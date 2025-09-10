Las sesiones de coaching y asesoramiento en salud online han aumentado de forma notable en popularidad en España.

En respuesta al auge de la salud holística, Red Holística lanza el primer directorio nacional de terapeutas online y presenciales.

GRANADA, GRANADA, SPAIN, September 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- El mercado de la salud holística en España ha crecido más de un 300 % desde 2020*, impulsado por el auge del coaching online, la orientación nutricional y los programas de bienestar virtual que llegan directamente a los hogares. En respuesta a esta demanda, Red Holística anuncia hoy el lanzamiento de Directorio Holístico, el primer directorio nacional donde los usuarios pueden encontrar profesionales holísticos de confianza y reservar consultas, clases y sesiones de coaching, tanto online como presenciales, en cualquier parte del país.

La plataforma permite conectar con profesionales de confianza en toda España y reservar citas directamente, ya sea en línea o de forma presencial. Los profesionales también pueden ofrecer coaching, clases y programas de bienestar de manera remota, acercando el cuidado holístico a los hogares.

Esta plataforma representa una iniciativa pionera para unificar la diversa comunidad de profesionales del bienestar en España, y ofrece un recurso accesible y completo para quienes buscan soluciones de salud alternativas.

“La demanda de un cuidado holístico profesional y accesible es mayor que nunca”, señaló Zak Martin, Director de Red Holística. “Directorio Holístico permite a los profesionales ampliar su alcance y, al mismo tiempo, facilita que cualquier persona en España acceda a estos servicios, desde cualquier lugar.”

Características principales:

• Búsqueda de profesionales por especialidad y ubicación

• Sistema integrado de reservas para consultas y sesiones online

• Red de contactos que fomenta la colaboración entre especialistas

Directorio Holístico ya está disponible tanto para que los profesionales se unan como para que los usuarios descubran los principales servicios holísticos en España. Los primeros en incorporarse obtendrán visibilidad en el primer directorio nacional y acceso a una plataforma totalmente integrada para impulsar su consulta.

Más información o registro en Directorio Holístico: https://directorioholistico.es/

* Fuentes:

https://www.statista.com/outlook/hmo/digital-health/digital-fitness-well-being/health-wellness-coaching/spain

Sobre Red Holística

Red Holística (redholistica.es) es la principal red de profesionales de terapias naturales y complementarias en España, dedicada a promover el bienestar, la formación y la colaboración dentro de la comunidad de la salud holística. Fue fundada en 2011 por Zak Martin.

Sobre Zak Martin

Nacido en Irlanda, Zak Martin es una figura destacada del movimiento New Age, reconocido internacionalmente por su trabajo como autor, compositor, terapeuta holístico y asesor. Ha escrito varios libros superventas sobre temas como psicología, percepción extrasensorial (ESP) y la mente, entre cuyos títulos más notables se encuentran Quantum Perception (Llewellyn) y How to Develop Your ESP (HarperCollins) / Cómo desarrollar su percepción extra sensorial (EDAF). Sus obras se han publicado en veinte idiomas y se han vendido millones de ejemplares en todo el mundo. En la actualidad vive en Granada.



ENGLISH

Spain’s Holistic Health Market Surges 300% - Red Holística Launches First National Online Directory

Spain’s holistic health market has grown more than 300% since 2020, driven by online coaching, nutritional guidance, and virtual wellness programs. In response, Red Holística launches Directorio Holístico, the country’s first national directory where users can find trusted holistic practitioners and book consultations, classes, and coaching sessions — online or in person.

“The demand for professional, accessible holistic care has never been higher,” said Zak Martin, Director of Red Holística. “Directorio Holístico helps practitioners grow their practice while making holistic services accessible across Spain.”

About Red Holística

Founded in 2011, Red Holística is Spain’s leading network of holistic health professionals, dedicated to promoting wellbeing, education, and collaboration within the holistic health community.

About Zak Martin

Born in Ireland, Zak Martin is a leading figure in the New Age movement, internationally recognized as an author, composer, holistic therapist, and advisor. He has published several bestsellers on psychology, ESP, and the mind, translated into twenty languages, selling millions of copies worldwide. He currently resides in Granada.

Legal Disclaimer:

