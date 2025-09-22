FarbWelt – Ihr Malerbetrieb in Dormagen für Malerarbeiten, Renovierungen und Bodenverlegung

Logo von FarbWelt Handel & Service - Malerbetrieb in Dormagen FarbWelt Renovierungs- und Malerarbeiten in Dormagen

DORMAGEN, NRW, GERMANY, September 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- FarbWelt Handel & Service etabliert sich als einer der führenden Malerbetriebe in Dormagen und Umgebung. Mit einem breiten Leistungsspektrum von klassischen Malerarbeiten bis hin zu umfassenden Renovierungsprojekten bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für Privat- und Geschäftskunden.

Leistungen im Überblick:

Malerarbeiten innen & außen: moderne Wandgestaltung, Fassadenanstriche und kreative Akzente

Bodenverlegung: Laminat, Vinyl, Teppich und PVC – fachgerecht und langlebig verlegt

Komplette Renovierungen: Spachtelarbeiten, Verputzen, Trockenbau und Sanierungen

Fassaden- & Schimmelsanierung: nachhaltige Lösungen für gesunde Wohn- und Arbeitsräume

Express-Service: kurzfristige Einsätze bei dringendem Bedarf

„Wir möchten mehr sein als ein klassischer Malerbetrieb. Unsere Kunden erwarten heute Komplettlösungen aus einer Hand – von der Planung bis zur fertigen Übergabe. Genau das bieten wir: Qualität, Zuverlässigkeit und moderne Handwerksleistungen, die perfekt auf die Wünsche unserer Kunden abgestimmt sind“, erklärt Mohammed Nakesh Bandi, Geschäftsführer von FarbWelt.

Dank eines engagierten Teams aus erfahrenen Facharbeitern und Auszubildenden setzt FarbWelt Projekte jeder Größenordnung um – vom kleinen Raum über ganze Wohnungen bis hin zu großflächigen Gewerbehallen. Hochwertige Materialien, termingerechte Umsetzung und individuelle Beratung sind dabei selbstverständlich.

Zitat des Geschäftsführers:

„Unser Ziel ist es, der erste Ansprechpartner für Malerarbeiten und Renovierungen in Dormagen und ganz NRW zu sein. Mit FarbWelt verbinden Kunden kreative Lösungen, zuverlässige Ausführung und Ergebnisse, die lange begeistern.“

Mit seiner Aufnahme in internationale Presse-Netzwerke wie AP News, Bloomberg, NBC, CBS, FOX und Google News erreicht FarbWelt Millionen potenzieller Leser – und unterstreicht damit die professionelle Ausrichtung des Betriebs.

Über FarbWelt Handel & Service

FarbWelt ist ein moderner Malerbetrieb mit Sitz in Dormagen. Das Unternehmen bietet Malerarbeiten, Bodenverlegung und komplette Renovierungslösungen für Privat- und Gewerbekunden. Qualität, Kreativität und Kundenzufriedenheit stehen im Mittelpunkt. Mit dem Motto „Streich dir die Welt, wie sie dir gefällt“ setzt FarbWelt neue Maßstäbe in der Handwerksbranche.

