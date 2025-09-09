Слиммингго Групп, Монгол түншийн 20 жилийн ойд оролцов
Солонгосын тэгш бие эрүүл мэн дийн мэргэжлийн компани Slimming-go групп нь Монголын түнш байгууллага болох CHARMZONE life-beauty med эмнэлгийн үүсгэн байгуулагдсаны 20 жилийн ойн баярт албан ёсны урилгатайгаар оролцох гэж байна.
Уг үйл ажиллагаа нь 2025оны 9 дүгээр сарын 14ны өдөр Улаанбаатар хотын төв цэг болох Сүхбаатарын талбайн дэргэд Галерей Улаанбаатар төвийн их танхимд зохион байгуулагдах ба салбар бүрийн хүндэт зочид төлөөлөгчид урилгаар оролцох гэж байна.
Slimming-go компани нь 2024 онд CHARMZONE life-beauty med эмнэлэгтэй албан ёсны гэрээ байгуулснаар Монголын зах зээлд хөл тавьсан ба Монгол хүний тэгш эрүүл биеийг бүтээх үйл хэрэгт тэгш биеийг бүтээгч тоног төхөөрөмж болон олон нийтийн сургалт, мэргэжлийн эмч нарын сургалтыг зохион байгуулж гар бие оролцож ирлээ.
Энэ удаа баярын арга хэмжээнд оролцохын зэрэгцээ ойн баярын өмнөх өдөр буюу 9 дүгээр сарын 13ны өдөр Тэгш энх биеийг бүтээхүй лекц сургалтыг олон нийтэд зориулан 2 дахь удаагаа зохион байгуулах гэж байгаа ба уг арга хэмжээнд мөн адил биеийн байрлал хэмжих, засах дадлага болон өдөр тутмын амьдрал дахь зөв байрлалын менежментийн талаар танилцуулага хийгдэх бөгөөд энэхүү сургалтад оролцсоноор практик зөвлөгөө, мэдлэг мэдээлэл авах боломжтой.
Төлөөлөгч хэлэхдээ “Энэ удаагийн ойн арга хэмжээ нь зүгээр нэг баяраар зогсохгүй өнгөрсөн түүхийн ололт амжилтад тулгуурлан ирээдүйн хөгжил үйл хэргийн суурийг тавьж алсын харааг хамтдаа тогтоох чухал мөч юм” хэмээн онцлоод “ цаашид мөн адил боловсрол, судалгаа, бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт шинэчлэлтээр дамжуулан Монголд тэгш бие зөв байрлалын соёлыг түгээн дэлгэрүүлэхийн төлөө ажиллана” гэв.
Энэ удаагийн арга хэмжээ нь зөвхөн CHARMZONE Life-Beauty Med эмнэлгийн 20 жилийн ой төдийгүй Slimming-go групп дэлхийн эрүүл мэндийн салбар дахь байр суурийг бэхжүүлж, Монгол төдийгүй Азийн бүс нутагт зөв байрлал тэгш биеийн соёлыг түгээхэд чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна.
