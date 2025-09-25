Le KRYPTO-TOUR revient à Lyon pour une 4ᵉ édition le 11 octobre 2025

Lancé en 2022, le KRYPTO-TOUR est l'événement phare de la KRYPTOSPHERE® pour démocratiser la blockchain en France.

LYON, NEW MEXICO, FRANCE, September 25, 2025 / EINPresswire.com / -- H7 - 70 Quai Perrache, 69002 Lyon, France9h00 - 19h00Lancé en 2022, le KRYPTO-TOUR est l'événement phare de KRYPTOSPHERE® pour démocratiser la blockchain en France. Rendez-vous le 11 octobre 2025 à Lyon, pour une journée de conférences, tables rondes et expositions afin d’explorer les synergies concrètes entre finance traditionnelle et web3, et comprendre les enjeux d’un secteur en pleine mutation.Le KRYPTO-TOUR c’est+de 1000 Participants+de 40 Speakers+de 35 Partenaires30 StandsLe temps d’une journée, Lyon devient la capitale française du Web3. Après deux éditions marseillaises et une première lyonnaise en 2024 qui avait rassemblé plus de 500 participants, le KRYPTO-TOUR revient pour une 4ᵉ édition encore plus ambitieuse et une volonté de rester accessible. L’événement vise cette année plus de 1 500 participants, signe d’un intérêt toujours plus marqué pour les usages de la blockchain et des cryptomonnaies.Bien plus qu’un salon, le KRYPTO-TOUR transforme Lyon en un hub d’innovation et de réflexion, où investisseurs, institutions financières, start-up et communautés étudiantes se retrouvent pour explorer ensemble l’avenir d’un web décentralisé.« Après le succès de l’édition 2024, nous voulions aller encore plus loin. Cette année, le KRYPTO-TOUR rassemblera à Lyon tout l’écosystème français autour d’un objectif clair : faire découvrir la crypto au plus grand nombre – étudiants, curieux, professionnels. Conférences, stands ludiques, keynotes et débats feront de cette journée un moment fort, conclu par une soirée VIP exceptionnelle. Et surtout, malgré la croissance, nous tenons à garder des prix accessibles afin que chacun puisse participer à ce qui est devenu le plus grand événement crypto en région. »Raphaël Pautard, co-fondateur et organisateur du KRYPTO-TOUR, président de KRYPTOSPHERE EUROPEUne journée pour comprendre, échanger et expérimenterLe KRYPTO-TOUR 2025 proposera une programmation dense et variée pour que néophytes comme experts bénéficient de clés de compréhension et d’opportunités de rencontres qui s’articuleront autour de :Conférences et keynotes animées par des figures du secteur, pour décrypter les grandes tendances du moment, de la finance décentralisée aux évolutions réglementaires.Tables rondes et débats réunissant institutionnels, entrepreneurs et chercheurs, afin de croiser les regards et confronter les visions sur l’avenir des technologies blockchain.Stands et espaces d’exposition où start-up, entreprises établies et associations présenteront leurs projets, solutions et innovations.D’ateliers pratiques conçus pour rendre les concepts accessibles et donner une dimension concrète aux usages du Web3.La journée se conclura par une soirée VIP au cœur du H7, lieu incontournable de l’innovation numérique lyonnaise. Accélérateur de start-up et espace d’échanges pour les acteurs économiques de la région, ce site hybride incarne l’énergie entrepreneuriale locale.Informations pratiquesSamedi 11 octobre 2025 - 9h00 – 19h00H7, 70 Quai Perrache, 69002 Lyon, FranceTarifs : Étudiants 14,99 € - Grand public : 30 € - VIP : 150 €Billetterie : luma.com/6lo8uyggA propos de KRYPTOSPHEREKRYPTOSPHEREest la plus grande association blockchain étudiante en Europe. Active depuis 2017, elle regroupe plus de 800 membres répartis sur 27 campus en France, Belgique et Royaume-Uni. Sa mission : démocratiser les technologies blockchain, former les talents de demain et connecter les étudiants au monde professionnel à travers conférences, ateliers, événements et projets concrets.Contact PresseVictor Tamer - victor@omicron-artvertising.com

