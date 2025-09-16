أكاديمية الذكاء الاصطناعي تطلق أول برنامج تنفيذي في المنطقة لكبار مسؤلي الذكاء الاصطناعي

AI Academy launches region first Executive Program for Chief AI Officer (CAIO) AI Academy launches region first Executive Program for Chief AI Officer (CAIO)

MUSCAT, OMAN, September 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- أعلنت أكاديمية الذكاء الاصطناعي ، التي تُعد مركزًا إقليميًا لتأهيل القادة والمسؤولين التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي، عن فتح باب التقديم المبكر لبرنامج الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي (CAIO). وقد تم الكشف عن الأكاديمية لأول مرة خلال قمة Machines Can See 2025 المرموقة، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش. ويُعد هذا البرنامج التنفيذي الأول من نوعه في المنطقة، حيث يهدف إلى تمكين كبار التنفيذيين وصنّاع القرار من الرؤية والخبرة اللازمة لقيادة الموجة القادمة من تحوّل الذكاء الاصطناعي. وتشير أحدث الأبحاث إلى أن 69% من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط تخطط لزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى قيادة ماهرة في هذا المجال.

تم إطلاق البرنامج التنفيذي في إطار التعاون الاستراتيجي بين كلية أبوظبي للإدارة (ADSM) وأكاديمية بولينوم للذكاء الاصطناعي، مما يعزز التزام المنطقة بتشكيل قيادة مستقبلية جاهزة لمواكبة التحول الرقمي، باعتبارها مركزاً عالمياً لتبني وتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج التنفيذي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين كلية أبوظبي للإدارة ومجموعة بولينوم، مما يعزز التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتشكيل قيادة جاهزة للمستقبل كمركز عالمي لتبني الذكاء الاصطناعي وتنظيمه. كما يسهم البرنامج في دفع اقتصاد الذكاء الاصطناعي الذي من المتوقع أن يضيف أكثر من 96 مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2031، ليكون بذلك عنصراً أساسياً في تعزيز الأثر الاقتصادي الوطني.

تعمل أكاديمية الذكاء الاصطناعي على توظيف خبرات إنفيديا NVIDIA وتقنياتها المتقدمة في عدد من البرامج المختارة، دعمًا لمهمتها الرامية إلى تسريع جاهزية الذكاء الاصطناعي وتعزيز تطبيقاته العملية على نطاق واسع في المنطقة.

من المقرر أن يبدأ البرنامج التنفيذي المكثف، الذي يستمر لمدة أسبوعين، في يوم 16 نوفمبر 2025 و يتكون المنهاج من عشر وحدات متقدمة تغطي مجالات هندسة أنظمة الذكاء الاصطناعي، النشر، الحوكمة، الأخلاقيات والسياسات، مع التركيز بشكل كبير على التطبيقات العملية من خلال حصص مكثفة ومختبرات عملية حضورية مع زيارات ميدانية، تعزز المنتسبين لاكتساب الأدوات اللازمة لقيادة استراتيجيات الذكاء الاصطناعي متعددة الوظائف وصياغة أجندات الابتكار في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما سيحظى المنتسبون أيضًا بفرصة الانضمام إلى وحدة دولية اختيارية لمدة خمسة أيام في أوروبا أو الولايات المتحدة كامتداد للبرنامج الرئيسي، مما يوسّع آفاقهم ويعزز اطلاعهم على أبرز منظومات الابتكار العالمية.

تضمن مجموعة بولينوم للمنتسبين للبرنامج وصولًا حصريًا إلى بنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، إلى جانب أفضل الممارسات العالمية ورؤى تطبيقية عملية، مما يمنح البرنامج التنفيذي لأكاديمية الذكاء الاصطناعي مكانة فريدة تجمع بين كسب المهارات والتنفيذ. ومع تعيين مديري ذكاء اصطناعي في مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط م، يمثل البرنامج محفزاً لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي ورؤى الحكومة التي تهدف إلى وضع الدولة في صدارة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

قال الدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس أمناء كلية أبوظبي للإدارة :"في ظل التطور السريع الذي يشهده عالم الذكاء الاصطناعي اليوم، تُعد القيادة الاستشرافية والاستراتيجية أمرًا بالغ الأهمية لاستثمار الإمكانات الكاملة للتكنولوجيا بشكل مسؤول يلبّي احتياجات الشركات والمجتمع على حد سواء". وأضاف: "يُزود هذا البرنامج التنفيذي كبار القادة بالرؤية الاستراتيجية، الأسس الأخلاقية والمهارات العملية اللازمة لتمكينهم من الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز مكانة الشرق الأوسط كمركز عالمي للتميّز التكنولوجي".

