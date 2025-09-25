Exploration of Liquidity | Elena Brovelli | Monography

De l’aura monégasque de Dalí et Picasso à Berlin et Innsbruck, Elena Brovelli confirme ses Portails comme de rares seuils rituels du troisième millénaire.

«Les collectionneurs n’acquièrent pas seulement des œuvres, mais des portails de transformation, fragments rares de patrimoine vivant.»” — Justine D'Angelo | Curatrice

FONTVIEILLE, MONACO, FRANCE, September 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- Au cœur de la Principauté de Monaco, dans l’Espace Chapiteau de Fontvieille, un lieu imaginé par le prince Rainier III et qui a accueilli des expositions de maîtres tels que Salvador Dalí et Pablo Picasso, la présence d’Elena Brovelli s’impose désormais comme une évidence. Ses Portails confirment leur rôle de langage rituel pour notre siècle, inscrivant son nom dans une lignée artistique où l’histoire dialogue avec le troisième millénaire.

Les créations de Brovelli ne sont pas des œuvres au sens conventionnel. Ce sont des portails énergétiques, des objets rituels capables de rétablir l’harmonie aussi bien dans les espaces intimes que dans les champs vibratoires plus vastes de ceux qui les traversent. Chaque pli de tissu devient un souffle, chaque surface un seuil consacré par des gestes subtils et vibratoires. Sa vision, codifiée dans le Manifeste & Glossaire Brovellien et approfondie dans la monographie de collection "Exploration of Liquidity" (Beyond the Rules Éditions, sous la direction de Justine D’Angelo), inscrit sa pratique dans un cadre intellectuel et éditorial solide.

Au fil des années, Elena Brovelli a consolidé son parcours grâce à des collaborations prestigieuses avec Porsche, Amedia Hotels by Wyndham, Curio Collection by Hilton, la Fondation D. et G. De Marchi et la Fondation F.I.R.A.. Ses Portails ont également trouvé place dans des contextes institutionnels de premier plan, dont des ventes aux enchères organisées à la Bourse italienne de Milan et au Musée national de la Science et de la Technique Léonard de Vinci.

Fidèle à son aura délibérément éphémère, Brovelli apparaîtra prochainement dans des rendez-vous rares : en octobre à la galerie ErsterErster de Berlin, puis en novembre à l’Olympiaworld d’Innsbruck. Des manifestations brèves, mystérieuses, qui disparaissent presque aussitôt qu’elles surgissent, laissant derrière elles un sillage de silence et de résonance.

Déjà présente dans de nombreuses collections privées en Europe et au-delà, Elena Brovelli est reconnue comme une artiste “investment grade”, avec des coefficients établis entre 3 et 3,5. Ses collectionneurs n’acquièrent pas simplement des œuvres, mais des artefacts rituels, où la valeur culturelle se conjugue à un potentiel d’investissement durable.

Entre matérialité et spiritualité, permanence et disparition, les Portails d’Elena Brovelli s’affirment comme un langage rituel de notre temps : des seuils de conscience pour un siècle qui en a plus que jamais besoin.

