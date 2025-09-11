NC Caregiving Workforce Strategic Leadership Council Celebrates Progress

Raleigh, N.C.

The North Carolina Caregiving Workforce Strategic Leadership Council reconvened Thursday, Sept. 11, to celebrate achievements and reaffirm its commitment to strengthen the state’s caregiving workforce, specifically in the fields of nursing, direct care, and mental health and substance use.

"Building a robust caregiving workforce is critical to improving the life and wellbeing of everyone in North Carolina," said NC Health and Human Services Secretary Dev Sangvai. "The caregiving sector is facing crisis level shortages, and we must invest now to ensure a sustainable workforce for the state’s growing and aging population."

Launched in late 2022 by the North Carolina Department of Health and Human Services and the North Carolina Department of Commerce, the Council brings together state agencies, educational institutions and partner organizations to strategically align state efforts to develop a sustainable caregiving workforce.

"Caregiving professionals keep children, families and our workforce healthy, and support our thriving economy," said NC Commerce Secretary Lee Lilley. "By working together, we are strengthening the talent pipeline, meeting employers’ needs, and ensuring workers earn the competitive wages they deserve. This workforce is vital to North Carolina, now and in the future."

Following the state’s greatest areas of need, the Council chose to focus on three areas: nursing, mental health and substance use, and direct care. In 2024, the Council outlined key priorities and action steps needed to strengthen these workforce groups.

Today, leaders shared updates on several initiatives in motion and celebrated some of the achievements so far.

Nursing Workforce Initiatives:

Expand Academic Coaching for Community College Students: The North Carolina Community College System (NCCCS) completed a successful three-year pilot program, funded by a grant from GlaxoSmithKline, that demonstrated higher nursing program student retention rates and improved NCLEX pass rates across six health science colleges, underscoring the value of dedicated academic coaching in strengthening student success.

The North Carolina Community College System (NCCCS) completed a successful three-year pilot program, funded by a grant from GlaxoSmithKline, that demonstrated higher nursing program student retention rates and improved NCLEX pass rates across six health science colleges, underscoring the value of dedicated academic coaching in strengthening student success. Invest in Clinical Partnerships: In May 2024, a partnership between UNC System and the North Carolina Area Health Education Centers (AHEC) expanded the number of Clinical Instructor Partnership (CIP) programs statewide. The CIP program supports bedside nurses to become RN clinical instructors while staying in their current clinical role. This model addresses the shortage of nursing instructors by offsetting the traditional compensation gap that exists between bedside nursing and educational settings.

In May 2024, a partnership between UNC System and the North Carolina Area Health Education Centers (AHEC) expanded the number of Clinical Instructor Partnership (CIP) programs statewide. The CIP program supports bedside nurses to become RN clinical instructors while staying in their current clinical role. This model addresses the shortage of nursing instructors by offsetting the traditional compensation gap that exists between bedside nursing and educational settings. Expanding Loan Forgiveness Programs for Registered Nurses: NCDHHS’ Office of Rural Health plans to launch a new incentive program to support registered nurses and clinical nurse specialists this fall. In order to qualify, interested RNs must commit up to 4 years in rural, medically underserved areas of the state.

Mental Health and Substance Use Treatment Workforce Initiatives:

Expand Career Pathways for Unlicensed Professionals: Session Law 2025-37, signed by Governor Stein on July 1, allows Associates-prepared human services professionals with a specified number of years of relevant professional experience to practice as an Associate or Qualified Professional, roles that currently require a Bachelor’s degree. This greatly expands the pipeline for human services professionals and provides a new career path for those with an associate’s degree.

Session Law 2025-37, signed by Governor Stein on July 1, allows Associates-prepared human services professionals with a specified number of years of relevant professional experience to practice as an Associate or Qualified Professional, roles that currently require a Bachelor’s degree. This greatly expands the pipeline for human services professionals and provides a new career path for those with an associate’s degree. Incent Recruitment and Retention for Publicly Funded Mental Health Roles: The NC General Assembly appropriated $20 million for loan repayment program designed to strengthen North Carolina’s mental health and substance use workforce by incentivizing providers to serve in underserved counties, helping to close critical care gaps across the state.

The NC General Assembly appropriated $20 million for loan repayment program designed to strengthen North Carolina’s mental health and substance use workforce by incentivizing providers to serve in underserved counties, helping to close critical care gaps across the state. Increase Training and Credentialing for Peer Support Professionals: NCDHHS partnered with UNC School of Social Work and NC certified peers to create a free, state-wide, standardized peer support specialist training and certification process. Foundations of Peer Support, Part I, launched on August 1st and the second, in-person aspect of the training will go live in October.

