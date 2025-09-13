Fahrrad-Tipps.com Unterstützt Ab Sofort Die Arbeit Des ADFC Bayern

Fahrrad-Tipps.com engagiert sich als Unterstützer des ADFC Bayern – für sichere, nachhaltige und zukunftsfähige Mobilität.

„Wir möchten gemeinsam mit dem ADFC Bayern dazu beitragen, Radfahren in Bayern noch sicherer und attraktiver zu machen.“” — Thorsten Baumann

PLATTLING, BAVARIA, GERMANY, September 13, 2025 / EINPresswire.com / -- Fahrrad-Tipps.com gibt bekannt, ab sofort die Arbeit des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Bayern aktiv zu unterstützen. Mit dieser Entscheidung setzt das Online-Magazin ein klares Zeichen für nachhaltige Mobilität, mehr Sicherheit im Radverkehr und eine stärkere Lobby für Radfahrer:innen in Bayern.Gemeinsame Werte für die Mobilität von morgenDer ADFC Bayern ist seit Jahrzehnten die wichtigste Interessenvertretung für Radfahrende im Freistaat. Mit über 40.000 Mitgliedern engagiert sich der Verband für bessere Radwege, verlässliche Infrastruktur, Verkehrssicherheit und eine konsequente Mobilitätswende. Fahrrad-Tipps.com teilt diese Werte und sieht die Partnerschaft als logische Konsequenz seiner redaktionellen Arbeit.„Wir möchten gemeinsam mit dem ADFC Bayern dazu beitragen, Radfahren in Bayern noch sicherer und attraktiver zu machen“, erklärt Thorsten Baumann, Gründer von Fahrrad-Tipps.com. „Unser Online-Magazin richtet sich an alle, die das Fahrrad im Alltag, in der Freizeit oder im Urlaub nutzen – und genau hier setzen auch die Ziele des ADFC an.“Warum die Unterstützung wichtig istRadfahren erlebt in Bayern und ganz Deutschland einen Boom. Ob auf dem Weg zur Arbeit, bei Radtouren durch reizvolle Landschaften oder beim sportlichen Training: Immer mehr Menschen steigen aufs Rad. Gleichzeitig bestehen aber vielerorts noch Sicherheitsdefizite, Lücken in der Infrastruktur oder Unsicherheiten in Bezug auf Verkehrsregeln.Hier setzt der ADFC Bayern an – und genau an dieser Stelle will Fahrrad-Tipps.com die Arbeit des Verbands unterstützen. Durch die finanzielle und kommunikative Förderung soll die Reichweite der Themen steigen und mehr Menschen sollen auf die Vorteile einer sicheren, nachhaltigen Mobilität aufmerksam werden.Konkrete Inhalte und MaßnahmenFahrrad-Tipps.com wird die Partnerschaft auf mehreren Ebenen sichtbar machen:Thematische Schwerpunkte im MagazinIn den kommenden Monaten erscheinen verstärkt Beiträge, die die Ziele des ADFC Bayern aufgreifen – darunter Artikel zu Verkehrssicherheit, Radverkehrspolitik und praktischen Tipps für den Alltag. Beispiele sind Ratgeber wie „ Verkehrsregeln für Radfahrer :innen“oder „Beleuchtung am Fahrrad montieren“Interviews und HintergrundberichteGeplant sind Gespräche mit Vertreter:innen des ADFC Bayern, die Einblicke in laufende Kampagnen geben. So werden die Hintergründe der Arbeit des Verbands für Leser:innen greifbarer.Praxisnahe Tipps und Service-InhalteLeser:innen erhalten kompakte Handreichungen für ihren Alltag auf dem Rad – von Checklisten zur Fahrradsicherheit über Hinweise zur Radmitnahme im Zug bis hin zu Inspiration für sichere und familienfreundliche Routen.Ziele der PartnerschaftDie Unterstützung verfolgt mehrere klare Ziele:Mehr Aufmerksamkeit für die politischen Forderungen des ADFC BayernBessere Aufklärung über Rechte und Pflichten von Radfahrer:innenStärkere Verankerung nachhaltiger Mobilität in der öffentlichen WahrnehmungMehr Sicherheit für Radfahrende durch Wissenstransfer und praktische TippsRadfahren als Schlüssel zur VerkehrswendeDas Fahrrad gilt als eines der effizientesten, klimafreundlichsten und gesündesten Verkehrsmittel. Gerade in Städten kann es einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, Staus zu vermeiden, Emissionen zu senken und die Lebensqualität zu erhöhen. Auch im ländlichen Raum gewinnt das Fahrrad durch den Ausbau von Radwegen und die Verknüpfung mit dem ÖPNV immer mehr an Bedeutung.„Wir wollen das Radfahren nicht nur als Hobby darstellen, sondern als echten Bestandteil einer modernen, nachhaltigen Mobilität“, so Baumann weiter. „Mit der Unterstützung des ADFC Bayern bekräftigen wir diesen Anspruch.“AusblickDie Partnerschaft soll langfristig angelegt sein. Neben redaktionellen Projekten prüft Fahrrad-Tipps.com auch die Beteiligung an gemeinsamen Aktionen, Veranstaltungen und Kampagnen. Zudem wird die Zusammenarbeit auf den Social-Media-Kanälen sichtbar gemacht, um weitere Zielgruppen zu erreichen.FazitMit der Unterstützung des ADFC Bayern unterstreicht Fahrrad-Tipps.com sein Engagement für Radfahrer:innen und nachhaltige Mobilität. Die Kooperation schafft Synergien zwischen redaktioneller Expertise und politischer Interessenvertretung – zum Nutzen aller, die in Bayern regelmäßig mit dem Rad unterwegs sind.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.