مركز أتوس الطبي في قطر يطلق برامج علاج طبيعي متقدمة مدعومة بأحدث الأجهزة

مركز أتوس الطبي يعلن عن إطلاق برامج علاج طبيعي حديثة في الدوحة، تشمل دمج الحجامة كخدمة علاجية مكمّلة، لتعزيز التعافي وتحسين جودة حياة المرضى

نحن ملتزمون بتقديم خدمات علاجية متكاملة تجمع بين أحدث التقنيات الطبية والممارسات التكاملية مثل الحجامة لتعزيز تجربة المريض.” — Fadi Murad – ATOS Medical Center

DOHA, DOHA, QATAR, September 13, 2025 /EINPresswire.com/ -- مركز أتوس الطبي يطلق برامج علاج طبيعي متقدمة مزودة بأحدث الأجهزة في الدوحة

أعلن مركز أتوس الطبي في قطر عن تقديم برامج علاج طبيعي متطورة مدعومة بتقنيات حديثة وأجهزة عالية الدقة، تشمل دمج الحجامة كخدمة علاجية مكمّلة، بهدف تعزيز تجربة المرضى وتحقيق نتائج أسرع وأكثر فعالية في إعادة التأهيل وتحسين جودة الحياة.

كشف مركز أتوس الطبي، أحد أبرز المراكز الصحية في قطر، عن إطلاق مجموعة جديدة من برامج العلاج الطبيعي المتقدمة التي تعتمد على أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية. ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود المركز المستمرة لدعم قطاع الرعاية الصحية في الدولة، وتقديم خدمات متكاملة تواكب التطورات العالمية في مجال الطب وإعادة التأهيل.

وأكد القائمون على المركز أن البرامج الجديدة لا تقتصر فقط على العلاج الطبيعي التقليدي، بل تمتد لتشمل أساليب علاجية مكمّلة مثل الحجامة، وذلك استجابة لاهتمام متزايد من قبل المرضى بالجمع بين الطب الحديث والطب التكميلي، بما يحقق نتائج أفضل ويسرّع من عملية الاستشفاء.

برامج علاج طبيعي مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة

تركّز البرامج الجديدة التي أطلقها مركز أتوس الطبي على الدمج بين الخبرة الطبية المتخصصة والأجهزة الحديثة المصممة لدعم المرضى في رحلة التعافي. وتشمل هذه البرامج:

• أجهزة إعادة التأهيل الروبوتية: للمساعدة في استعادة الحركة الطبيعية بعد الإصابات والعمليات الجراحية.

• العلاج بالموجات فوق الصوتية (Ultrasound Therapy): لتقليل الالتهاب وتسريع شفاء الأنسجة.

• العلاج الكهربائي (Electrotherapy): لتحفيز العضلات وتخفيف الألم.

• العلاج بالليزر منخفض الشدة (LLLT): لتعزيز تجديد الخلايا وتحسين الدورة الدموية.

• برامج علاج جماعية وفردية مخصّصة لكل مريض وفق حالته.

هذه الخطوة تعكس التزام المركز باستخدام الأدوات الأكثر تطورًا في مجال العلاج الطبيعي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الطبية العالمية.

دمج الحجامة كخدمة علاجية مكمّلة

يمثّل إدخال الحجامة ضمن البرامج العلاجية الجديدة في مركز أتوس الطبي تطورًا مهمًا في مجال الطب التكميلي والوقائي، حيث يجمع بين التراث الطبي العريق والنهج العلمي الحديث. فالحجامة، التي تعود جذورها إلى آلاف السنين، كانت جزءًا من الممارسات العلاجية في الحضارة الإسلامية والصينية القديمة،

خلفية علمية حول الحجامة

الحجامة هي عملية سحب الدم الفاسد أو الراكد من الجسم عبر أدوات خاصة (كؤوس شفط)، وذلك بهدف تنشيط الدورة الدموية وتحفيز قدرة الجسم الطبيعية على الشفاء الذاتي. الدراسات الطبية الحديثة التي نُشرت في مجلات علمية مثل Journal of Traditional and Complementary Medicine و BMC Complementary Medicine and Therapies تشير إلى أن الحجامة قد تكون ذات فائدة واضحة في:

• تحسين تدفق الدم إلى الأنسجة العضلية: ما يساهم في تعزيز الشفاء بعد الإصابات.

• تخفيف الألم المزمن: خاصة في حالات آلام أسفل الظهر، آلام الرقبة، والصداع النصفي.

• تقليل مؤشرات الالتهاب: حيث تساعد على خفض مستويات بعض المواد المرتبطة بالالتهاب في الدم.

• دعم إزالة السموم: من خلال تحفيز الجهاز اللمفاوي وتعزيز التخلص من الفضلات الخلوية.

التكامل مع العلاج الطبيعي

ما يميز تطبيق الحجامة في مركز أتوس الطبي هو أنها ليست علاجًا منفصلًا بل جزء من خطة علاجية شاملة. عند وضع برنامج للمريض، يقوم الأطباء بتقييم حالته بدقة ثم دمج الحجامة كوسيلة مكمّلة للعلاج الطبيعي، مما يعزز فعالية التدخلات الأخرى مثل:

• التمارين العلاجية لتقوية العضلات.