Direct Care Workforce Initiatives:

Advance the Data Landscape for the Direct Care Workforce: NCDHHS is launching NC’s inaugural National Core Indicators State of the Workforce Survey for Aging and Disabilities this Fall to help advance the data landscape for direct care.

NCDHHS is launching NC’s inaugural National Core Indicators State of the Workforce Survey for Aging and Disabilities this Fall to help advance the data landscape for direct care. Build Career Pathways for the Direct Care Workforce: NCDHHS launched its free Direct Support Professional (DSP) Advanced training certificate this Fall at three pilot community colleges as part of its Direct Support Professional Workforce Plan. The Department also awarded $3 million to agencies and employers to recruit, support, train and retain DSPs through hiring and retention bonuses, on-the-job training and direct financial supports.

During the meeting today, council members discussed progress as well as future priority actions such as data collection, creating life-sustaining wages, improving retention, and expanding access to training.

The NC Center on the Workforce for Health will take a leadership role in supporting the Council’s operations and direction moving forward as focus shifts to long-term implementation. The Center formed in 2023 to provide a forum to address critical health workforce challenges, and it will be instrumental in organizing state-level, public sector action to advance the work of the NC Caregiving Workforce Council.

"The work of this Council will continue to be essential as we coordinate a more cohesive public sector approach to ensuring North Carolina has the skilled, supported caregiving workforce our communities depend on," said Andy MacCracken, Director of the NC Center on the Workforce for Health. "The Council recognizes the need for long-term persistence, and we are pleased to be a key partner in ongoing implementation of the strategies outlined in the report."

NCDHHS and NC Commerce will continue to play a critical role in the Council’s work to strengthen the caregiving workforce in North Carolina as the state faces devastating shortages in the next decade. The state will face a shortage of approximately 12,500 registered nurses and 5,000 licensed practical nurses by 2033. The supply of direct care workers is also insufficient and only projected to grow, with estimates predicting more than 200,000 job openings in NC through 2032. Ninety-four of NC’s 100 counties are designated as mental health professional shortage areas.

About the NC Center on the Workforce for Health

The NC Center on the Workforce for Health launched in 2023 to provide a forum for health employers, workers, educators, policymakers, and other key stakeholders across the state to address critical workforce challenges, share best practices, and identify solutions. This statewide forum builds on a partnership between NC AHEC, NC Institute of Medicine, and the Sheps Center Program on Health Workforce Research and Policy, to provide coordinated, persistent action and track progress with measurable outcomes. For more information, visit workforceforhealth.org.

El Consejo de Liderazgo Estratégico de la Fuerza Laboral de Cuidadores de Carolina del Norte volvió a reunirse el jueves 11 de septiembre, para celebrar los logros y reafirmar su compromiso de fortalecer la fuerza laboral de cuidadores del estado, específicamente en los campos de enfermería, de atención directa, y de salud mental y uso de sustancias.

"Construir una fuerza laboral sólida de cuidadores es fundamental para mejorar la vida y el bienestar de todos en Carolina del Norte", dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, Dev Sangvai. "El sector de atención y cuidados se enfrenta a una escasez a nivel de crisis, y debemos invertir ahora para garantizar una fuerza laboral sostenible para la población del estado que continúa creciendo y envejeciendo".

Lanzado a fines de 2022 por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte y el Departamento de Comercio de Carolina del Norte, el Consejo reúne a agencias estatales, instituciones educativas y organizaciones asociadas para alinear estratégicamente los esfuerzos estatales para desarrollar una fuerza laboral de cuidadores sostenible.

"Los profesionales de atención y cuidados mantienen saludables a los niños, las familias y a nuestra fuerza laboral, y apoyan nuestra próspera economía", dijo el secretario de Comercio de Carolina del Norte, Lee Lilley. "Al trabajar juntos, estamos fortaleciendo la fuente de talento, satisfaciendo las necesidades de los empleadores y asegurando que los trabajadores obtengan los salarios competitivos que merecen. Esta fuerza laboral es vital para Carolina del Norte, ahora y en el futuro".

Siguiendo las mayores áreas de necesidad del estado, el Consejo optó por centrarse en tres áreas: enfermería, salud mental y uso de sustancias, y atención directa. En 2024, el Consejo describió prioridades clave y pasos de acción necesarios para fortalecer estos grupos de fuerza laboral.

Hoy, los líderes compartieron actualizaciones sobre varias iniciativas en marcha y celebraron algunos de los logros alcanzados hasta el momento.

