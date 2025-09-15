Cannabuben erweitert Sortiment mit hochwertigem CBD-Öl

CBD öl

Cannabuben erweitert das Sortiment um zertifizierte CBD-Öle mit geprüfter Qualität und fairen Preisen.

MANHEIM, GERMANY, September 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Cannabuben , eine etablierte Marke im Bereich Hanfprodukte, gibt die Markteinführung einer neuen Produktlinie bekannt: hochwertige CBD-Öle aus zertifiziertem EU-Nutzhanf. Mit dieser Erweiterung stärkt Cannabuben seine Position als eine der führenden Plattformen für legale Hanfprodukte in Deutschland und Europa.HintergrundSeit seiner Gründung hat sich Cannabuben das Ziel gesetzt, Kunden eine vertrauensvolle und transparente Anlaufstelle rund um Hanfprodukte zu bieten. Nach dem Erfolg der bestehenden Produktlinien, darunter Blüten, Lifestyle-Produkte und Headshop-Artikel, folgt nun ein konsequenter nächster Schritt: die Aufnahme von CBD-Ölen in verschiedenen Konzentrationen.„Wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie stark die Nachfrage nach transparent geprüften Hanfprodukten wächst. Mit unseren CBD-Ölen reagieren wir auf diesen Trend – mit einem klaren Fokus auf Qualität, Reinheit und faire Preise“, sagt ein Sprecher von Cannabuben.ProduktdetailsDie neuen Cannabuben CBD Öle bieten Kunden:EU-zertifizierter Nutzhanf als GrundlageRegelmäßige Laboranalysen durch unabhängige PrüfstellenSchonende Extraktionsverfahren für hohe ReinheitTransparente Deklaration aller InhaltsstoffeFaire Preisgestaltung, abgestimmt auf unterschiedliche BedürfnisseDas Sortiment umfasst verschiedene Konzentrationen, sodass Kunden die für sie passende Variante wählen können.Sicherheit und TransparenzEin zentrales Anliegen von Cannabuben ist die Nachvollziehbarkeit und Qualitätssicherung. Jeder Produktionsschritt – von der Auswahl des Rohstoffes über die Verarbeitung bis hin zur Endkontrolle – wird dokumentiert und geprüft.„Unser Anspruch ist es, dass Konsumenten jederzeit nachvollziehen können, woher ihre Produkte kommen und welche Qualitätsstandards wir einhalten. Deswegen arbeiten wir ausschließlich mit vertrauenswürdigen Partnern und Laboren zusammen“, so das Unternehmen weiter.MarktumfeldDer CBD-Markt in Deutschland wächst seit Jahren kontinuierlich. Immer mehr Konsumenten interessieren sich für seriöse, legale Hanfprodukte. Cannabuben positioniert sich dabei als verlässlicher Anbieter, der sich klar von unregulierten und intransparenten Angeboten abgrenzt.Im Vergleich zu vielen Mitbewerbern hebt sich Cannabuben durch eine starke Community, authentische Markenführung und die Kombination aus Online-Shop und Aufklärungsarbeit hervor.AusblickMit dem Start der CBD-Öle will Cannabuben nicht nur sein Sortiment erweitern, sondern auch einen neuen Standard setzen. Geplant ist, die Produktlinie sukzessive auszubauen und weitere Innovationen auf den Markt zu bringen.„Wir sehen Cannabuben nicht nur als Shop, sondern als eine Plattform für Hanfkultur, Austausch und Transparenz. Mit den CBD-Ölen gehen wir den nächsten Schritt und möchten unsere Position im Markt weiter festigen“, heißt es seitens der Geschäftsführung.VerfügbarkeitDie CBD Öle sind ab sofort über Cannabuben.de erhältlich. Kunden profitieren von schnellem Versand innerhalb Deutschlands, diskreter Verpackung und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.