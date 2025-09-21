FexaAI : la suite IA tout-en-un lancée par GENISOFT WEB

FEXAAI tools

ECHIROLLES, AUVERGNE-RHôNE-ALPES, FRANCE, September 21, 2025 / EINPresswire.com / -- FexaAI, la plateforme francophone d’intelligence artificielle dédiée à la production de contenus, annonce le lancement officiel de sa suite tout-en-un. Développée par GENISOFT WEB (Échirolles, France), FexaAI rassemble en un seul espace la rédaction d’articles SEO, la création d’images et de vidéos IA, l’orchestration des publications sociales, la génération de code et la collaboration d’équipe. L’objectif est simple : remplacer un empilement d’outils par une plateforme cohérente, rapide et conçue nativement pour le français. Plus d’informations : https://fexaai.com/ Dans un contexte où les moteurs de recherche intègrent des réponses génératives, les marques doivent produire des contenus fiables, structurés et “GEO-friendly” (Generative Engine Optimization) sans sacrifier la voix éditoriale. FexaAI répond à ce double impératif avec des modèles optimisés pour la langue française, des workflows guidés de bout en bout et des fonctionnalités pensées pour les équipes marketing, éditoriales et e-commerce.« Nous voyons chaque jour des équipes perdre du temps à jongler entre plusieurs logiciels. FexaAI supprime ces frictions : un seul espace, des résultats de qualité, et des workflows qui respectent les contraintes SEO et AEO modernes », déclare Lefi Abdelmonem, fondateur de GENISOFT WEB (éditeur de FexaAI). « Notre promesse est claire : produire mieux, plus vite, tout en gardant une voix humaine. »Modules pharesAI Article Wizard : génère des articles longs avec plan, H2/H3, ton et longueur personnalisables, méta descriptions, suggestions d’ancres et maillage interne.AI Image Generator : crée des visuels haute résolution pour blogs, e-commerce et réseaux sociaux, avec proposition d’alt-text et de déclinaisons.AI Video : transforme des images en courtes vidéos animées (paramètres Seed, Fidelity, Motion Intensity) prêtes pour Reels/Shorts.AI Social Media Suite : planifie, adapte et publie des posts multi-plateformes (Dashboard, Campaigns, Calendar) avec variations par réseau.AI File Chat : interagit avec les fichiers PDF pour résumer, extraire des données, générer fiches ou briefs exploitables.AI Code Generator : produit du code (PHP, JS, Python, etc.) pour accélérer des tâches web/app et prototyper rapidement.Bénéfices mesurablesVitesse : du brief à la publication en quelques minutes grâce à des modèles et des workflows prêts à l’emploi.Qualité éditoriale : ton naturel en français, hiérarchies Hn propres, listes à puces et tableaux quand c’est pertinent, méta alignées sur le CTR.Cohérence de marque : bibliothèque de prompts/stylistiques réutilisables, “brand voice” configurable, contrôle éditorial (rôles, relectures, historiques).Pilotage : calendrier social intégré, versioning, journal d’activité et validation avant mise en ligne.Économie : un seul abonnement pour couvrir la chaîne complète de production.Cas d’usagePME et e-commerce : fiches produits enrichies, guides d’achat, posts sociaux et newsletters en moins de temps.Agences et médias : calendriers éditoriaux, opérations multi-clients, assets multi-formats avec suivi qualité.Indépendants et créateurs : landing pages, blogs, kits médias, branding et présence sociale animée régulièrement.Une approche “SEO & AEO first”Conçue par des spécialistes SEO, FexaAI intègre des bonnes pratiques on-page (titres courts, structure claire, liens internes, méta optimisées) et accompagne la création de contenus structurés capables de se positionner dans les SERP classiques comme dans les réponses génératives. L’interface guide l’utilisateur (plans, angles, ton, formats) afin de produire des contenus informatifs, lisibles et réellement utiles au lecteur.Disponibilité — FexaAI est disponible dès aujourd’hui sur https://fexaai.com/ . Les nouveaux comptes bénéficient d’un onboarding guidé et de modèles prêts à l’emploi pour démarrer en quelques minutes.À propos de GENISOFT WEB — GENISOFT WEB est une société française basée à Échirolles, spécialisée dans le développement de solutions web et l’optimisation SEO. Éditrice de FexaAI, GENISOFT WEB accompagne les entreprises et créateurs qui souhaitent industrialiser une production de contenus de qualité tout en restant authentiques.À propos de FexaAI — FexaAI est une plateforme IA tout-en-un qui aide les marques, médias, agences et créateurs à produire des contenus de haute qualité — articles SEO, images, vidéos, posts sociaux et code — plus vite et sans complexité. FexaAI est développé par la société française GENISOFT WEB, située à Échirolles (France). En savoir plus : https://fexaai.com/

