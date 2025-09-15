The Palm se consolida entre los restaurantes de carnes CDMX con su propuesta de cortes en Polanco

Restaurante The Palm, entre los más destacados restaurantes de carnes CDMX.

The Palm refuerza su legado en la CDMX como referente de restaurantes de carnes, con cortes de calidad en Polanco y un ambiente distinguido.

MEXICO CITY , MEXICO, September 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Con más de dos décadas de presencia en la capital, The Palm se ha convertido en un referente entre los restaurantes de carnes CDMX . Su propuesta combina técnicas clásicas con un enfoque contemporáneo, manteniendo la esencia que lo distingue en Polanco.El restaurante es conocido por su selección de cortes de carne en Polanco, preparados con estándares internacionales de calidad. Desde filetes prime hasta porterhouse, cada platillo refleja la tradición neoyorquina de The Palm, adaptada al paladar mexicano.Además de la experiencia gastronómica, The Palm ofrece un entorno ideal para cenas de negocios, celebraciones sociales y encuentros familiares. Su ubicación privilegiada en el corazón de Polanco lo mantiene entre los lugares preferidos para quienes buscan dónde comer en Polanco con estilo.Directivos del restaurante destacan que la clave del éxito ha sido mantener la calidad de los ingredientes y un servicio personalizado. “Para nosotros, lo más importante es que cada comensal viva una experiencia memorable, tanto en el sabor como en el ambiente”, señalan.The Palm también se ha adaptado a nuevas tendencias, incorporando opciones de maridaje con etiquetas nacionales e internacionales, así como menús especiales en temporadas festivas. Esta flexibilidad le ha permitido mantenerse vigente en la escena gastronómica de la ciudad.Con una decoración elegante y un legado culinario sólido, The Palm sigue consolidándose como una referencia entre los restaurantes de carnes CDMX, atrayendo tanto a clientes locales como a visitantes internacionales que buscan lo mejor de los cortes de carne en Polanco.

