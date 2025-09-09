“كوسكول” مصممة لدعم الجهود الوطنية في تحقيق التميز التعليمي

شعار منصة كوسكول التعليمية

كوسكول تسهم في تحقيق التميز التعليمي بالمملكة عبر محتوى رقمي متكامل يدعم رؤية 2030 ويعزز مستقبل الطلاب.

JEDDAH, SAUDI ARABIA, September 9, 2025 / EINPresswire.com / -- أُطلقت مؤخرًا منصة “ كوسكول ”، وهي منصة تعليمية مبتكرة موجهة خصيصًا لطلاب الصفوف من الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي في المدارس الوطنية والخاصة بالمملكة العربية السعودية. وتقدم المنصة مجموعة واسعة من دروس الفيديو المسجلة باللغة العربية، مما يضع معيارًا جديدًا للتعليم الإلكتروني المتاح للجميع في المملكة.تعزز منصة “كوسكول” تجربة التعلم عبر حزمة متكاملة من الأدوات التعليمية التي تشمل محتوى فيديو يغطي جميع المواد، واختبارات تفاعلية، إضافةً إلى دعم شخصي عبر مساعد ذكي قائم على الذكاء الاصطناعي. كما توفر المنصة اختبارات محاكاة لاختبارات التحصيلي والقدرات، مما يساعد الطلاب على الاستعداد بفعالية لتقييماتهم الأكاديمية. ومن خلال هذه الموارد، تهدف “كوسكول” إلى تمكين الطلاب وأسرهم من مواجهة التحديات المتزايدة للقبول الجامعي في بيئة تنافسية.ومن أبرز مزايا “كوسكول” كفاءتها من حيث التكلفة. ففي الوقت الذي قد تصل فيه تكلفة الجلسة الواحدة مع معلم خصوصي لمادة واحدة إلى 100 ريال سعودي أو أكثر في الساعة، تتيح “كوسكول” للطلاب الوصول إلى جميع المواد الدراسية لمدة شهر كامل بنفس السعر. هذا النموذج يوفر للعائلات موردًا تعليمياً شاملاً وعالي الجودة بتكلفة معقولة.تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، تلتزم “كوسكول” بدعم الأهداف التعليمية للمملكة. فهي لا تسهم فقط في رفع مستوى الأداء الأكاديمي للطلاب، بل تمكّن الأهل أيضًا من الاستثمار في مستقبل أبنائهم. فاليوم هم طلاب، وغدًا قادة. ومن خلال “كوسكول”، سيتمكن الأهالي من تقديم الدعم الإضافي الذي يحتاجه أبناؤهم للنجاح في عالم سريع التغير.وقال م جاد نعمان، مؤسس “كوسكول”:“منصتنا ليست مجرد أداة تعليمية، بل جسر إلى مستقبل باهر. نحن في “كوسكول” ملتزمون بتطوير طرق التعليم لتصبح أكثر تطورًا وفعالية وتشمل جميع الصفوف الدراسية في المملكة. نعمل جاهدين لتمكين كل طالب من التفوق أكاديميًا والتأقلم مع عالم يتسم بسرعة التغير. ومن خلال تقديم موارد تعليمية عالية الجودة وبأسعار مناسبة، نسعد بأن تكون منصتنا عونًا للجيل الجديد في اكتساب العلم والمعرفة بسهولة، مما يفتح أمامهم فرصًا لا حصر لها لخوض الحياة بثقة ونجاح.”لمعرفة المزيد حول كيفية عمل منصة “كوسكول” وفوائدها لعائلتك، شاهد الفيديو التعريفي هنا: https://www.cosqool.com “كوسكول” تدعو بثقة للانضمام إليها كل من يسعى لأبنائه إلى تعليم مميز ومستقبل واعد، حيث يجتمع التعليم عالي الجودة مع الشمولية والتكلفة المناسبة.اكتشفوا المزيد عبر: www.cosqool.com للتواصل:info@cosqool.com

