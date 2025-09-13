En Sintonía con el Concejo destacará las oportunidades de certificación empresarial gratuitas y la feria de recursos familiares, este viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, November 9 - For Immediate Release: Thursday, September 11, 2025

La edición radial salió al aire originalmente el 5 de septiembre del 2025

ROCKVILLE, Md., 11 de septiembre del 2025—Los invitados de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Naddia Clute, gerente del Centro de Negocios del Condado de Montgomery; Yanira Rodríguez, gerente de la oficina de alcance comunitario en Montgomery College; y José Thommana, jefe de la División de Estacionamiento del Departamento de Transporte del Condado de Montgomery. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 12 de septiembre a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music.

La edición radial de En Sintonía destacará la colaboración del Departamento de Transporte de Maryland y el Centro de Negocios del Condado de Montgomery para ofrecer un taller en español para empresas interesadas en obtener certificaciones conocidas como MBE, DBE, ACDBE o SBE. La sesión incluirá consejos de mercadeo y reuniones individuales con un oficial de certificación.

El segundo segmento compartirá información sobre la Feria de Recursos para el Empoderamiento Familiar organizada por Montgomery College. El evento gratuito busca apoyar a las familias, empleados del cuidado infantil y ofrecer información sobre becas, entre otros recursos de ayuda disponible para la comunidad. La feria se llevará a cabo el sábado 27 de septiembre, de 11 a.m. a 3 p.m., en el campus de Rockville y ofrecerá herramientas para ayudar a las familias a prosperar en el Condado de Montgomery.

El programa concluirá con detalles de la propuesta del Departamento de Transporte del Condado de Montgomery de implementar un programa piloto para fortalecer la seguridad pública mediante el uso de un robot de cinco pies de altura llamado Parker en el estacionamiento Town Square en el centro de Silver Spring. El robot estará diseñado para disuadir el crimen y mejorar la seguridad con cámaras de 360 grados, y funciones de emergencia. La opinión del público, recopilados a través de eventos de divulgación multilingües, ayudarán a determinar si el piloto de un año avanza y es implementado. La presidenta del Concejo, Kate Stewart, solicitó una sesión informativa ante el Concejo sobre los costos, planes y medidas de protección de la privacidad y los derechos civiles de los residentes en relación con este programa piloto, la cual se llevó a cabo el 29 de julio.

El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C.