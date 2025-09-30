EBC Financial Group hace hincapié en la gestión de riesgos ante la triple amenaza de volatilidad que enfrenta el oro

El oro bajo presión: EBC Financial Group destaca la importancia de la gestión de riesgos ante el aumento de la volatilidad provocado por las fuerzas globales.

La incertidumbre sobre las tasas de interés, la inflación persistente y los riesgos geopolíticos se unen para poner a prueba la resistencia del oro.

LONDON, UNITED KINGDOM, September 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- Los precios del oro se mantienen cerca de niveles récord, ya que los inversionistas responden a una combinación de incertidumbre en la política monetaria, riesgos persistentes de inflación y tensiones geopolíticas crecientes. El oro al contado subió un 0,4 % hasta alcanzar los 3 778,78 dólares estadounidenses por onza el miércoles, tras tocar un máximo histórico de 3 790,82 dólares estadounidenses en la sesión anterior. Los futuros de oro estadounidenses para entrega en diciembre, el contrato de referencia más negociado, cerraron con una caída del 1,2 %, hasta los 3 768,10 dólares estadounidenses, lo que refleja la toma de ganancia y las expectativas de que el reciente el rally pueda enfriarse a pesar de que los precios al contado se mantengan cerca de máximos históricos.

La política monetaria aviva el rally

La Reserva Federal sigue siendo el centro de la trayectoria del oro. El presidente Jerome Powell se mostró cauteloso esta semana respecto a una mayor flexibilización monetaria, equilibrando las preocupaciones sobre el debilitamiento del mercado laboral con las persistentes presiones inflacionistas. Los participantes en el mercado siguen descontando dos recortes adicionales de 25 puntos básicos este año: uno en octubre con una probabilidad del 94 % y otro en diciembre con una probabilidad del 77 %, según los datos de CME FedWatch.

«El oro se está beneficiando de la reducción de los costos de financiación en Estados Unidos, pero la incertidumbre sobre la rapidez con la que actuará La Fed genera volatilidad», afirmó David Barrett, Director Ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd. «La bajada de los tipos de interés reduce el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento, como el oro, lo que lo hace más atractivo en períodos de flexibilización monetaria. Los inversionistas deben esperar fuertes oscilaciones cada vez que las expectativas del mercado diverjan de las señales de La Fed».

Los riesgos geopolíticos amplifican la demanda de activos refugio

El contexto geopolítico ha reforzado aún más el papel del oro como cobertura. La OTAN advirtió esta semana a Rusia que emplearía «todas las herramientas necesarias» para defenderse, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que Ucrania podría recuperar el territorio ocupado. Estas tensiones, junto con una inestabilidad más generalizada, suelen empujar a los inversionistas hacia el oro, ya que este mantiene su valor durante las crisis y está menos vinculado al riesgo crediticio de los gobiernos. El aumento de la incertidumbre también alimenta las presiones inflacionistas y perturba las divisas, lo que hace que el oro resulte más atractivo.

«Los mercados suelen considerar las crisis geopolíticas como un factor que impulsa directamente al alza el precio del oro, pero la historia demuestra que tras subidas bruscas suelen producirse correcciones cuando las tensiones remiten», señaló Barrett. «La demanda de activos refugio es fuerte, pero puede ser inestable, como se vio en 2022, cuando el oro se disparó por el conflicto de Ucrania y luego retrocedió rápidamente.

Perspectivas: precios elevados, mayor volatilidad

Los analistas sugieren que el oro podría consolidarse por encima de los 3750 dólares estadounidenses a corto plazo, con una posible resistencia que se formaría cerca de los 3900 dólares estadounidenses. Otros metales preciosos también han subido, con la plata un 0,5 % más, hasta los 44,23 dólares estadounidenses por onza, el platino subiendo hasta los 1483,53 dólares estadounidenses y el paladio a 1225,46 dólares estadounidenses.

«El oro sigue en una situación ideal gracias a los tipos de interés más bajos, la inestabilidad geopolítica y la cautela de los inversionistas con respecto a la renta variable», explicó Barrett. «Pero la combinación de estas fuerzas es también lo que hace que el mercado sea más impredecible. Ahora hay que centrarse menos en batir récords y más en gestionar el riesgo con disciplina».

Descargo de responsabilidad: Este artículo refleja las observaciones de EBC Financial Group (SVG) LLC y es solo para fines de referencia. No constituye asesoramiento financiero ni de inversiones. La negociación con contratos por diferencia (CFDs) y divisas (forex) conlleva un riesgo significativo de pérdida, que puede superar su inversión inicial. Antes de operar, debe considerar cuidadosamente su situación financiera, sus objetivos de inversiones, su experiencia y su apetito de riesgo, y consultar a un asesor financiero independiente si es necesario, ya que EBC Financial Group y sus entidades globales no se hacen responsables de los daños que puedan derivarse de la confianza depositada en esta información.

Acerca de EBC Financial Group

Fundada en Londres, EBC Financial Group (EBC) es una marca global conocida por su experiencia en corretaje financiero y gestión de activos. A través de sus entidades reguladas que operan en las principales jurisdicciones financieras, incluyendo el Reino Unido, Australia, las Islas Caimán, Mauricio y otras, EBC permite a los inversionistas minoristas, profesionales e institucionales acceder a los mercados globales y a oportunidades de negociación, incluyendo divisas, materias primas, CFD y más.

Con la confianza de inversionistas de más de 100 países y galardonada con premios internacionales, entre los que se incluyen varios reconocimientos de World Finance, EBC es ampliamente considerada como uno de los mejores brókers del mundo, con títulos como «Mejor plataforma de trading» y «Bróker más confiable». Gracias a su sólida posición regulatoria y su compromiso con la transparencia, EBC también se ha clasificado constantemente entre los mejores brókers, por su capacidad para ofrecer soluciones de negociación seguras, innovadoras y centradas en el cliente en los competitivos mercados internacionales.

Las filiales de EBC están autorizadas y reguladas en sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido; EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulada por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd está autorizada y regulada por la Financial Commission de Mauricio (FSC).

El núcleo de EBC lo forma un equipo de veteranos del sector con más de 40 años de experiencia en importantes instituciones financieras. Han atravesado ciclos económicos clave, desde el Acuerdo del Plaza y la crisis del franco suizo de 2015 hasta las turbulencias del mercado provocadas por la pandemia de COVID-19. Fomentamos una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada relación con los inversionistas se gestione con la máxima seriedad que merece.

EBC se enorgullece de ser socio oficial de divisas (forex) del FC Barcelona y sigue impulsando asociaciones de gran impacto para empoderar a las comunidades, concretamente a través de la iniciativa United to Beat Malaria de la Fundación de las Naciones Unidas, el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford y una amplia gama de socios para promover iniciativas en materia de salud, economía, educación y sostenibilidad a nivel mundial.

