 / EINPresswire.com / -- 100명 이상의 인플루언서와 주요 언론 기자들이 서울 청담 Luxxo(룩쏘 청담)에 모여, SYN VISION이 텐센트 클라우드 와 협력해 세계 최초 단편 드라마 텔레그램 미니 앱 을 공식 출시하는 순간을 함께한다. 공식 론칭 파티는 **9월 28일 오후 7시(KST)**에 개최되며, 단편 드라마와 차세대 인터넷 기술이 결합된 새로운 이정표가 될 예정이다.새로운 엔터테인먼트 경험SYN VISION은 텔레그램 미니 앱 생태계를 기반으로, 사용자가 별도의 다운로드 없이 @SYN_Vision_TV_bot을 통해 즉시 단편 드라마를 감상할 수 있도록 한다. 다국어 자막과 독창적인 인터랙티브 기능을 제공해 단순한 시청을 넘어 참여형 경험을 선사한다.텐센트 클라우드와의 전략적 협력세계적 기술 기업 텐센트 홀딩스 산하의 텐센트 클라우드와 협력함으로써 SYN VISION은 안정적이고 확장성 높은 콘텐츠 스트리밍 환경을 제공할 수 있다. 텐센트는 위챗(WeChat), 왕자영요(Honor of Kings), PUBG Mobile 등을 개발한 글로벌 기업으로 잘 알려져 있다.스트리밍을 넘어: 블록체인 생태계SYN VISION은 TWS와 VPS 이중 토큰 모델 및 단편 드라마 RWA(실물 자산화) 시스템을 통해, 사용자가 단순한 시청자가 아닌 생태계의 참여자이자 공동 구축자로 자리매김할 수 있도록 한다. 이는 커뮤니티 주도의 성장을 촉진한다.런칭파티 하이라이트행사에는 MAV, Zenex, DJ Sunbee, Trumpet Jin Hong이 무대에 오르며, 몰입형 체험존을 통해 참가자들이 플랫폼 기능을 직접 경험할 수 있다. 100명 이상의 인플루언서와 주요 언론 기자들이 현장에 참여해 글로벌 보도와 네트워킹 기회가 확대될 예정이다.보안과 투명성SYN VISION은 최근 Certik 보안 감사를 완료했으며, 결과는 Certik Skynet 플랫폼을 통해 공개되었다. 이는 플랫폼의 신뢰성과 투명성을 입증한다.숏폼 콘텐츠 트렌드 선도전 세계적으로 숏폼 콘텐츠 소비가 급증하는 시점에서 SYN VISION은 즉시 접근 가능한 시청 경험, 블록체인 기반 참여 메커니즘, 텐센트 클라우드의 인프라를 결합하여 차세대 디지털 엔터테인먼트의 선두주자로 자리매김하고 있다.회사 소개 — SYN VISION SYN VISION은 단편 드라마 스토리텔링에 블록체인 기술과 Web2의 편의성을 결합한 차세대 엔터테인먼트 플랫폼이다. 텔레그램 미니 앱에서 구동되며 다운로드 장벽을 없애고 즉시 접근성을 제공한다. 텐센트 클라우드의 안정적 인프라와 이중 토큰 모델을 기반으로, 사용자와 생태계가 함께 성장할 수 있는 투명하고 확장성 있는 플랫폼을 지향한다.

