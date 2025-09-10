Российский учёный Борис Крюк стал самым молодым рецензентом в истории престижного академического издательства
Борис принял должность рецензента на Международной конференции по цифровизации и инновациям в управлении, организованной в Японии издательством MDPI— одним из самых репутабельных академических издательств, расположенным в Швейцарии. Это назначение подчёркивает исключительный уровень экспертизы молодого учёного в области современных технологий и искусственного интеллекта.
Согласно данным платформы ResearchGate, Борис Крюк является одним из самых цитируемых исследователей в области искусственного интеллекта среди учёных до 22 лет. На его счету уже 15 научных публикаций в области искусственного интеллекта, машинного обучения и глубокого обучения, что демонстрирует высокую академическую продуктивность и выдающийся уровень научной работы.
Назначение столь молодого специалиста на позицию рецензента в MDPI свидетельствует о международном признании будущего российской научной школы в области информационных технологий и искусственного интеллекта. Издательство MDPI известно своими строгими стандартами качества и тщательным отбором экспертов для рецензирования научных работ.
Это достижение открывает новые перспективы для развития российской науки и международного сотрудничества, а также демонстрирует потенциал молодого поколения отечественных исследователей на международной арене.
Контакты для СМИ:
Борис Крюк
Лаборатории Бориса Крюка
president@boriskriuk-labs.com
