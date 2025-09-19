DC DMV ¡Noticias útiles para ti! para Septiembre 2025

Un mensaje del Director del DMV, Gabriel Robinson

¡Saludos DC! Con la llegada de septiembre y el inicio del otoño, el hermoso follaje y las temperaturas más frescas, quiero recordarles a todos los conductores en el Distrito que respeten los límites de velocidad y tengan siempre precaución con peatones y ciclistas. Ya sea que vayan a la escuela o al trabajo, recorran su zona o regresen a casa, queremos que todos lleguen seguros a sus destinos, y todos tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que así sea.

En el boletín de este mes destacamos la Semana de la Seguridad de los Niños Pasajeros, que se enfoca en la importancia de proteger a los niños en los vehículos en cada etapa de su desarrollo: desde los asientos para bebés hasta los asientos elevados y el uso del cinturón de seguridad.

También nos estamos preparando para otro evento de Revisión de Seguridad de Sillas para Carros, que tendrá lugar en nuestra Estación de Inspección el sábado 27 de septiembre de 10 a. m. a 2 p. m. ¡Esperamos verlos a todos allí! Y hablando de la Estación de Inspección, sigan leyendo para conocer más sobre el horario de operación de otoño/invierno.

Finalmente, como recordatorio, sus comentarios siempre son importantes para nosotros. Por favor escríbannos una carta o acompáñenme en el chat en vivo mensual del DC DMV, que se realiza el primer jueves de cada mes. Nuestro próximo chat en línea está programado para el jueves 2 de octubre a las 12 p. m. Durante una hora completa, responderé en tiempo real a cualquiera de sus preguntas relacionadas con el DMV.

Gracias por leer esta edición de nuestro boletín. ¡Manténganse frescos, DC!

DC DMV ¡Noticias útiles para ti! Septiembre 2025