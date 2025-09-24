EBC Financial Group：FRBが25ベーシスポイントの利下げを承認、2025年にさらに2回の利下げを示唆

EBC Financial Groupトランプ大統領の新任期で初めてFRBが金利を引き下げる中、EBCは高まる労働市場への懸念、インフレリスク、そして政治的な葛藤が世界中の投資家の見通しにどのような影響を与えているかを強調しています。

EBC Financial Groupは、今回の緩和が雇用動向を下支えする一方で、関税関連のインフレリスクや政治動向が長期的な政策に不確実性をもたらしていると強調しています。

DC, UNITED STATES, September 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- 米連邦準備制度理事会（FRB）は政策金利を25ベーシスポイント引き下げ、政策誘導レンジを4.00～4.25%としました。これは、ドナルド・トランプ大統領の2期目における初の利下げとなります。政権の主要な政策転換をめぐる不透明感から9ヶ月間利下げを見送っていましたが、今回の利下げはそれを上回るものとなります。

この決定は、インフレリスクや政治的圧力を背景に、労働市場の軟化に対するFRBの懸念の高まりを反映しています。FRBは年末までに2回の追加利下げを行う可能性を示唆しており、市場はさらなる動きに備え始めています。

労働市場への懸念が優先課題に

連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長は、雇用創出の鈍化と雇用ペースの低下を指摘し、雇用への「重大な下振れリスク」が今回の金利調整の主な要因であると強調しました。インフレ率は依然として目標を上回っているものの、FRBは会合後の声明で、労働市場へのリスクが高まっていることを強調しました。米国の失業率は8月に4.3%と、2021年10月以来の高水準となりました。また、労働統計局（BLS）の最近の改定値によると、2025年3月までの12か月間の雇用創出数は当初の報告より約100万件減少しました。

同時に、スティーブン・ミランFRB理事の就任により、委員会内で新たな議論が巻き起こりました。最終決定は賛成11票、反対1票で可決されました。ミラン理事はより積極的な50ベーシスポイントの利下げを主張し、より迅速かつ深化した金融緩和への姿勢を示す一方で、FRBの独立性をめぐる政治的な空気が高まっていることを浮き彫りにしました。

市場の反応と予測

債券市場は今回の決定を概ね予想していました。先物市場は現在、10月と12月の両日における0.25ポイントの追加利下げを織り込んでいます。一方、政策当局者による予測のいわゆる「ドットプロット」は、2026年の金利の軌道について深刻な不確実性を示しています。

EBC Financial Group（英国）のCEO、デビッド・バレット氏は、FRBの慎重な姿勢は市場の期待と政治的現実の両方を反映していると述べました。「FRBは25bpsの利下げを発表しましたが、債券市場は会合前の段階でこれをほぼ織り込んでいました。市場はさらに2回の25bpsの利下げを織り込んでおり、声明もそれを反映しているようです。声明発表後、10月と12月は追加利下げをほぼ完全に織り込んでいます」と述べました。

政治的暗流とインフレの不透明さ

今回の決定は、 FRBの独立性を脅かしかねない政治的圧力が高まる中で下されました。ホワイトハウス出身のスティーブン・ミラン氏の反対意見は、政治的配慮が金融政策にますます影響を与える可能性を示唆しています。また、ホワイトハウスがリサ・クック総裁の解任を試みたものの、連邦裁判所により阻止されたことも、政権がFRBの構成に介入しようとしていることを物語っています。

こうした状況に加え、FRBはトランプ大統領の拡大関税政策によるインフレ影響にも対処しなければなりません。当局者は、この政策が「一部の物価を押し上げ始めている」ことを認めつつも、より広範な経済への影響は「まだ不透明」としています。

バレット氏はさらに、「この結果は政治的観点から非常に好ましいものです。ミラン氏は50bpsの利上げに賛成票を投じており、2025年末から2026年にかけて、より積極的な利上げを期待していることは明らかです。2026年のドットプロットは決定的なものではありません。政策担当者たちは来年の金利動向について明確な見通しを持っていないからです。彼らの最大の懸念は、関税によるインフレの最終的な影響です。」と付け加えました。

展望：過渡期の市場

市場の反応はまちまちでした。米国債利回りは全期間を通じて上昇し、米ドルは下落したものの持ち直しました。株式市場は短期金利の低下見通しに支えられています。しかしながら、長期的なインフレとセクター別の調整については依然として疑問が残ります。

バレット氏は、「理論上は、FRBの政治的主導による政策運営と短期金利の低下が株価を押し上げるでしょう。しかし、次の上昇局面を迎える前に、一部のセクターでは必要な手仕舞いが近づいていると考えています。ドルは時間とともに下落する可能性があり、USD/JPYは引き続き重要なリスク要因として注目されます。」と結論付けました。

この記事は、EBCとそのグローバル事業の見解を反映したものであり、金融または投資に関する助言を目的とするものではありません。コモディティおよび外国為替（FX）の取引には、当初投資額を超える可能性のある大きな損失リスクが伴います。EBCとその事業体は、本情報への依拠から生じるいかなる損害についても責任を負いませんので、取引または投資に関する決定を行う前に、資格のあるファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jpからご確認いただけます。

###

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group（以下、当社）は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

複数の賞を受賞しているEBCは、倫理基準の堅持に努めています。当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国（FCA）、ケイマン諸島（CIMA）、オーストラリア（ASIC）、モーリシャス（FSC）などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

私たちは、誠実さ、尊敬、お客様の資産の安全性を最優先とする企業文化を育み、すべての投資家の皆様とのお取引が、それに値する最大限の真剣さで取り扱われることをお約束します。

https://www.ebc.com/jp/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.