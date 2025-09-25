L’entrepreneure du Xinjiang Parizati Aini s’adresse aux Nations Unies

Le Centre de Nouveaux Médias « Je viens du Xinjiang » met en avant un double succès dans le rayonnement mondial.

Elles brillent dans tous les domaines, mettant à profit leur assiduité et leur sagesse. ” — Parizati Aini

BRUSSELS , BELGIUM, September 25, 2025 / EINPresswire.com / -- À l’occasion du 70ᵉ anniversaire de la fondation de la Région Autonome Ouïghoure du Xinjiang, et à l’invitation de Kurbanjan Samat, fondateur du Centre de Nouveaux Médias « Je viens du Xinjiang » et réalisateur-écrivain reconnu, Parizati Aini, entrepreneure éminente du Xinjiang, a prononcé un discours-programme à la Conférence des Nations Unies sur les droits de l’homme. Elle nous a fait part des remarquables contributions des femmes de toutes les ethnies du Xinjiang audéveloppement économique et social, apportant au monde une voix authentique de la diversité et de la prospérité du Xinjiang.Parizati Aini est née au Xinjiang, une terre nourrie par la fonte des neiges des monts Tian Shan et caressée par le soleil du désert de Gobi. En 1998, par un heureux hasard, elle quitte la danse pour le théâtre et décroche le rôle principal dans une série télévisée. Cette expérience lui a fait prendre conscience que « la passion permet aux gens de rayonner ». En 2009, au sommet de sa carrière, elle se rend en Australie pour poursuivre ses études. Bien qu’elle ait rencontré des obstacles linguistiques et culturels, elle a persévéré— conciliant études et gestion d’une petite boutique — et n’a fait que renforcer sa conviction que « peu importe jusqu’où je vais, mes racines restent en Chine ». Cela a renforcé sa détermination à rentrer chez elle et à créer sa propre entreprise.En 2015, forte d’une vision internationale élargie, Parizati Aini est retournée au Xinjiang. Tirant parti des ressources végétales uniques de la région et combinant l’excellence de la recherche chinoise avec les techniques australiennes de soins naturels, elle crée la marque de cosmétiques PERIDEO. Après des années de travail acharné, son entreprise s’est progressivement imposée sur les marchés internationaux, participant à des salons et s’imprégnant des pratiques commerciales avancées en Asie centrale, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient - les pays le long de « la Ceinture et la Route ». Ainsi, elle a révélé au monde l’excellence et l’attrait des produits fabriqués au Xinjiang, en Chine. Un tournant intervint en 2021, lorsqu’un discours de la professeure Peng Liyuan influença profondément son parcours.Des phrases telles que « là où il y a de la chaleur, il y a de la lumière », « que la lumière de l’éducation éclaire le chemin de l’espoir des femmes », « apprenez aux gens à pêcher » et « le niveau de développement des femmes détermine l’apogée de la civilisation humaine » l’ont inspirée à redéfinir sa mission personnelle et l’orientation de son entreprise — en se concentrant sur l’autonomisation des femmes et le bien-être des enfants. Depuis lors, elle se consacre au bien public, démontrant par ses actions la valeur sociale et la responsabilité d’une entrepreneure qui fait progresser les droits des femmes et des enfants.Aux Nations Unies, Parizati Aini a déclaré avec émotion : « Me tenir aujourd’hui aux Nations Unies constitue non seulement un honneur personnel, mais également une reconnaissance pour des milliers de femmes du Xinjiang. Elles brillent dans tous les domaines, mettant à profit leur assiduité et leur sagesse pour écrire un chapitre remarquable des femmes chinoises dans cette nouvelle ère. »Elle a également adressé une invitation chaleureuse au monde: « Bienvenue en Chine et venez visiter le Xinjiang — parcourez cette terre, émerveillez-vous devant la grandeur des monts Tian Shan, goûtez aux fruits de la Route de la Soiz, faites l’expérience de l’hospitalité chaleureuse de leurs multiples communautés ethniques et constatez de vos propres yeux le développement dynamique du Xinjiang et ses opportunités de coopération illimitées.» Son discours aux Nations Unies, ainsi que le documentaire de Kurbanjan Samat Je pars pour le Xinjiang, qui sera diffusé dans le monde entier, constituent un double effort significatif pour le rayonnement à l’international du Xinjiang. Le premier souligne, à travers le prisme d’une entrepreneure, la confiance et l’engagement des femmes du Xinjiang, tandis que le second illustre, par le biais du film, un Xinjiang authentique et diversifié – ses paysages, ses coutumes, l’esprit entrepreneurial des jeunes et la rencontre entre culture populaire et développement moderne. Ensemble, ils offrent aux publics du monde entier des perspectives culturelles riches accompagnées d’images saisissantes pour mieux comprendre le Xinjiang.Depuis sa création il y a neuf ans, le Centre de Nouveaux Médias « Je viens du Xinjiang » poursuit sans relâche une communication internationale portée par une perspective de terrain. En racontant des histoires personnelles authentiques, il a tenté de briser les préjugés et les stéréotypes et, en construisant des passerelles sur des plateformes internationales, il a transformé les accomplissements du développement du Xinjiang en récits culturels accessibles. Organiserla participation des entrepreneurs aux événements des Nations unies constitue une étape majeure dans ses initiatives visant à favoriser le dialogue international, et montre comment des organisations de terrain exceptionnelles comme la sienne peuvent, à travers des initiatives variées et des approches innovantes, présenter au monde une Chine tridimensionnelle, authentique et dynamique.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.