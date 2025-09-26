Tun Sie Ihren Füßen etwas Gutes!

Sanmedix bietet sanfte Lösungen gegen Hallux Valgus: Zehentrenner, Trainingsbänder & Kinesiotapes – für starke, schmerzfreie Füße.

„Mit Sanmedix möchten wir Betroffenen eine wirksame, alltagstaugliche Alternative zur Hallux-Operation bieten – für mehr Lebensqualität.“” — June Lauren Mann – Gründerin von Sanmedix

FRANKFURT AM MAIN, HESSEN, GERMANY, September 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- Sanfte Therapie bei Hallux Valgus – Sanmedix zeigt wirksame Alternativen ohne OP

In Deutschland leiden mehr als zehn Millionen Menschen am Hallux Valgus (Ballenzeh). Die Fehlstellung verursacht Fußschmerzen, Druckstellen und Bewegungseinschränkungen, oft mit der Angst, dass nur eine Operation helfen kann. Die deutsche Marke Sanmedix beweist jedoch: Es gibt sanfte, alltagstaugliche Lösungen, die auch ohne OP wirken.

Von eigener Betroffenheit zur Mission

Die Gründerin von Sanmedix kennt das Problem aus erster Hand:

„Nach fünf Operationen und zusätzlichem Hallux Rigidus wurde mir klar, wie stark Fußprobleme die Lebensqualität einschränken. Immer wieder wurden Einlagen oder neue Eingriffe empfohlen – doch eine praktische Lösung für den Alltag fehlte. Genau deshalb habe ich Sanmedix gegründet: um Menschen mit Hallux Valgus wirksam und sanft zu unterstützen – ganz ohne OP“, erklärt die Gründerin.

Drei Innovationen für gesunde Füße

Sanmedix bringt gleich mehrere Produktneuheiten auf den Markt, die Betroffene individuell im Alltag unterstützen und die Fußgesundheit stärken:

Hallux Valgus Trainingsbänder

- nur wenige Minuten Training täglich stärken die Fußmuskulatur, stabilisieren die Zehenstellung und lindern Schmerzen.

Anpassbare Zehenspreitzer mit Plug-in-System

- individuell einstellbar, bieten sie deutlich mehr Komfort und Effektivität als Standardmodelle.

Vorgeschnittene Hallux-Kinesiotapes

- hautfreundlich, atmungsaktiv und sofort einsatzbereit – ideal für Alltag, Sport und Training.

Warum Hallux Valgus immer häufiger auftritt

Nicht nur Frauen oder ältere Menschen sind betroffen: Auch junge, aktive Menschen leiden zunehmend unter Ballenzeh-Beschwerden – verursacht durch falsches Schuhwerk, langes Stehen oder einseitige Belastung. Die Folgen reichen von leichten Schmerzen bis hin zu massiven Einschränkungen im Alltag.

Sanmedix setzt deshalb auf moderne, unkomplizierte Therapien ohne Operation, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen. Ziel ist es, Betroffenen eine echte Alternative zu geben und die Fußgesundheit nachhaltig zu verbessern.

Über Sanmedix

Sanmedix ist eine deutsche Marke für Fußgesundheit, gegründet aus persönlicher Erfahrung. Mit Zehentrainingsbändern, individuell anpassbaren Zehentrennern und Hallux Valgus Kinesiotapes bietet Sanmedix praktische Lösungen für Menschen, die ihre Füße sanft entlasten, Schmerzen lindern und die Beweglichkeit zurückgewinnen möchten – ohne den Weg in den OP.

Sanmedix Hallux Valgus Zehenband Übung - Dehnung der Zehen

