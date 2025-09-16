Specialisti delle sedi di Roma e Köln in formazione presso Mirion Technologies nel Regno Unito 9-10 settembre 2025.

Un momento di formazione e condivisione per il team della L.B. Servizi

REGNO UNITO, ITALY, September 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- Un gruppo selezionato di ingegneri nucleari e fisici del reparto di caratterizzazione radiologica della nostra sede di Roma e della nostra branch tedesca di Köln (Germania) ha recentemente concluso un prestigioso percorso di formazione presso il centro di ricerca di Warrington di Mirion Technologies nel Regno Unito.

Il programma formativo, tenutosi presso il centro di ricerca Mirion Technologies nel Regno Unito, ha offerto ai partecipanti un’opportunità concreta di approfondimento tecnico e operativo nel campo della caratterizzazione radiologica avanzata.

Durante il corso, i nostri specialisti hanno potuto confrontarsi con metodologie all’avanguardia per l’impiego di tecniche neutroniche attive e passive, applicate alla rilevazione e analisi di materiali radioattivi. Le attività si sono svolte in ambienti altamente specializzati, con l’ausilio di strumentazioni di ultima generazione e sotto la guida di esperti internazionali del settore.

Questa esperienza ha rappresentato un importante momento di crescita professionale per i nostri team delle sedi di Roma e Köln, rafforzando le competenze interne e confermando il nostro impegno nel mantenere standard elevati di preparazione nell'ambito scientifico e tecnologico.

“Investire nella formazione avanzata significa investire nella sicurezza, nella qualità e nell’innovazione. Siamo orgogliosi del percorso intrapreso dai nostri tecnici e della visione condivisa che unisce le nostre sedi europee.”

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.