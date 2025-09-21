CMMU จับมือหอการค้าจังหวัดภูเก็ตปั้นธุรกิจไทยที่ใส่ใจในสิทธิมนุษยชน
BANGKOK, BANGKOK, THAILAND, September 21, 2025 /EINPresswire.com/ -- วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผสานแรงกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผลักดันการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยในวันที่ ๑๙ กันยายน ภาคีได้จัดพิธีมอบปรระกาศนียบัตรการเรียนรู้เบื้องต้นในด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้กับ ๑๑ องค์กรในกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วยน.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุนยชนแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ณัฐวุฒิ พิมพา ผู้ช่วยคณบดีด้านความยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายนพัตธร เพชรโชติ รองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chamber of Commerce: YEC) ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดการอบรมอย่างเข้มข้นกับผู้ประกอบการจาก ๑๑ องค์กร และเสริมทักษะธุรกิจและสิทธิมนุษยชนจากทีม CMMU โดยเน้นการจัดการตามกรอบของ UNGPs ในหัวข้อธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเคารพสิทธิมนุษยชน
รองศาสตราจารย์ ณัฐวุฒิ พิมพา ผู้สอนและออกแบบหลักสูตรจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความเห็นว่า “วิทยาลัยการจัดการได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการฝึกอบรมและการวิจัยประเด็นสิทธิมนุษยชนในกระบวนการธุรกิจ และการตรวจทานเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของธุรกิจ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่รูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนนั้นเราต้องใส่ใจผู้เกี่ยวข้อง และไม่ละเมิดผู้ใดในกระบวนการค้า นี่คือแนวทางการค้าโลกที่ประเทศไทยต้องปรับให้ทัน” นอกจากนี้ วิทยาลัยการจัดการได้ออกแบบกระบวนการให้เกิดระบบนิเวศน์สำหรับการประกอบธุรกิจที่ใส่ใจสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นที่ภูเก็ต เพราะความพร้อมหลายประการ
ความร่วมมือนี้เกิดในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษและการโค้ชโดย CMMU ให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดภูเก็ต โดยเน้นแนวทาง หลักการชี้นำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้
- การสร้างความรู้และความตระหนัก – ผู้เข้าร่วมได้รับการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนในธุรกิจ รวมถึงการประยุกต์ใช้กรอบการทำงานระหว่างประเทศ เช่น UNGPs ให้เหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมไทย มีการนำกรณีศึกษาจากทั้งบริษัทข้ามชาติและ SMEs ไทยมาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนของแนวทางที่ดีและปัญหาที่อาจพบเจอ
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนเบื้องต้น (Human Rights Due Diligence) – การอบรมมุ่งเน้นให้ SMEs ได้ฝึกใช้เครื่องมือวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ห่วงโซ่อุปทาน และการปฏิสัมพันธ์กับชุมชน โดยมีการทำเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติ เช่น การจำลองสถานการณ์ความเสี่ยงด้านแรงงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์กับชุมชน และการเขียนคำประกาศเจตนารมย์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์กร
- การจัดทำนโยบายและการบูรณาการในองค์กร – ผู้เข้าร่วมได้รับแนวทางการออกแบบ ทบทวน และปรับใช้ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร โดยเน้นวิธีการทีละขั้นตอนเพื่อทำให้การเคารพสิทธิมนุษยชนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการติดตามผลและประเมินการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย สามารถยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เสริมสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนในระยะยาว
Nattavud Pimpa
College of Management, Mahidol University
nattavud.pim@mahidol.ac.th
