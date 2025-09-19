شركة Experto AI تشرح نهجها المدمج لتكامل الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول آمنة وسريعة وموثوقة للقطاعين الحكومي والمؤسسي
لا شك أن قوة الذكاء الاصطناعي تجذب الأنظار، وإمكاناته أصبحت ملموسة، ومع ذلك ما زلنا في المراحل الأولى نسبيًا لفهم كيفية دمجه بشكل فعّال في حياتنا وأعمالنا.
سعت شركة Experto AI إلى تمييز منهجها الخاص من خلال تصنيف المشكلات والحلول بشكل واضح.
وترى أن شركات الذكاء الاصطناعي يمكن تقسيمها إلى فئتين رئيسيتين:
1. منتجو الذكاء الاصطناعي: يطورون نماذج وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
2. مهندسو الحلول: يحددون المشكلة ويصممون الأدوات والحلول المناسبة لمعالجتها.
توضح الشركة: "نحن مهندسو حلول، نبدأ بتحديد المشكلة ثم نبني الأدوات لحلها. بهذه الطريقة نتجنب معضلة المستخدمين الذين لا يعرفون كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمتهم. فنحن نضع تحليلاً دقيقًا لتكاليف ومكاسب الحل منذ البداية، وهو أساس تصميم أدواتنا."
الذكاء الاصطناعي كمحرّك وليس كحل نهائي
تشبّه الشركة الذكاء الاصطناعي بالمحرّك، بينما الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي هي الآلة التي تدمج هذا المحرك لتحقيق غرض محدد.
لذلك تركز Experto AI على بناء هيكلية متكاملة تضمن طول عمر الحل، وتعزز الأمان، وتوفر قوة الأداء.
إطار عمل HAPS لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي
ابتكرت الشركة إطارًا يُعرف بـ HAPS، ويركز على أربعة محاور أساسية:
1. H – دور العامل البشري (Human in the loop): ويشمل المبرمجين، المستخدمين، المقيمين، ومتخذي القرار. تحسين هذا الجانب يتطلب استثمارًا طويل الأمد في التدريب ووضع معايير للنجاح.
2. A – الذكاء الاصطناعي نفسه (AI models): يتعامل مع قوة النماذج وجودة البيانات، لكن التركيز على هذا المحور فقط دون بقية العناصر قد يحدّ من فعالية الحل.
3. P – تقنيات التفاعل أو "التوجيه" (Prompting): يمكن تعويض محدودية بعض النماذج بمهارة صياغة الأوامر والتفاعل الذكي بين الإنسان والآلة.
4. S – الهيكلية العامة للنظام (System Structure): وهي المحور الأهم، إذ أن بنية النظام هي التي تحدد كفاءة الحل وتكلفته.
منهج الذكاء الاصطناعي الهجين (Hybrid AI Approach)
تقوم هذه الاستراتيجية على مبدأ "استخدام الأداة المناسبة للمهمة".
فالحلول غالبًا ما تكون مزيجًا من:
• البرمجة التقليدية،
• معالجة اللغة الطبيعية (NLP)،
• والتحليلات المتقدمة.
الذكاء الاصطناعي التوليدي يعد بتحقيق هذا الدمج بسلاسة، بحيث يفهم السياق مثل مساعد بشري، ويستفيد من قوة الحوسبة الحديثة.
لكن الاعتماد الكلي على نموذج ذكاء اصطناعي واحد (المحور A في HAPS) هو نهج القوة العمياء.
أما المنهج الهجين فيسعى إلى دمج نماذج مختلفة بشكل انتقائي لتحقيق أفضل النتائج.
دمج الذكاء الاصطناعي العام والمتخصص
الذكاء الاصطناعي العام: قادر على تحليل اللغة في سياقات متنوعة.
الذكاء الاصطناعي المتخصص: يركّز على مجال محدد بدقة عالية.
مثال: كلمة UNIONIZED يمكن أن يفسرها نموذج قانوني بأنها "عضو في نقابة عمالية"، بينما يفسرها نموذج كيميائي على أنها "غير متأين".
دمج هذين النوعين يمنح النظام قوة استثنائية؛ حيث يتعاون الذكاء الاصطناعي العام مع النماذج المتخصصة، مما يحسن صياغة الأوامر، ويفسر النتائج، ويزيد الفاعلية مع تقليل استهلاك الموارد.
الأمان والأداء على مستوى المؤسسات
بفضل هذا النهج، تمكنت Experto AI من تقديم حلول قانونية عالية الجودة تعمل محليًا (On-Premise) دون الحاجة إلى الإنترنت، لضمان أقصى درجات الأمان والأداء.
فالتركيز على أدوات محددة ضمن بنية واضحة يضمن المرونة وسهولة التوسع.
الذكاء الاصطناعي الهجين هو مستقبل الحلول المؤسسية
الذكاء الاصطناعي الهجين لا يهدف فقط إلى امتلاك أسرع النماذج أو أكبر مجموعات البيانات، بل إلى حل المشكلات الواقعية باستخدام أدوات خفيفة ومركزة تعمل ضمن هيكلية أكبر.
قد لا تحتاج منظمتك إلى سباق ضخم لتطوير نماذج عملاقة، فالحل المناسب قد يكون متاحًا اليوم عبر تصميم هجين مدروس يدمج بين النماذج والخوارزميات التقليدية لتحقيق نتائج ملموسة وفعالة.