• العلاج الكهربائي لتحفيز الأعصاب.

• العلاج بالليزر منخفض الشدة لتجديد الأنسجة.

الحجامة في السياق العالمي

لم يعد الاهتمام بالحجامة محصورًا في العالم العربي أو الشرق، بل امتد إلى مراكز الطب الرياضي في أوروبا والولايات المتحدة. على سبيل المثال، أظهرت دراسات أجريت على رياضيين محترفين أن جلسات الحجامة ساهمت في تقليل الشعور بالإرهاق العضلي بعد التدريب المكثف. كما تبنّت بعض الفرق الرياضية الكبرى الحجامة كجزء من برامج الاستشفاء، ما يعكس قبولًا متزايدًا لها في الأوساط الطبية والرياضية على حد سواء.

الحجامة في قطر

في السياق القطري، يكتسب دمج الحجامة بعدًا إضافيًا باعتبارها ممارسة مألوفة ثقافيًا، يجمع مركز أتوس الطبي بين الجانب التراثي القريب من وجدان المجتمع وبين الممارسة العلمية التي تضيف قيمة علاجية حقيقية.

إشراف طبي متخصص

في مركز أتوس الطبي، تُجرى جلسات الحجامة تحت إشراف أطباء ومعالجين معتمدين، حيث تُطبّق بروتوكولات دقيقة تشمل:

• تقييم الحالة الصحية للمريض قبل البدء.

• استخدام أدوات معقمة أحادية الاستخدام.

تشير بيانات المركز إلى أن دمج الحجامة مع برامج العلاج الطبيعي ساعد المرضى في:

• التعافي بشكل أسرع بعد الإصابات الرياضية.

• تحسين نطاق الحركة لدى مرضى المفاصل والعضلات.

• تقليل الاعتماد على المسكنات في بعض الحالات المزمنة.

• زيادة شعور المرضى بالراحة والاسترخاء النفسي، وهو جانب مهم في رحلة التعافي.

رؤية مركز أتوس الطبي

من خلال دمج الحجامة في برامجه، يترجم مركز أتوس الطبي التزامه بتقديم نموذج رعاية صحية متكاملة لا يقتصر على معالجة الأعراض فقط، بل يهدف إلى دعم الصحة العامة وتعزيز قدرة الجسم على الوقاية الذاتية. وهذا النهج يعكس توجهًا عالميًا متزايدًا نحو الجمع بين الطب التقليدي والحديث في إطار تكاملي يضع مصلحة المريض في المقام الأول.

تصريحات من إدارة المركز

قال المدير الطبي لمركز أتوس الطبي:

"نحن ملتزمون بتقديم خدمات علاجية على أعلى مستوى من الجودة، تجمع بين أحدث الأجهزة الطبية والممارسات التكاملية مثل الحجامة. هدفنا هو أن نوفر للمرضى تجربة علاجية مميزة تساعدهم على استعادة نشاطهم وصحتهم في أقصر وقت ممكن."

وأضاف أحد أخصائيي العلاج الطبيعي بالمركز:

"إدخال الحجامة في خطط العلاج الطبيعي يعكس فهمنا المتزايد لحاجة المرضى إلى حلول شاملة. نحن نرى نتائج ملموسة في تحسين استجابة الجسم للعلاج وتعزيز فعالية الجلسات التقليدية."



تجربة مرضى متكاملة

يولي مركز أتوس الطبي اهتمامًا كبيرًا بتجربة المريض، حيث صُممت البرامج العلاجية لتكون شاملة، تبدأ من التقييم الطبي الدقيق، مرورًا بوضع خطة علاجية فردية، وصولًا إلى متابعة تقدم الحالة بشكل دوري.

كما يقدّم المركز بيئة علاجية مريحة تضم قاعات مجهزة ومرافق حديثة، ما يساهم في توفير أجواء داعمة نفسيًا وجسديًا للمرضى.

نبذة عن مركز أتوس الطبي

مركز أتوس الطبي هو مؤسسة رائدة في مجال الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي في قطر. يقدّم المركز مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية تشمل:

• برامج علاج طبيعي وتأهيل متطورة.

• خدمات جلدية وتجميلية.

• رعاية صحية شاملة موجهة للمرضى من مختلف الأعمار.

بفريق متخصص من الأطباء والمعالجين، يحرص المركز على تمكين المرضى من تحقيق أفضل النتائج الصحية باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة العالمية.

معلومات للتواصل الإعلامي

Location: Al Dafna, Legtayfeya, Doha, Qatar

Phone: +974 3122 2105

Email: info@medicalcenter.qa

Website: www.medicalcenter.qa

Facebook: https://www.facebook.com/Atos.Medical.Center.Qa

Instagram: https://www.instagram.com/atos.medical.qatar/

TikTok: https://www.tiktok.com/@atos.medical.center

