eXp Realty, 한국 진출 중개사를 위한 새로운 시대, 전통적 모델을 넘어설 진짜 기회를 열다.

eXp Realty.

2025년, 다섯 번째 글로벌 런칭 ✨eXp의 아시아·태평양 성장 가속화, 그리고 에이전트 중심 혁신의 새로운 도약

가 열려, 회사 리더들이 한국의 중개사들과 직접 만나 eXp의 글로벌 비전에 한국이 어떻게 연결되는지, 태평양 전역에서 중개사사 주도의 성장을 구축하겠다는 약속, 그리고 그들이 스스로 리더십을 발휘할 수 있도록 어떻게 지원할 것인지를 공유할 예정입니다.한국 에이전트들에게 eXp Realty가 특별한 이유- 사무실 의무 없음 — 어디서나 근무 가능- 중개사의 수익을 극대화하도록 설계된 경쟁력 있는 커미션 구조- 수익 쉐어와 지분 기회- 추천 및 협업을 위한 글로벌 에이전트 네트워크- eXp World, LearnWorlds, Slack을 통한 라이브 트레이닝, 리더십 지원, 멘토십 제공자신의 커리어를 스스로 주도할 준비가 된 중개사는 ** www.expkr.com .**에서 더 많은 정보를 확인할 수 있습니다. BELLINGHAM, WA, UNITED STATES, September 24, 2025 / EINPresswire.com / -- 세계 최대 독립 부동산 중개법인이자 eXp World Holdings, Inc. (나스닥: EXPI)의 핵심 자회사인 **eXp Realty**가 오늘 한국에 공식 진출한다고 발표했습니다. 이는 2025년 들어 다섯 번째 국제 진출이자, 일본에 이어 올해 아시아 지역에서는 두 번째 진출입니다. 이번 진출은 페루, 튀르키예, 에콰도르, 일본에서 에이전트 주도의 빠른 성장을 기반으로 이어지고 있습니다.한국에서는 여전히 전통적인 중개사들이 고정된 사무실과 경직된 인센티브 구조에 의존하고 있는 가운데, eXp는 근본적으로 다른 플랫폼을 선보입니다. AI 네이티브, 국경 없는, 그리고 에이전트가 자신의 미래에 대해 더 많은 자유와 유연성, 통제권을 가질 수 있도록 설계된 플랫폼입니다.“대부분의 한국 부동산 중개소들은 여전히 오래된 모델로 운영되고 있습니다. 에이전트를 위한 것이 아니라, ‘보스’를 위해 만들어진 구조죠.” eXp Realty의 국제 담당 매니징 디렉터인 **펠릭스 브라보(Felix Bravo)**는 이렇게 말했습니다.“그리고 그들은 원래 설계된 대로 움직이고 있습니다. 에이전트를 통제하고, 성장 가능성을 제한하며, 위계를 보호하는 것 말이죠. 지금도 많은 사람들이 실제로 좋은 성과를 내고 있고, 휴대전화로 국제 비즈니스를 하고 있는데, 여전히 사무실 할당량과 낡은 규칙에 묶여 있습니다. 그것은 고칠 수 있는 시스템이 아닙니다. 교체해야 하는 시스템입니다. 우리는 그 모델과 경쟁하려는 것이 아닙니다. 우리는 그것을 끝내러 온 것입니다. 그리고 마침내 에이전트를 ‘비즈니스 그 자체’로 인정하는 플랫폼을 제공하기 위해 여기에 있습니다.”이번 런칭은 eXp가 2030년까지 미국 외 지역에서 능력있는 중개사 5만 명, 그리고 50개국에서 각각 500명 이상의 실적이 우수한한 에이전트를 확보하겠다는 목표를 지원합니다. 이는 불필요한 비용구조가 아닌 성장을 위해 설계된, 에이전트 소유 기반 모델을 확장하는 것입니다.한국의 전통적인 중개시스템 속에서 다수의 상을 수상하며 최고의 중개사로 활약해온 **토마스 김(Thomas Kim)**이 이제 eXp Korea를 이끌며, 혁신·멘토십·진정한 글로벌 네트워크를 통해 중개사사들이 자신의 비즈니스를 성장시킬 수 있도록 돕는 데 주력하고 있습니다.“저는 전통적인 중개법인 안에서 커리어를 쌓는 것이 어떤 경험인지, 그리고 그것이 얼마나 제한적인지 잘 알고 있습니다.” 김 대표는 이렇게 말했습니다.“eXp는 한국의 중개사사들에게 제가 결코 갖지 못했던 것을 제공합니다. 세일즈, 팀 빌딩, 주식 소유, 글로벌 추천을 통한 진정한 성장의 기회입니다. 하지만 더 중요한 것은, 그 성장이 중개법인이 아닌 중개사들 자신에게 돌아간다는 점입니다. 이것이야말로 중개사가 진정으로 ‘우선시되는’ 플랫폼입니다.”오늘 서울에서는