Iniciativas de la fuerza laboral de enfermería:

Ampliar la orientación académica para estudiantes de colegios comunitarios: El Sistema de Colegios Comunitarios de Carolina del Norte (NCCCS, por sus siglas en inglés) completó un exitoso programa piloto de tres años, financiado por una subvención de GlaxoSmithKline, que demostró mayores tasas de retención de estudiantes del programa de enfermería y mejores tasas de aprobación del Examen de Licencia del Consejo Nacional (NCLEX, por sus siglas en inglés) en seis colegios de ciencias de la salud, lo que resalta el valor de la orientación académica dedicada para fortalecer el éxito de los estudiantes.

El Sistema de Colegios Comunitarios de Carolina del Norte (NCCCS, por sus siglas en inglés) completó un exitoso programa piloto de tres años, financiado por una subvención de GlaxoSmithKline, que demostró mayores tasas de retención de estudiantes del programa de enfermería y mejores tasas de aprobación del Examen de Licencia del Consejo Nacional (NCLEX, por sus siglas en inglés) en seis colegios de ciencias de la salud, lo que resalta el valor de la orientación académica dedicada para fortalecer el éxito de los estudiantes. Invertir en asociaciones clínicas: En mayo de 2024, una asociación entre el Sistema de la Universidad de Carolina del Norte (UNC, por sus siglas en inglés) y los Centros de Educación para la Salud del Área (AHEC, por sus siglas en inglés) de Carolina del Norte amplió el número de programas de Asociación de Instructores Clínicos (CIP, por sus siglas en inglés) en todo el estado. El programa CIP apoya a enfermeras de cabecera para que se conviertan en instructores clínicos de enfermería registrada mientras permanecen en su función clínica actual. Este modelo aborda la escasez de instructores de enfermería al compensar la diferencia salarial tradicional que existe entre la enfermería de cabecera y los entornos educativos.

En mayo de 2024, una asociación entre el Sistema de la Universidad de Carolina del Norte (UNC, por sus siglas en inglés) y los Centros de Educación para la Salud del Área (AHEC, por sus siglas en inglés) de Carolina del Norte amplió el número de programas de Asociación de Instructores Clínicos (CIP, por sus siglas en inglés) en todo el estado. El programa CIP apoya a enfermeras de cabecera para que se conviertan en instructores clínicos de enfermería registrada mientras permanecen en su función clínica actual. Este modelo aborda la escasez de instructores de enfermería al compensar la diferencia salarial tradicional que existe entre la enfermería de cabecera y los entornos educativos. Ampliación de los programas de condonación de préstamos para enfermeras registradas: La Oficina de Salud Rural del Departamento de Salud Y servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés) planea lanzar un nuevo programa de incentivos para apoyar a las enfermeras registradas y a los especialistas en enfermería clínica este otoño. Para calificar, las enfermeras registradas interesadas deben comprometerse hasta 4 años en áreas rurales y médicamente desatendidas del estado.

Iniciativas de la fuerza laboral para el tratamiento de salud mental y el uso de sustancias:

Ampliar las trayectorias profesionales para profesionales sin licencia: La Ley de Sesión 2025-37, firmada por el gobernador Stein el 1 de julio, permite a los profesionales de servicios humanos con formación universitaria a nivel asociado y un número específico de años de experiencia profesional relevante ejercer como asociado o profesionista calificado, funciones que actualmente requieren una licenciatura. Esto amplía en gran medida la cartera de profesionales de servicios humanos y proporciona una nueva trayectoria profesional para aquellos con un título de asociado.

La Ley de Sesión 2025-37, firmada por el gobernador Stein el 1 de julio, permite a los profesionales de servicios humanos con formación universitaria a nivel asociado y un número específico de años de experiencia profesional relevante ejercer como asociado o profesionista calificado, funciones que actualmente requieren una licenciatura. Esto amplía en gran medida la cartera de profesionales de servicios humanos y proporciona una nueva trayectoria profesional para aquellos con un título de asociado. Reclutamiento y retención constantes para puestos de salud mental financiados con fondos públicos: La Asamblea General de Carolina del Norte asignó $ 20 millones para el programa de reembolso de préstamos diseñado para fortalecer la fuerza laboral de salud mental y uso de sustancias de Carolina del Norte al incentivar a los proveedores a servir en condados desatendidos, ayudando a cerrar las brechas de atención crítica en todo el estado.

