Webinar Exclusivo de BWISE: SAP Business One para Distribución, Retail y Fabricación

BWISE Solutions Anuncia Webinar Exclusivo

MADRID, MADRID, SPAIN, September 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- BWISE Solutions, líder en tecnologías de ERP y gestión de almacenes, se complace en anunciar un próximo webinar enfocado en socios: “Haz Crecer tu Negocio con WISE WMS – Panorama de Oportunidades para Socios.” Esta sesión exclusiva se llevará a cabo el 28 de septiembre de 2025, ofreciendo a proveedores de tecnología, consultores y socios de canal una visión de primera mano sobre cómo WISE WMS puede abrir nuevas oportunidades de crecimiento.

La industria de la gestión de almacenes está creciendo rápidamente a medida que las empresas buscan soluciones avanzadas para mejorar la visibilidad, la automatización y la eficiencia de la cadena de suministro. WISE WMS, impulsado por BWISE Solutions, se ha convertido en la opción de confianza para fabricantes, distribuidores y proveedores 3PL en todo el mundo. Ahora, BWISE extiende este éxito a los socios que buscan ampliar su portafolio y captar nuevas oportunidades de ingresos.

Puntos destacados del webinar:
- Introducción a WISE WMS y su valor en el panorama actual de la cadena de suministro

- Por qué asociarse con BWISE Solutions es una estrategia inteligente de crecimiento

- Oportunidades de ingresos e incentivos para socios Casos de éxito reales de implementaciones de WISE WMS

- Sesión de preguntas y respuestas con el equipo directivo de BWISE

Detalles del evento:
Fecha: 11 de septiembre
Horario: 4:00 p.m. (horario de España)
3:00 p.m. (horario de Lisbon)
7:00 a.m. Pacific
Registro: Haga clic aquí

El registro es gratuito, pero el cupo es limitado.

Acerca de BWISE Solutions
BWISE es un sistema versátil de gestión empresarial que puede implementarse en todas las áreas de operaciones de almacén y de oficina, facilitando un rendimiento óptimo mediante la gestión eficiente de tareas, operaciones, presupuestos y seguimiento de la productividad.

BWISE ofrece una solución intuitiva y fácil de usar que requiere una configuración mínima y poco soporte de TI, lo que permite a las empresas monitorear y medir el rendimiento, identificar problemas y oportunidades, optimizar operaciones y mejorar la agilidad en tiempo real. Esto ayuda a las organizaciones a tomar decisiones informadas de manera rápida y eficiente.

Además, BWISE ofrece amplias capacidades de informes y análisis, lo que facilita la identificación de áreas de oportunidad y el desarrollo de estrategias exitosas de largo plazo. BWISE Solutions en un Partner de SAP Business One.

Distribution channels: Companies, IT Industry, Manufacturing, Shipping, Storage & Logistics, Technology


