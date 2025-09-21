Доставка мебели из Стамбула в страны Восточной Европы стала ещё проще

Классические наборы диванов Классические обеденные гарнитуры Модели классической мебели.

Эти успехи — не просто коммерческий результат, но и символ прочных культурных и экономических связей между Турцией и Восточной Европой.

ISTANBUL, İSTA, TURKEY, September 21, 2025 / EINPresswire.com / -- Стремительно развивающийся строительный сектор Восточной Европы, рост жилых и коммерческих проектов привели к увеличению спроса на качественную мебель. В России, Украине, Молдове и Беларуси растущие доходы, появление современных жилых комплексов и повышение эстетических ожиданий делают мебельный рынок одним из самых динамичных в регионе. Именно здесь на сцену выходит Турция со своей мощной мебельной промышленностью и мировыми брендами, доказавшими своё качество.Турецкая мебель: качество и доступные ценыПокупатели в России, Украине, Молдове и Беларуси всё чаще открывают для себя удобство и преимущества приобретения мебели из Турции. Турецкая мебельная отрасль предлагает не только доступные цены, но и долговечные, надёжные и эстетически безупречные изделия.Если раньше импорт мебели в регионе в основном осуществлялся через европейские бренды, то сегодня выгодное соотношение цены и качества делает Турцию гораздо более привлекательной альтернативой. Широкий ассортимент, индивидуальные решения и быстрая доставка позволяют турецкой мебели занять прочные позиции на восточноевропейском рынке.Asortie: символ роскоши в Восточной ЕвропеСреди турецких брендов, экспортирующих мебель в данный регион, особое место занимает Asortie. Компания с 55-летней историей сегодня поставляет продукцию в 62 страны мира и является одним из первых имён, которые приходят на ум, когда речь заходит о классической и роскошной мебели из Турции.В России Asortie участвовала в создании интерьеров элитных вилл и гостиниц, на Украине — жилых комплексов и государственных объектов, в Молдове и Беларуси — престижных домов и частных проектов. Компания предлагает не только мебель, но и комплексные решения по оформлению интерьеров, что делает её уникальной.Престижные проекты и полный сервисСекрет успеха Asortie заключается не только в качестве продукции. Компания обеспечивает доставку «до двери» и профессиональную установку мебели, благодаря чему клиенты в России, Украине, Молдове и Беларуси могут заказывать мебель так же легко, как если бы они находились в шоу-руме в Стамбуле.Кроме того, индивидуальный подход к дизайну позволяет каждому проекту обрести собственный характер и стиль. Именно поэтому Asortie стала символом роскошной жизни не только в Турции, но и во всей Восточной Европе.«Антиквариат будущего» для Восточной ЕвропыПод девизом «Антиквариат будущего» Asortie создаёт коллекции, сочетающие в себе вечное величие и уникальное мастерство. Сегодня мебель бренда украшает проекты от России до Украины, от Молдовы до Беларуси.Эти успехи — не просто коммерческий результат, но и символ прочных культурных и экономических связей между Турцией и Восточной Европой.Итог: покупать мебель из Турции стало как никогда простоСегодня приобретение мебели в Восточной Европе стало проще и выгоднее. Сильные турецкие бренды предлагают новое качество — сочетание дизайна, долговечности и цены.Возглавляя этот процесс, Asortie продолжает оставаться самым надёжным брендом роскошной мебели в регионе — с экспортом в 62 страны, опытом работы над государственными проектами и индивидуальным обслуживанием клиентов.

