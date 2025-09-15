Eferson Projects fortalece su liderazgo en producción de eventos con servicios integrales

Eferson Projects fortalece su papel en la industria de eventos con servicios integrales y diseño experiencial

GELVES, SEVILLE, SPAIN, September 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Eferson Projects, empresa sevillana especializada en la producción integral de eventos y diseño experiencial , anuncia la consolidación y ampliación de sus servicios para responder a la creciente demanda de experiencias corporativas memorables en España y en el ámbito internacional.Con más de una década de trayectoria, la compañía se ha convertido en un referente en el sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) gracias a su capacidad para integrar en un mismo proyecto soluciones de audiovisuales, carpintería y stands a medida, decoración, infraestructuras, logística y personal especializado.Eventos que conectan y generan impactoEferson Projects trabaja en la producción de congresos, convenciones, presentaciones de producto, ferias, reuniones corporativas e incentivos empresariales, garantizando siempre una ejecución impecable y ajustada a la identidad de cada cliente.Entre sus principales áreas de servicio destacan:Audiovisuales: equipos de sonido, iluminación, vídeo y escenografía de última generación.Carpintería y stands personalizados: diseño en 3D, fabricación e instalación para ferias y congresos.Decoración e infraestructuras: propuestas creativas adaptadas a la imagen de marca y a cada espacio.Operativa y personal: equipos profesionales para la gestión de congresos, acreditaciones y soporte en sitio.Declaración corporativa“Nuestro propósito es diseñar experiencias que trasciendan lo convencional y que transmitan la esencia de cada cliente”, afirma [Nombre del portavoz, Cargo en Eferson Projects]. “En cada proyecto buscamos combinar creatividad, innovación y precisión técnica para que el resultado no sea solo un evento, sino un recuerdo imborrable para los asistentes”.Compromiso con la excelenciaEferson Projects se distingue por su enfoque artesanal en los detalles, su capacidad técnica y su cercanía con el cliente. Esta combinación le ha permitido posicionarse como un socio estratégico para empresas que buscan eventos únicos, sostenibles y de alto impacto tanto en España como fuera de sus fronteras.Acerca de Eferson ProjectsEferson Projects es una empresa con sede en Sevilla dedicada a la producción integral de eventos. Sus servicios incluyen audiovisuales, carpintería y stands, decoración, infraestructuras, personal y logística, ofreciendo soluciones completas para congresos, ferias, presentaciones de producto y reuniones corporativas. Su misión es transformar cada evento en una experiencia innovadora y memorable.Más información en: www.eferson.es Contacto de prensaEferson ProjectsC/ Antonio Gómez Millán 15-1741120 Gelves, Sevilla – EspañaTel.: +34 900 831 139Email: info@eferson.esWeb: www.eferson.es