كما أكد أليكساندر خانين، مؤسس مجموعة بولينوم، على التركيز العملي وأهميته للقطاع الصناعي، قائلاً: "ما يميز هذا البرنامج التنفيذي هو أنه صُمم من قِبل خبراء عالميين طبّقوا الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، و يؤهلون الآن قادة آخرين على القيام بالمثل". وأضاف: "سيغادر المنتسبون وبحوزتهم إستراتيجيات جاهزة للتنفيذ، وإمكانية وصول مباشرة إلى شبكة عالمية من رواد تحوّل الذكاء الاصطناعي".

سيكتسب المنتسبون لهذا البرنامج التنفيذي مهارات جديدة من نخبة من الخبراء العالميين من الأوساط الأكاديمية والحكومية والقطاع الصناعي. يثري أساتذة وباحثون من مؤسسات رائدة مثل جامعة أكسفورد، والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ ، وجامعة خليفة وجامعة كارنيجي ميلون المنتسبون للبرنامج برؤى أكاديمية متعمقة. إلى جانبهم، يُشارك رؤساء تنفيذيون في مجال الذكاء الاصطناعي، ورؤساء أقسام التكنولوجيا، ونواب رؤساء، ومدراء تنفيذيون من أبرز مؤسسات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنفيديا NVIDIA، ومجلس الإمارات للأمن السيبراني، وإكس X، وجي42 G42، ومختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا NASA JPL، ومبادلة Mubadala، وأيه إم دي AMD، وإي آند &e، وإتش سي إل تيك HCLTech، وغيرها، خبراتهم القيادية ورؤاهم العملية في القطاع. ومعًا، يسلّط هذا الفريق المتميّز الضوء على التأثير العالمي للبرنامج التنفيدي في تطبيق استراتيجية الذكاء الاصطناعي وحوكمته.

سينضم الخريجون إلى نخبة عالمية حصرية تجمع كبار قادة الذكاء الاصطناعي، مع إتاحة وصول دائم إلى شبكة من الأقران الذين سيقودون العقد المقبل من تحوّل الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات والمناطق.

يعد البرنامج التنفيذي لـ "المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي" مثالياً للقادة في المستوى التنفيذي الأعلى (مثل CAIO، CTO، CIO، CISO)، ومستشاري القطاع العام وقادة الابتكار، وكبار المسؤولين التنفيذيين في مجالات الاستراتيجية والتحول الرقمي، وكذلك الرعاة والمشرفين على مبادرات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والخاصة.

لمعرفة المزيد وتقديم طلبك، قم بزيارة:https://polynome.ai/caio

آخر موعد للتقديم: 15 أكتوبر 2025

نبذة عن كلية أبوظبي للإدارة:

تُعد كلية أبوظبي للإدارة، التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي والتي أسست عام ٢٠١١، كلية رائدة في مجال إدارة الأعمال تُركز على ريادة الأعمال والابتكار والقيادة. وتحظى كلية إدارة الأعمال في أبوظبي بترخيص رسمي من وزارة التربية والتعليم- شؤون التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة لمنح الدرجات العلمية في التعليم العالي، وجميع برامجها الأكاديمية معتمدة من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي كما أنها حاصلة على العديد من شهادات التقدير الدولية. بفضل أكثر من ٢٠ شراكة عالمية وأكثر من ٥٠ دراسة حالة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلعب كلية أبوظبي للإدارة دورًا استراتيجيًا في بناء قادة مُستعدين للمستقبل، وتعزيز اقتصاد المعرفة.

نبذة عن مجموعة بولينوم:

بولينوم شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، مقرها دبي، وتقدم حلول ذكاء اصطناعي على مستوى المؤسسات في مختلف دول العالم. تتخصص الشركة في مشاريع البنية التحتية على المستوى الوطني، والشراكات الحكومية، والتطوير المهني في مجال الذكاء الاصطناعي. بولينوم هي مستشار الحلول المعتمد الوحيد من طرف انفيديا في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أنها حاصلة على ختم دبي للذكاء الاصطناعي كشركة موثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بفضل سجلها الحافل بالتطبيقات الميدانية عالية التأثير.

