MEXICO CITY, MEXICO CITY, MEXICO, September 11, 2025 / EINPresswire.com / -- Crece el interés por los molcajetes en Estados Unidos: búsquedas aumentan más del 94% año con año, señala Axcento La demanda de molcajetes auténticos refleja un interés creciente en la cultura y tradiciones mexicanas en EE. UU.Axcento impulsa el talento artesanal mexicano con comercio justo y proyectos de impacto social.El molcajete , ícono fundamental de la cocina mexicana, vive un resurgimiento en su popularidad en Estados Unidos, incluso en un contexto sociopolítico marcado por desafíos para la comunidad migSold-Out Gala at Club 101 on October 16 Honors Developers, Brokers, and Visionaries Defining the Future of Real Estaterante. El creciente interés por herramientas culinarias auténticas abre nuevas oportunidades para acercar más productos mexicanos a un público amplio, beneficiando a un sector que sostiene a más de 1.2 millones de personas en México.Un análisis reciente realizado por Axcento, marca dedicada a la producción y comercialización de artesanías mexicanas, revela un aumento de más del 94.2% en el volumen de búsquedas del molcajete en Amazon Estados Unidos, la plataforma líder de comercio electrónico, con más de 680 mil búsquedas y ventas que superaron las 15 mil unidades en solo seis meses. Este fenómeno refleja una demanda creciente por artículos que preservan el patrimonio cultural mexicano, marcada por picos constantes a lo largo del año.“Axcento nació con la misión de rescatar técnicas artesanales y fortalecer tanto el talento como la inversión productiva en comunidades artesanas, acercando esta riqueza cultural a consumidores que valoran la autenticidad y la sostenibilidad,” explicó David Díaz Trujillo, cofundador de Axcento. “Nuestro compromiso es conectar a gente en todo el mundo con nuestras raíces, preservando un patrimonio que trasciende las diferencias políticas y fomenta la inclusión a través del lenguaje universal de la comida.”El mercado del molcajete abarca un rango de precios desde 16 hasta 63 dólares, atendiendo tanto a quienes buscan opciones accesibles como a consumidores exigentes que valoran una artesanía premium en piedra volcánica auténtica. Entre los elementos que impulsan el éxito están el compromiso con materiales genuinos, el diseño tradicional, y la difusión de buenas prácticas para el sazonado y cuidado, aspectos que Axcento impulsa para enriquecer la experiencia y aumentar el aprecio cultural.“Creemos que las tradiciones mexicanas que hay detrás de cada artesanía merecen reconocimiento más allá de nuestras fronteras. Lo que hacemos es mucho más que comercio: es preservar nuestras raíces y dignificar el trabajo de los artesanos” complementó Edgar Reyes Ríos, también cofundador de la marca.El modelo de Axcento se sostiene en tres pilares: establecer alianzas justas con artesanos, como los de San Salvador El Seco en Puebla, principales productores de molcajetes; formar núcleos productivos que agrupan familias artesanas, ejemplo de ello son los productores de tortilleros en Zitácuaro, Michoacán; e impulsar proyectos de coinversión que mejoran eficiencia y generan mayor impacto social y económico.Gracias a esta visión, Axcento colabora actualmente con comunidades en Michoacán, Jalisco, Puebla, Querétaro e Hidalgo, y cuenta con un catálogo de 28 productos que llegan a mercados en México, Estados Unidos, Canadá y más, a través de plataformas digitales. Más de 30 familias han incrementado sus ingresos al comercializar productos que antes tenían poco o ningún acceso a mercados, contribuyendo a un cambio social y económico palpable.Visita https://axcento.mx/pages/acerca-de-axcento para conocer más de Axcento.

