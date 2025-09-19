HAROPA PORT et Invenio Techs Lancent le Tour de France des Ports : 20+ Démos 5G Privées

Le Tour de France des Ports, avec HAROPA PORT, prouve par des cas concrets que la 5G privée modernise : ports plus sûrs, plus efficaces, plus verts.

L’événement s’inscrit dans la démarche d’innovation de HAROPA PORT. La 5G privée peut renforcer la sécurité, améliorer l’efficacité et soutenir la durabilité des activités portuaires et industrielles.” — Florian Weyer, Directeur Général Délégué, HAROPA PORT

PARIS, FRANCE, September 19, 2025 / EINPresswire.com / -- Le Tour de France des Ports démarre au Havre : HAROPA PORT et Invenio Techs donnent le coup d’envoi d’un rendez-vous national dédié aux ports et aux acteurs portuaires, vitrine de la 5G privée au service de l’industrie portuaire. Sécurité, durabilité, efficacité : cap sur l’innovation.Première étape les 1er, 2 et 3 octobre 2025 au Port Center du Havre. HAROPA PORT et Invenio Techs annoncent le lancement au Havre de la première étape du Tour de France des Ports (TdFdP), un évènement itinérant qui fera escale dans plusieurs grands ports français. Cette initiative inédite mettra en scène plus de 20 cas d’usage concrets des réseaux mobiles privatifs 5G, portés par des entreprises innovantes, des startups et des industriels engagés dans la transformation numérique et écologique du secteur portuaire et industriel.Le Port Center du Havre accueillera décideurs, directions portuaires, industriels, startups et écosystème numérique pour trois jours de démonstrations, séances plénières, ateliers, parcours thématiques et rendez-vous B2B. Ce sera l’occasion de présenter des solutions 5G dédiées à la logistique, la sécurité et l’efficacité opérationnelle et environnementale pour fédérer les écosystèmes industriels, numériques et portuaires.Moment fort : mercredi 2 octobre après-midi, HAROPA PORT accueillera au Port Center du Havre le lancement officiel de la tournée nationale, en présence de représentants d’entreprises sponsors, de startups françaises pionnières, de décideurs publics et d’acteurs institutionnels.Ils ont ditChristian Régnier, co-fondateur, Invenio Techs SAS :« C’est un honneur pour Invenio Techs d’organiser le Tour de France des Ports et de commencer cette première étape par le port du Havre aux côtés d’HAROPA PORT que je remercie vivement. Notre ambition est simple : montrer, comment les réseaux mobiles 5G privés permettent d’accélérer les grands projets innovants de transformation du monde portuaire au service de la sécurité, de l’empreinte environnementale et de l’efficacité opérationnelle. Porter et présenter plus de 20 cas d’usage au cœur des activités portuaires est à lui seul une innovation mondiale et le tour de France portera au-delà des frontières le savoir-faire français. Je remercie chaleureusement nos sponsors : TDF, Druid, Cirpack, Axians ; CMI, Citymesh ; Airspan, Zebra, Anritsu, Smartviser, sans lesquels ce Tour ne serait pas possible, et également nos partenaires stratégiques : la Banque des Territoires, le pôle Mer Bretagne Atlantique, l’association EUWENA, Thales et Excelcar pour leur soutien. »Florian Weyer, Directeur Général Délégué, HAROPA PORT :« Nous sommes très fiers d’accueillir, au Port Center du Havre, la première étape du Tour de France des Ports, organisé par Invenio Techs. Cet événement s’inscrit dans la démarche d’innovation de HAROPA PORT. Pendant trois jours, de nombreuses entreprises pourront démontrer comment la 5G privée peut renforcer la sécurité, améliorer l’efficacité et soutenir la durabilité des activités portuaires et industrielles. Je me réjouis de voir réunis ici décideurs, acteurs publics, industriels et écosystème numérique. Ensemble, nous bâtissons les ports de demain. »En bref• Dates & lieu : 1er, 2 et 3 octobre 2025, Port Center du Havre (inauguration le 2 octobre après-midi).• Format : démonstrations de cas d’usage, ateliers, parcours thématiques, tables rondes, RDV B2B.• Public visé : directions portuaires, industriels, startups, décideurs.• Inscription : gratuite sur validation ( inscription en ligne À propos de HAROPA PORTLes ports du Havre, Rouen et Paris constituent le Grand port -maritime de l’axe Seine. Quatrième port nord-européen, HAROPA PORT est connecté à tous les continents grâce à une offre maritime internationale de premier plan avec plus de 660 ports touchés. Il génère une activité maritime et fluviale annuelle de plus de 100 millions de tonnes représentant environ 160 000 emplois.À propos d’Invenio TechsInvenio Techs est une entreprise française spécialisée dans les réseaux mobiles privés 4G/5G, l’OpenLab™ et les plateformes de tests « POC-as-a-Service » au service des secteurs portuaires et industriels. Invenio conçoit et opère des plateformes d’essais, d’intégration et de formation pour accélérer l’adoption de solutions innovantes, sécurisées et mesurables. www.inveniotechs.com Contacts presseHAROPA PORT : Vanderpert Floriane, Attachée de presse : Floriane.VANDERPERT@haropaport.com+33 (0)6 62 54 31 73Invenio Techs : Régnier Christian, co-fondateur & responsable développement commercial : christian.regnier@inveniotechs.com +33 (0)6 70 76 30 32

