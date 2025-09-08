Puebla hizo historia con L’Étape Tour de France 2025 y consolidó su liderazgo en turismo deportivo

Ciclistas recorrieron Puebla durante L’Étape Tour de France 2025, consolidando a la ciudad como sede del turismo deportivo internacional.

MIGUEL HIDALGO, MEXICO, September 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- El 7 de septiembre de 2025, Puebla vivió un acontecimiento histórico con la llegada de L’Étape Puebla by Tour de France.

Fue la primera vez que la capital recibió un evento ciclista de este nivel, lo que la impulsó hacia la esfera internacional del turismo deportivo.

La entrega de kits tuvo lugar el 6 de septiembre, convirtiendo el fin de semana en una verdadera fiesta del ciclismo.

Competidores, familiares, staff y aficionados encontraron atractivos paquetes de hotel en Puebla, que representaron una opción práctica, pues redujeron gastos inesperados y permitieron un mejor control en la planeación del viaje.

Cifras de turismo deportivo anticiparon récords para la capital poblana durante L’Étape Tour de France en 2025

De acuerdo con la ONU Turismo, el turismo deportivo cada vez poseía mayor relevancia, pues organismos internacionales estimaban que generaba cerca del 10% del gasto turístico mundial, consolidándose como un segmento estratégico para la industria.

En Puebla, las cifras reflejaron una tendencia turística al alza, que confirmó la solidez del destino para acoger eventos de gran magnitud. Como ejemplo, tan solo en el primer trimestre de 2025, la capital registró una ocupación hotelera del 54.36%.

El precedente también fue claro. En 2024, la edición de L’Étape Atlixco en Puebla reunió a 1,500 ciclistas y 4,000 asistentes, con una derrama estimada de 2.6 millones de pesos.

Oferta hotelera en Puebla se adaptó a ciclistas y visitantes del Tour de France

Ante la expectativa, la industria preparó una oferta de hotel en Puebla que incluyó beneficios especiales:

- Tarifas preferenciales para quienes reservaron con anticipación.

- Cercanía a las rutas de competencia, ideal para ciclistas y acompañantes.

- Espacios seguros para resguardar bicicletas, con atención especializada.

- Desayunos energéticos desde temprano, pensados para los participantes.

- Horarios flexibles de check-out, adaptados al ritmo del evento.

A la par, los visitantes enriquecieron su estancia con experiencias culturales y gastronómicas. Desde recorridos por el Centro Histórico, hasta degustaciones de la cocina poblana, la sede deportiva brilló como escaparate turístico integral.

La combinación de deporte, hospitalidad y cultura convirtió a Puebla en un punto de encuentro atractivo para viajeros que buscaron vivir el ciclismo de élite sin renunciar al confort y la tradición mexicana.

Tanto el turista deportivo internacional, como el viajero de negocios y placer, encontraron en la ciudad la infraestructura y los servicios adecuados para aprovechar su estancia al máximo.

Con la cuenta regresiva en marcha, la recomendación fue clara: reservar con anticipación. Los hoteles ofrecieron promociones para vivir L’Étape Puebla by Tour de France 2025, con la garantía de comodidad, cercanía a las rutas y atención especializada para los participantes.

Puebla extendió la invitación para asegurar paquetes de hospedaje en Puebla y disfrutar de un evento que unió deporte internacional, hospitalidad distinguida y la riqueza cultural de México.