La Asamblea General de Carolina del Norte asignó $ 20 millones para el programa de reembolso de préstamos diseñado para fortalecer la fuerza laboral de salud mental y uso de sustancias de Carolina del Norte al incentivar a los proveedores a servir en condados desatendidos, ayudando a cerrar las brechas de atención crítica en todo el estado. Aumentar la capacitación y la acreditación para los profesionales de apoyo entre pares: el NCDHHS se asoció con la Escuela de Trabajo Social de la UNC y compañeros certificados por Carolina del Norte para crear un proceso gratuito, estatal y estandarizado de capacitación y certificación de especialistas en apoyo entre pares. Fundamentos del apoyo entre pares, Parte I (Foundations of Peer Support, Part I) se lanzó el 1 de agosto, y la segunda parte que será presencial, comenzará en octubre.

Iniciativas de la fuerza laboral de atención directa:

Mejorar el panorama de datos para la fuerza laboral de atención directa: el NCDHHS está lanzando la primera Encuesta Nacional de Indicadores Básicos del Estado de la Fuerza Laboral para el Envejecimiento y las Discapacidades de Carolina del Norte este otoño para ayudar a mejorar el panorama de datos para la atención directa.

el NCDHHS está lanzando la primera Encuesta Nacional de Indicadores Básicos del Estado de la Fuerza Laboral para el Envejecimiento y las Discapacidades de Carolina del Norte este otoño para ayudar a mejorar el panorama de datos para la atención directa. Construir trayectorias profesionales para la fuerza laboral de atención directa: el NCDHHS lanzó su certificado de capacitación avanzada gratuita para profesionales de apoyo directo (DSP, por sus siglas en inglés) este otoño en tres universidades comunitarias piloto como parte de su Plan de fuerza laboral de profesionales de apoyo directo. El Departamento también otorgó $3 millones a agencias y empleadores para reclutar, apoyar, capacitar y retener a los DSP a través de bonos de contratación y retención, capacitación en el trabajo y apoyo financiero directo.

Durante la reunión de hoy, los miembros del consejo discutieron el progreso, así como las acciones prioritarias futuras, como la recopilación de datos, la creación de salarios que permitan subsistir, la mejora de la retención y la ampliación del acceso a la capacitación.

El Centro de la Fuerza Laboral para Salud de Carolina del Norte asumirá un papel de liderazgo en el apoyo a las operaciones y la dirección del Consejo a medida que el enfoque cambie a la implementación a largo plazo. El Centro se formó en 2023 para proporcionar un foro para abordar los desafíos críticos de la fuerza laboral de salud, y será fundamental para organizar la acción del sector público a nivel estatal para avanzar en el trabajo del Consejo de la Fuerza Laboral de Cuidadores de Carolina del Norte.

"El trabajo de este Consejo seguirá siendo esencial a medida que coordinamos un enfoque más coherente del sector público para garantizar que Carolina del Norte cuente con la mano de obra capacitada y apoyada de la que dependen nuestras comunidades", dijo Andy MacCracken, director del Centro de la Fuerza Laboral para Salud de Carolina del Norte. "El Consejo reconoce la necesidad de persistencia a largo plazo, y nos complace ser un socio clave en la implementación continua de las estrategias descritas en el informe".

El NCDHHS y el Departamento de Comercio de Carolina del Norte continuarán desempeñando un papel fundamental en el trabajo del Consejo para mejorar la fuerza laboral de cuidadores en Carolina del Norte, ya que el estado enfrenta una escasez devastadora en la próxima década. El estado enfrentará una escasez de aproximadamente 12,500 enfermeras registradas y 5,000 enfermeras prácticas con licencia para 2033. La oferta de trabajadores de atención directa también es insuficiente y solo se prevé que crezca, con estimaciones que predicen más de 200,000 ofertas de trabajo en Carolina del Norte hasta 2032. Noventa y cuatro de los 100 condados de Carolina del Norte están designados como áreas de escasez de profesionales de salud mental.

Acerca del Centro de la Fuerza Laboral para Salud de Carolina del Norte

El Centro de la Fuerza Laboral para Salud de Carolina del Norte se lanzó en 2023 para proporcionar un foro para empleadores de salud, trabajadores, educadores, legisladores y otras partes interesadas clave en todo el estado para abordar los desafíos críticos de la fuerza laboral, compartir las mejores prácticas e identificar soluciones. Este foro estatal se basa en una asociación entre los Centros de Educación para la Salud del Área (AHEC) de Carolina del Norte, el Instituto de Medicina de Carolina del Norte y el Programa del Centro Sheps sobre Investigación y Políticas del Personal de Salud, para proporcionar una acción coordinada y persistente y realizar un seguimiento del progreso con resultados medibles. Para obtener más información, visite workforceforhealth.org.