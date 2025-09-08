Enoturismo y motor se fusionan en el Valle de Guadalupe, Baja California, con la Score Baja 400

Enoturismo y motor se encuentran en el Valle de Guadalupe durante la emocionante Score Baja 400 en Baja California.

Enoturismo y motor se combinan en el Valle de Guadalupe, Baja California, durante la emocionante aventura de la Score Baja 400.

MEXICO CITY, MEXICO, September 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- El Valle de Guadalupe en Baja California se prepara para recibir a miles de visitantes con motivo de la Score Baja 400, un evento que impulsa el turismo deportivo y potencia a su vez, el enoturismo.

Ante este escenario, los hoteles de la región capitalizan la temporada, con experiencias que logran unir la velocidad y la adrenalina de la competencia, con la tranquilidad de una copa de vino al atardecer.

Cuando la pasión por el motor se encuentra con los viñedos en México

El auge del turismo enológico en México encuentra en el Valle de Guadalupe un aliado inesperado: la Score Baja 400, el rally más deseado del calendario deportivo internacional, que se llevará a cabo en Ensenada, Baja California del 10 al 14 de septiembre.

La dinámica del Valle de Guadalupe se transformará en esta temporada, uniendo la adrenalina de las competencias off-road con experiencias de hospedaje, catas de vino y gastronomía de autor.

¿En qué consiste la Score Baja 400, el rally que atrae a miles de visitantes?

La Score Baja 400 es una carrera off-road reconocida a nivel mundial. Se trata de una competencia automovilística que se desarrollará fuera de caminos pavimentados y en terrenos naturales.

Conocida por sus exigentes rutas que atraviesan desiertos, montañas y caminos costeros, la competencia pone a prueba vehículos de diferentes categorías: motocicletas, cuatrimotos, autos y camiones especializados.

Su prestigio la ha consolidado como una cita obligada para los pilotos más destacados del mundo motor, al tiempo que coloca a Baja California en el radar internacional.

Pilotos confirmados pisan fuerte el desierto bajacaliforniano

La SCORE Baja 400 2025 contará con la presencia de pilotos de alto perfil que consolidan la magnitud del evento.

Entre los confirmados destacan el mexicano Gustavo “Tavo” Vildósola, figura emblemática de los Trophy Trucks; los hermanos Alan, Aaron y Rodrigo Ampudia, originarios de Ensenada y favoritos locales; así como el experimentado estadounidense Cameron Steele.

A ellos se suman Mikey y Clay Lawrence, quienes participarán en las divisiones Trophy Truck y Legends, junto con el equipo encabezado por Dan Myers, todos dentro de una lista que supera los cien competidores ya registrados y que proyecta alcanzar más de 225 vehículos en la línea de salida, de acuerdo con SCORE International.

La asistencia esperada del rally Score Baja 400 2025

El arribo de miles de visitantes durante la carrera representa un impulso directo para la ocupación hotelera y la derrama económica en restaurantes, comercios y viñedos.

Como apunte importante, en su edición 2023, la SCORE Baja 400 generó una derrama económica estimada en 8.5 millones de dólares, según datos de la misma promotora estadounidense.

Para este año, las autoridades turísticas esperan que la sexta edición reúna a más de 60,000 asistentes, lo que anticipa una fuerte presión en la demanda de hospedaje, especialmente en hoteles con viñedo que se suelen ser como la opción preferida.

Además de los corredores y equipos internacionales, la competencia atrae a turistas deportivos y a viajeros con pasión por los motores que, a su vez, tienen interés en explorar el enoturismo mexicano.

La apuesta hotelera del Valle al rally incluye lujo discreto y sabor a vino

El Valle de Guadalupe, Baja California ha sabido responder con alojamientos como El Cielo Resort, que tendrá promociones especiales para disfrutar de sus suites de lujo rodeadas de viñedos, equipadas con terrazas privadas, vistas panorámicas, jacuzzi y diseño contemporáneo.

Sus huéspedes podrán combinar rally, descanso y experiencias enoturísticas gracias a que ofrece desde ya, precios preferenciales al reservar con el código promocional directo en su sitio web.

Un septiembre de adrenalina y enoturismo en Baja California

La unión de motores rugiendo en el desierto y copas de vino al atardecer, hace que el Valle de Guadalupe sea el escenario perfecto para septiembre. Con la alta demanda esperada, las reservaciones deben realizarse desde ahora para asegurar un lugar en la fiesta donde velocidad y enoturismo se encontrarán.

