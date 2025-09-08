CDMX 2025: El impulso del turismo y la infraestructura en un año decisivo

Ciudad de México en 2025: turismo y desarrollo urbano impulsan un año decisivo para la inversión y la infraestructura.

La CDMX en 2025 apuesta por el turismo y la infraestructura, consolidándose como un destino clave para inversión, negocios y desarrollo urbano.

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, September 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- La Ciudad de México continúa sus preparativos para recibir la Copa del Mundo 2026, con inversiones en infraestructura, modernización de espacios icónicos y una gran apuesta por el turismo.

Alojarse en un hotel en Polanco es vivir de cerca esta etapa. El acceso inmediato a experiencias y servicios que optimizan cada momento de la estancia sirve de ejemplo para mostrar cómo la CDMX cobijará a los turistas que esperan un gran recibimiento con el más alto nivel de calidad y atención.

- Turismo sin freno: La ola mundial llama a la CDMX

La llegada del Mundial 2026 coloca a la capital bajo los reflectores, con la expectativa de una derrama económica superior a los 600 millones de dólares, derivados del turismo, hospedaje, consumo y economía local.

GBM proyecta que los partidos en México generarán cerca de 24,000 empleos directos en sectores como logística, seguridad, hospitalidad, transporte y entretenimiento.

Si bien, este volumen corresponde a todo el país, una parte significativa beneficiará a la CDMX, impulsando su economía y fortaleciendo su capacidad operativa para eventos de gran escala.

- Inversión millonaria en infraestructura: La ciudad estará lista para brillar

La capital mexicana se ha lanzado con fuerza en obras clave. Hasta julio de 2025 se han asignado más de 6,000 millones de pesos en infraestructura, cultura y movilidad para recibir el torneo.

Estos proyectos incluyen la remodelación profunda del Estadio Azteca, rebautizado como “Estadio Ciudad de México” para el Mundial, valorada en más de 3,000 millones de pesos, que implica más tecnología, accesos mejorados y modernización integral.

Asimismo, la Secretaría de Marina invertirá 8,000 millones de pesos para renovar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y elevar la conectividad aérea.

- Cuando el turismo paga la cuenta: Financiamiento con impacto

La CDMX ya tiene identificada la fuente del financiamiento. Se redireccionarán 4,000 millones de pesos del fideicomiso para infraestructura y movilidad, financiados por el rubro del turismo.

Esto incluye fondos provenientes del impuesto a servicios de hospedaje, que en 2025 se espera recaude 937.6 millones de pesos.

Con estas inversiones, la capital no solo se prepara para recibir a millones de visitantes durante el Mundial, sino que sienta las bases para una infraestructura moderna y eficiente que beneficiará a residentes y turistas en los años por venir.

- Un impacto duradero: Cómo el Mundial transformará a la capital

La Copa del Mundo 2026 dejará una huella permanente. Se proyecta un 65 % de efecto legado, es decir, un impulso continuado al turismo incluso años después del evento, gracias a la exposición internacional de la ciudad.

Y es que, se espera que el Mundial incremente la ocupación de los hoteles en la CDMX, con Polanco al frente, de hasta un 90% durante las semanas de partido, impulsando tarifas que generarán ingresos extraordinarios para el sector turístico y de servicios.

- Respaldo institucional: Preparativos que avanzan con confianza

Aunque el contexto político entre los países anfitriones presenta retos, las sedes mexicanas continúan con sus planes sin modificaciones relevantes.

Más que una cita deportiva, queda claro que el torneo será un escaparate que impulsará la economía capitalina y reforzará su imagen como una ciudad conectada y lista para recibir al mundo.

Desde la experiencia única que ofrece una habitación o suite en un hotel en Polanco CDMX, hasta la modernización de su infraestructura, la ciudad reafirma su papel como destino líder en negocios, cultura y hospitalidad de alta calidad.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.