DC DMV ¡Noticias útiles para ti! para Agosto 2025

Un mensaje del Director del DMV, Gabriel Robinson

¡Saludos DC! El año escolar 2025-2026 está a la vuelta de la esquina. A medida que los estudiantes regresan a clases este mes, queremos recordarle que por favor reduzca la velocidad al conducir en las zonas escolares de los vecindarios y esté atento a los niños que se reúnan o jueguen cerca de las paradas de autobús.

En el boletín de este mes incluimos información importante sobre la seguridad en los autobuses escolares para ayudar a proteger a nuestros niños. ¿Sabía que el autobús escolar es uno de los vehículos más seguros en la vía? Menos del 1% de todas las muertes en el tráfico involucran a niños en vehículos de transporte escolar. Siga leyendo para conocer más sobre cómo mantenerse seguro cerca de los autobuses escolares.

También compartimos consejos de seguridad para prevenir el robo de su vehículo, incluyendo cómo el DMV está implementando disposiciones clave de la Ley para Fortalecer la Aplicación de la Ley de Tránsito, la Educación y la Responsabilidad (STEER, por sus siglas en inglés).

Este mes, el Programa de Dispositivo de Bloqueo de Encendido (IID) del DMV nos recuerda las costosas sanciones asociadas con conducir bajo los efectos. Drogas, alcohol o medicinas, sin receta o junto a su cama: cualquier sustancia que afecte su capacidad para conducir puede llevar a un DUI (conducir bajo influencia).

Como recordatorio, su opinión es importante para nosotros. Escríbanos una carta o acompáñeme en el chat en vivo del DC DMV, que se realiza el primer jueves de cada mes. Nuestro próximo chat en línea está programado para el jueves 4 de septiembre a las 12 p. m. Durante una hora completa, responderé en tiempo real cualquier pregunta relacionada con el DMV.

Gracias por leer esta edición de nuestro boletín. ¡Manténganse frescos, DC!

DC DMV ¡Noticias útiles para ti! Agosto 2025