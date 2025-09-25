엣지 AI 및 비전 얼라이언스와 KOTRA, 한국 스타트업의 혁신 주목
이번 분기별 포럼은 업계 리더들이 한자리에 모여 생태계 연결성을 강화하고, 최신 기술과 시장 동향을 공유하며, 모범 사례를 공유하는 자리로 마련됐다. 특히 한국 스타트업들이 엣지 AI 및 비전 생태계에서 수행하는 역할이 부각되며, 해당 분야 혁신의 중심에서 한국의 위상을 확인할 수 있었다. 행사에는 삼성, 퓨리오사 AI, 에임퓨처, 에이직직랜드, 나무가, 칩스앤미디어 등 20여 개 한국 기업 및 기관을 비롯해 총 130여 명이 참석했다.
주요 발표자로는 △휴머노이드 로봇의 독자적 센싱 및 컴퓨팅 요구 사항을 다룬 애질리티 로보틱스의 블라드 브란조이 △ MIPI 카메라 인터페이스 표준의 발전 방향을 소개한 MIPI 얼라이언스의 하란 타니가살람 △ 멀티모달 AI 에이전트 연구 성과를 공유한 위스콘신-매디슨 대학교의 이용재 교수 △엣지 환경에서 효율적인 멀티모달 AI 구현 기술을 발표한 캘리포니아 대학교 시항 시에 교수 등이 포함되었다.
AI 연합 제프 비어(Jeff Bier) 설립자는“다수의 한국 기업들이 뛰어난 성과를 공유하며 높은 참여와 활발한 교류를 보여준 점이 매우 인상적이었다”고 밝혔다.
KOTRA 실리콘밸리의 김해윤 차장은 "이번 포럼에 참가한 한국 스타트업들로부터 긍정적인 피드백을 많이 받았다”며 “특히 글로벌 선도 기업들과 교류하고 배우며 협력 가능성을 확인할 수 있었던 점에 큰 의미를 두고 있다”고 전했다.
엣지 AI 및 비전 얼라이언스는 글로벌 기술 공급업체와 기업들을 연결해 최종 제품에 엣지 AI와 비전 기술의 도입을 가속화하는데 앞장서고 있다. 협회 멤버십, 향후 이벤트 및 참여 방법 등 협회에 대한 자세한 내용은 (member@edge-ai-vision.com)로 문의할 수 있다.
