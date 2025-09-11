AIを“右腕”として事業を加速させる「ITサービス」を弘前市で開始
〜代表が未経験技術スタックでAIと共創したモダンWebサイトで有効性を証明〜弘前市, 青森県, JAPAN, September 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- 2025年9月10日
シナジーソフトウェア（代表：小野 義英）は、この度、AIと人間が協業してビジネス課題を解決するサービスを核とした顧客伴走型事業を、弘前市で開始したことをお知らせいたします。
■ プレスリリース発行の背景：AIを“質問箱”で終わらせない
昨今、多くの企業がAI導入に踏み出す一方、「AIをどう活用すれば良いかわからない」「導入したが、費用対効果が見合わない」といった声が聞かれます。こうした課題に対し、私たちは「AIを単なるツールとして使う」のではなく、真の“右腕”として機能させるための支援を提供します。
■ サービスの特長：経営者視点を持った実績豊富なエンジニアがあなたの右腕に
シナジーソフトウェアの提供する価値は、ITコンサルティングとエンジニアリングという二つの専門性を融合した点にあります。
• コンサルティング：AIを事業成長に繋げるための戦略立案。
• エンジニアリング：AIと共創し、迅速かつ高品質に実装を行う開発力。
これは、長年IT業界で培ったプロジェクトマネジメントと、最新の生成AIを使いこなすプロンプトエンジニアリングの深い知見から生まれたサービスです。
■ 代表自身が実践する「AI駆動開発」
代表の小野は、これまでバックエンド開発やPMを主軸としており、モダンなフロントエンド開発は未経験でした。しかし、今回の事業立ち上げにあたり、自身のWebサイトを「AI駆動開発」で構築。ビジネス戦略の策定から、AIによるコード生成、デバッグ、デプロイまでを、全てAIと二人三脚で成し遂げました。
この実践から得られたノウハウこそ、私たちがお客様に提供する最大の価値です。組織の看板に頼らず、自らの腕一本で信頼を紡いできた経験と、AIを味方につけるスキルを融合させることで、あなたの事業に真の成果をもたらします。
■ 「シナジーソフトウェア」概要
• 代表者：小野 義英
• 拠点：弘前市（サービス提供は基本リモートになります）
• 事業内容：AIコンサルティング、AI駆動開発支援、ITコンサルティング
• Webサイト：https://synergysoft.jp
■ 本件に関するお問い合わせ先
info@synergysoft.jp
________________________________________
※本プレスリリースに記載されている内容は、発表日時点の情報です。予告なしに内容が変更される場合もございますので、あらかじめご了承ください。
小野義英
シナジーソフトウェア
+81 90-3756-5128
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.