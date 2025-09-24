معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يحتفي بالتراث الإيطالي والابتكار المعاصر

الجناح الإيطالي يستعرض 50 داراً من كبرى العلامات والمصممين الصاعدين، مجسداً مزيجاً فريداً بين التراث والإبداع والابتكار

SHARJAH, EXPO CENTRE, UNITED ARAB EMIRATES, September 24, 2025 / EINPresswire.com / --من شوارع فيتشنزا التاريخية إلى مشاغل ميلانو العصرية، يتجلى إرث إيطاليا العريق في صناعة المجوهرات والساعات في قلب الإمارات. ففي سبتمبر الجاري، يقدّم الجناح الإيطالي في الدورة السادسة والخمسين من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، والمقام في مركز إكسبو الشارقة من 24 إلى 28 سبتمبر، تجربة استثنائية لعشاق الاقتناء ومحبي الفخامة والمستثمرين، حيث يلتقي التراث بالابتكار والحداثة.ينظم الجناح الوكالة الإيطالية للتجارة (ITA) بالتعاون مع CNA وبدعم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، بمشاركة 50 داراً إيطالية مرموقة ومجموعة من المصممين الصاعدين. وتعرض الأجنحة إبداعات تجسد التوازن بين الحرفية المتوارثة، والتصميم المعاصر، والتكنولوجيا المتقدمة، وهي السمات التي جعلت من الإبداع الإيطالي عنواناً للفخامة على مر العصور.إيطاليا والإمارات: شراكة في سوق متناميةيعكس حضور إيطاليا في الإمارات دورها الريادي في أحد أكثر أسواق الفخامة نمواً في المنطقة. فقد بلغت مبيعات المجوهرات في الإمارات 3.1 مليار يورو عام 2024، مع توقعات بتحقيق نمو سنوي مركب قدره 3.8% حتى عام 2029. وخلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، بلغت صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات 712 مليون يورو، ما يؤكد الثقة المتزايدة في علامة "صُنع في إيطاليا".تصريحات رسميةقال لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات:"أصبحت الإمارات مركزاً رئيسياً للمجوهرات الإيطالية الفاخرة، حيث يلقى التقدير للجودة والتصميم صدى طبيعياً. إن علامة (صُنع في إيطاليا) تجسد رؤية ثقافية تمزج بين التراث والابتكار والجمال المتفرّد. وفي الإمارات، يلعب المستهلكون المتميزون دوراً مهماً في صياغة الاتجاهات العالمية، مما يدفع الشركات الإيطالية لمواصلة الابتكار مع الحفاظ على جذورها الأصيلة. ويشكّل معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات منصة مرموقة لإبراز هذا التفاعل الديناميكي، وتقديم إبداعات تجمع بين الأناقة الخالدة والحلول المستقبلية، مؤكدة عمق الروابط المميزة بين بلدينا".وقال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات:"الفخامة الإيطالية تقوم على احترام قرون من الحرفية مع احتضان الابتكار الحديث. وتبقى الإمارات، بما تمتلكه من سوق متطورة وتقدير للجودة، أحد أهم شركائنا الاستراتيجيين. فقد بلغ حجم سوق المجوهرات في الإمارات 13.48 مليار درهم عام 2024، تستحوذ المجوهرات الفاخرة على أكثر من 93% من المبيعات. ومع نمو متوقع بنسبة 3.6% بين 2024 و2025، ونمو مركب يبلغ 3.8% حتى 2029، تشكّل الدورة الـ56 من المعرض فرصة مثالية لتعزيز مكانة إيطاليا كقائدة في عالم الفخامة العالمية".تجربة إيطالية أصيلة في قلب الإماراتمن خلال مشاركة 50 عارضاً من أبرز دور المجوهرات الإيطالية إلى جانب مصممين صاعدين، يقدم الجناح الإيطالي تجربة فريدة للجمهور. حيث تمتزج الأناقة بالابتكار والجودة الرفيعة، بدءاً من القطع المرصعة يدوياً بالأحجار الكريمة، وصولاً إلى الساعات المبتكرة ذات التعقيدات الميكانيكية المتطورة.ويؤكد الجناح مرة أخرى أن التصميم الإيطالي مرادف للتميز العالمي، وأن تأثير إيطاليا في مشهد الفخامة الإقليمي يزدادرسوخاً عاماً بعد عام.للمزيد من المعلوماتللاطلاع على أحدث المستجدات، تابعوا:• تويتر وإنستغرام: @ITAdubai• لينكدإن: ITA – Dubai Office• يوتيوب: الوكالة الإيطالية للتجارة

