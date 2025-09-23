Platform.sh wird zu Upsun, der Cloud-Anwendungsplattform für Menschen und Maschinen

Platform.sh evolves into Upsun, the cloud application platform built for humans and robots

Upsun (ehemals Platform.sh) verbindet Zuverlässigkeit, Compliance, Nachhaltigkeit mit neuen Funktionen für KI-gestützte Entwicklung und Modernisierung.

PARIS, FRANCE, September 23, 2025 / EINPresswire.com / -- Upsun , ehemals Platform.sh , baut auf bewährten Grundlagen wie Zuverlässigkeit, Compliance und Nachhaltigkeit auf und führt gleichzeitig neue Funktionen ein, um die KI-gestützte Entwicklung und Modernisierung auf Unternehmensebene voranzutreiben.Platform.sh, die bewährte Cloud-Anwendungsplattform , die von mehr als 6.000 Unternehmen und 16.000 Entwicklern weltweit genutzt wird, gab heute ihre Weiterentwicklung zu Upsun bekannt. Diese strategische Weiterentwicklung spiegelt den zukunftsorientierten Fokus des Unternehmens wider, Unternehmen bei der Beschleunigung der digitalen Transformation mit KI an vorderster Front zu unterstützen.„Der Übergang von Platform.sh zu Upsun symbolisiert unsere bedeutende Entwicklung als Unternehmen. Unser Wachstum in den letzten zehn Jahren erforderte eine Marke, die unser Engagement für globale Reichweite, außergewöhnlichen Service und kontinuierliche Innovation widerspiegelt. "Da Unternehmen KI verstärkt in der Software-Entwicklung einsetzen, bietet Upsun genau die Unterstützung, die diese Unternehmen benötigen: höhere Produktivität, schnellere Releases und besseres Risikomanagement - und das bei gleichbleibend hoher Qualität, von der Entwicklung bis in den laufenden Betrieb und darüber hinaus.", sagte Fred Plais, CEO und Mitbegründer von Upsun (ehemals Platform.sh).Vertrauenswürdige Grundlagen, erweiterte FähigkeitenSeit einem Jahrzehnt sind Multicloud-Flexibilität, integrierte Sicherheit und Compliance die Eckpfeiler von Platform.sh. Das Unternehmen bietet Organisationen die Möglichkeit, Komplexität zu verwalten, Kosten zu optimieren, Compliance zu gewährleisten und die Leistung über Regionen und Anbieter wie AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud und OVHcloud hinweg sicherzustellen.Platform.sh hat den Standard für umweltbewusste Cloud-Betriebe gesetzt, und Upsun setzt dieses Engagement mit seinem standortbasierten Multicloud-Ansatz und der Transparenz der CO2-intensität fort. Außerdem bietet es seinen Nutzern einen Anreiz für den Einsatz in klimafreundlichen Rechenzentren. Diese Grundlagen, die Platform.sh geprägt haben, bleiben auch nach der Umwandlung des Unternehmens in Upsun weiterhin im Mittelpunkt.Upsun ist die strategische Erweiterung des Unternehmens in Richtung modernes Application Lifecycle Management, das KI-gestützte Entwicklung und KI-gestützte Workflows beschleunigt. Es gibt Unternehmen die Werkzeuge an die Hand, um mit der raschen Einführung von KI Schritt zu halten und neue Innovationsmöglichkeiten zu erschließen.Volle Kraft voraus bei der Beschleunigung des Software-LieferzyklusDa Unternehmen die Einführung von KI beschleunigen, unterstützt Upsun menschliche Entwickler, KI-Agenten und Codingassistenten. Es bietet eine leistungsstarke und intelligente Umgebung für die moderne Softwareentwicklung, ganz ohne kostspieligen Overhead und kompliziertes Infrastrukturmanagement:- Onboarding wird durch KI-generierte Konfigurationen beschleunigt, die durch eine umfassende CLI und eine VSCode-Erweiterung unterstützt werden.- Der MCP-Server und die API von Upsun bieten KI-Agenten eine sichere, überprüfbare Möglichkeit, Plattform-Tools aufzurufen und Runbooks auszuführen, und ermöglichen die direkte Interaktion der Entwickler über ihre bevorzugte LLM-fähige IDE (Clause Code, Github Copilot usw.).- Multi-Runtime-Kompatibilität: Eine konsistente Plattform für Python, Node.js, Java, .NET, Go, PHP und mehr ermöglicht es Teams, die beste Umgebung für jeden Dienst auszuwählen, wodurch die Bereitstellung beschleunigt und der Betriebsaufwand reduziert wird.- Upsun optimiert den täglichen Betrieb mit GitOps-Workflows, standardmäßiger Continuous Delivery, vollständig verwalteten Diensten und integrierter Observability, wodurch der Arbeitsaufwand für Entwickler reduziert und die Reaktionsfähigkeit erhöht wird.- Risiken werden durch isolierte Preview und Staging Umgebungen, die die Produktionsumgebung exakt widerspiegeln, Observability-Sicherheitsvorkehrungen, automatisierte Backups und umfassende Zugriffskontrollen eingedämmt, sodass Innovationen sicher und zuverlässig möglich sind.Upsun ermöglicht es Teams, AI-fähige und nicht-AI-fähige Anwendungen mit souverän zu entwickeln und bereitzustellen.„Der Wechsel zu Upsun zeigt, wie weit wir gekommen sind. Entwickler profitieren von Geschwindigkeit, Einfachheit und Skalierbarkeit. Unternehmen profitieren von Standardisierung, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Mit unseren Werten bauen wir ein Unternehmen, das nicht nur zukunftsfähig ist, sondern die Zukunft definiert. Diese Markenentwicklung bildet die Grundlage für alles, was wir als Nächstes aufbauen“, sagte Nigel Kersten, CPO bei Upsun (ehemals Platform.sh).Zuverlässigkeit und Kontinuität mit SchwungMit einem neuen Erscheinungsbild setzt Upsun das Engagement von Platform.sh fort: höchste Zuverlässigkeit für Unternehmen, Vertrauen bei Kunden und die Führungsrolle im Bereich ESG anzustreben. Kunden können weiterhin denselben exzellenten Servicestandard erwarten, jetzt aber ergänzt um erweiterte Funktionen, die für das nächste Jahrzehnt der digitalen Transformation unerlässlich sind._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________About UpsunUpsun (formerly known as Platform.sh) is the analyst-recognized cloud application platform that humans and robots love. Employing more than 290 Upsunners across 40+ nationalities in its 100% remote and B Corporation™ certified, ESG-led organization, with headquarters in Paris and San Francisco.Since 2015, Upsun has provided speed, simplicity, scale, standardization, security, and sustainability to over 6,000 enterprise clients and 16,000 developers worldwide. Building strong partnerships with top open source providers and leading cloud providers, including AWS, Google Cloud, Azure, IBM, and OVHcloud. Among its notable clients are prestigious brands such as Adobe, Pinterest, The University of Missouri, The YMCA, and UNICEF.

