Dangbei verbindet IFA 2025-Auftritt mit zeitlich begrenzter Amazon Deutschland-Kampagne vom 10. bis 23. September

Dangbei präsentiert seine neuesten Projektoren während einer zeitlich begrenzten Aktion im Amazon Deutschland Store vom 10.–23. September 2025, im Anschluss an die IFA 2025 in Berlin. Dangbei-Stand auf der IFA 2025 in Berlin mit Präsentation der neuesten Projektoren und Heimunterhaltungs-Innovationen.

Dangbei DBOX02, Atom, Freedo, N2 mini, N2, MP1 Max und das Atom-Bundle werden in einer zeitlich begrenzten September-Kampagne im Amazon Germany Store gezeigt.

GERMANY, September 10, 2025 / EINPresswire.com / -- Als Bestandteil seines internationalen Auftritts auf der IFA 2025 in Berlin kündigt Dangbei eine zeitlich begrenzte Kampagne auf Amazon Deutschland an, die vom 10. bis 23. September 2025 läuft. Die Aktion hebt mehrere Kernprodukte des Unternehmens hervor, die bereits im Amazon Deutschland Store verfügbar sind. Damit verknüpft Dangbei seine globale Präsentation in Berlin mit einer gezielten Initiative für den deutschen Markt.Markttrends und NachfrageDeutschland zählt zu den größten Märkten für Unterhaltungselektronik in Europa. Verbraucher investieren zunehmend in flexible Projektionslösungen – sei es für kompakte Wohnräume, Studentenwohnungen oder hochwertige Heimkino-Installationen. Dangbei reagiert auf diese Nachfrage mit einem Portfolio, das sowohl tragbare Geräte als auch leistungsstarke 4K-Heimkinoprojektoren umfasst.Vorgestellte Produkte bei Amazon Deutschland (10.-23. September) Dangbei MP1 Max - Flaggschiff-4K-Projektor mit dreifacher Laser + LED-Hybrid-Technologie für Helligkeit und präzise Farbwiedergabe.Originalpreis: €1999.00 → Angebotspreis: €1699.00 (15% Rabatt)Amazon DE: https://www.amazon.de/dp/B0F43KYRJX Dangbei DBOX02 - 4K-Laserprojektor mit ALPD-Technologie für Projektionen im Kinostil.Originalpreis: €1599.00 → Angebotspreis: €1199.00 (25% Rabatt)Amazon DE: https://www.amazon.de/dp/B0D25MPKZN?th=1 Dangbei Atom - Ultraschlanker Laserprojektor mit Google TV, entwickelt für modernes Streaming.Originalpreis: €769.00 → Angebotspreis: €629.00 (18,2% Rabatt)Amazon DE: https://www.amazon.de/dp/B0CL4QGM1B?th=1 Dangbei Atom-Bundle - Laserprojektor mit Google TV, als Bundle-Option erhältlich.Originalpreis: €849.00 → Angebotspreis: €679.00 (20% Rabatt)Amazon DE: https://www.amazon.de/dp/B0D17VDS2B?th=1 Dangbei N2 mini - Ein nativer 1080P, Netflix-zertifizierter kompakter Projektor optimiert für kleine Wohnräume.Originalpreis: €219.00 → Angebotspreis: €186.00 (15,1% Rabatt)Amazon DE: https://www.amazon.de/dp/B0DXVKH3PN Dangbei Freedo - Ein tragbarer Projektor mit einer integrierten Batterie bietet bis zu 2,5 Stunden Laufzeit, ideal für Unterhaltung im Freien und unterwegs.Originalpreis: €499.00 → Angebotspreis: €419.00 (16% Rabatt)Amazon DE: https://www.amazon.de/dp/B0DQXNWT2B Dangbei N2 (weiß) - Kompakter Projektor mit 400 ISO-Lumen Helligkeit und automatischen Anpassungsfunktionen.Originalpreis: €349.00 → Angebotspreis: €229.00 (34,4% Rabatt)Amazon DE: https://www.amazon.de/dp/B0D1G6PTW5 Verstärkung der Markenpräsenz in DeutschlandDurch die Verbindung seines IFA-Auftritts mit dieser Amazon-Kampagne betont Dangbei seine Strategie, internationale Innovation mit lokaler Verfügbarkeit zu verbinden. Ziel ist es, modernste Projektionstechnologien für deutsche Haushalte leichter zugänglich zu machen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den offiziellen Dangbei Amazon Deutschland Store.Über DangbeiDangbei ist ein Anbieter von smarten Unterhaltungslösungen mit Fokus auf Projektoren und Großbildschirm-Anwendungen. Mehr als 200 Millionen Nutzer weltweit setzen auf die visuellen und audiotechnologischen Lösungen des Unternehmens für Heimunterhaltung, Bildung und Produktivität. Dangbei entwickelt zudem Software für Großbildschirme mit einer breiten App- und Inhaltsbibliothek. Mehr unter https://de.dangbei.com/

