NATA PR annonce une grande nouvelle avec l'arrivée de Vanessa Sicotte au poste de directrice RP
NATA PR est fière d’annoncer l’arrivée de Vanessa Sicotte au sein de son équipe, à titre de directrice RP.
Son intégration survient à un moment charnière, alors que NATA PR célèbre cette année son 25e anniversaire. En rejoignant une équipe forte de deux décennies et demie d’expertise, elle contribuera à écrire le prochain chapitre de l’agence, en élargissant son impact médiatique et en consolidant son rôle de chef de file en relations publiques au Canada. Pour en savoir davantage sur son parcours et sa vision, une entrevue complète est disponible dans l’Épisode 247 du balado NATA PR School.
« L’arrivée de Vanessa marque une nouvelle étape dans notre parcours », souligne Natalie Bibeau, présidente et fondatrice de NATA PR. « Son regard unique, à la croisée du design et des communications, enrichira notre offre et renforcera notre mission : propulser nos clients vers une visibilité accrue, avec audace et créativité. »
À propos de NATA PR
Fondée à Montréal en 2000, NATA PR est une agence spécialisée en relations publiques et marketing d’influence, au service de marques évoluant dans les secteurs du design, de la beauté, du luxe, de la mode et du lifestyle. Grâce à une approche personnalisée et créative, l’agence accompagne ses clients dans leur rayonnement médiatique à travers le Canada et l’Amérique du Nord.
-30-
Photos, entrevues ou autres informations
Natalie Bibeau | 514 803-1471 | nata@natapr.com
Pamela Samedy | 514 524-1471 | pamela@natapr.com
