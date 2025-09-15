Dangbei annonce une campagne Amazon France à durée limitée, du 10 au 23 septembre, à la suite de l’IFA 2025

Dangbei présente ses innovations IFA 2025 avec des offres exclusives Amazon en France, du 10 au 23 septembre 2025. Stand Dangbei à l’IFA 2025 de Berlin, présentant ses derniers projecteurs et innovations en matière de divertissement à domicile.

FRANCE, September 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Dangbei, fournisseur mondial de solutions de divertissement connecté pour la maison, annonce le lancement d’une campagne limitée sur sa boutique officielle Amazon France jusqu’au 23 septembre 2025. Les produits phares comme le DBOX02 Pro et le bundle Dangbei Atom sont d’ores et déjà disponibles, mais cette campagne de promotion les met en avant ensemble dans une sélection spéciale, à la suite de la présentation de la marque à l’IFA 2025 à Berlin.Des projecteurs polyvalentsDangbei répond aux besoins des foyers français à la recherche de plus en plus de projecteurs alliant qualité cinématographique et praticité au quotidien avec des solutions à la fois premium et portables : Dangbei DBOX02 Pro — Projecteur laser 4K pour une expérience home cinéma immersive.- Luminosité jusqu’à 2000 lumens ISO, précision laser et gamme de couleurs 108% Rec.709 pour des détails précis, des couleurs vives et un contraste renforcé, même dans des pièces bien éclairées.- Pied intégré pour un positionnement flexible et fonctionnalités AI pour faciliter l’installation : autofocus, correction automatique du trapèze et ajustement à l’écran.- Prix : 1499,00 € → Prix promotionnel : 1024,00 € (soit -31,7%)- Amazon France: https://www.amazon.fr/dp/B0F7RKFBFY Dangbei Atom Bundle — Ultra-fin et léger, pensé pour la portabilité.- Poids inférieur à 1 kg, résolution 1080p Full HD et fonctions de streaming intelligentes intégrées, idéal pour les logements étudiants, les petits appartements ou divertissement mobile.- Prix : 799,00 € → Prix promotionnel : 719,00 € (soit -10%)- Amazon France: https://www.amazon.fr/dp/B0D1G84VQ2?th=1 Campagne limitée Amazon France (jusqu’au 23 septembre 2025)Jusqu’au 23 septembre, ces projecteurs seront disponibles sur Amazon France avec des offres limitées dans le temps, offrant aux consommateurs l’opportunité de découvrir la dernière technologie de projection Dangbei à prix réduits.Renforcer la présence en FranceEn connectant sa présence récente à l’IFA Berlin avec cette campagne Amazon France, Dangbei confirme son engagement à rapprocher l’innovation globale de l’accessibilité locale.À propos de DangbeiDangbei est un fournisseur de solutions de divertissement intelligent, spécialisé dans les projecteurs et les applications grand écran. Ses produits sont utilisés par plus de 200 millions d’utilisateurs dans le monde, offrant des technologies audio et visuelles avancées pour le divertissement à domicile, l’éducation et la productivité.Dangbei développe également des logiciels pour grands écrans, proposant une large bibliothèque d’applications et de contenus dans les domaines de l’entertainment, de la santé, de l’éducation et de la productivité.

