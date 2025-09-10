Aurora Solutions: l’export che rende globali le PMI italiane
Partner operativo per crescere senza stress: dalla ricerca dei mercati alla consegna finale, con meno rischi e più tempo per produrre
L’Import & Export Desk integra in un’unica regia l’analisi dei mercati di destinazione, la selezione di fornitori e distributori affidabili, la verifica delle certificazioni richieste, la definizione di contratti e condizioni di consegna, i controlli di qualità in stabilimento e la pianificazione logistica con documentazione completa per evitare soste in dogana. L’obiettivo è ridurre rischi, tempi e costi, consentendo alle aziende di concentrarsi sulla produzione mentre le attività burocratiche e operative sono presidiate da un partner specializzato.
«Il nuovo desk nasce per offrire alle PMI tempi certi e documenti corretti, così che vendere all’estero o acquistare da lontano diventi un processo ordinario, non eccezionale», dichiara Brenno Barbato Polito, fondatore di Aurora Solutions SRLS. «Mettiamo in fila le fasi — analisi, verifica, negoziazione, consegna — e diamo visibilità su responsabilità e scadenze. Prima la verifica, poi l’ordine.»
L’azienda fa sapere che, in preparazione alla Canton Fair, il team sta finalizzando visite in stabilimenti preselezionati in Cina e sessioni di confronto con buyer per progetti di export. I dossier operativi prevedono proposte comparate su prezzi e tempi, verifiche su etichette e materiali quando richiesto dal mercato UE e piani di consegna con margini di sicurezza per ridurre il rischio di ritardi.
Secondo Aurora Solutions, i primi casi d’uso mostrano benefici misurabili per PMI di settori come alimentare, moda e meccanica: tempi decisionali più brevi, minori resi grazie ai controlli pre-spedizione e maggiore prevedibilità dei flussi in entrata e in uscita. La società sottolinea inoltre l’attenzione a pratiche sostenibili (imballi ottimizzati e tracciabilità dei materiali) e a partnership inclusive con operatori locali, elementi sempre più richiesti da clienti e distributori internazionali.
La governance dei progetti prevede cronoprogrammi condivisi, responsabilità definite per ciascun attore della filiera e indicatori di avanzamento. Tale approccio, maturato nell’esperienza quasi ventennale di Brenno Barbato Polito nel commercio internazionale, punta a trasformare opportunità estere in ordini eseguibili, con la stessa cura riservata ai processi produttivi interni delle aziende.
Con l’attivazione dell’Import & Export Desk e la missione alla Canton Fair, Aurora Solutions intende offrire alle PMI italiane un percorso pratico per crescere oltre confine senza interrompere l’operatività quotidiana: un partner in importazione ed esportazione che presidia carte, tempi e regole, mentre l’imprenditore resta focalizzato su prodotto e clienti..
Brenno Barbato Polito
Aurora Solutions Srls
+39 389 151 8608
email us here
